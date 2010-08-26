业务外包对企业发展的重要意义

来源：中国鸣网位置：经济学论文时间：2016-11-22 12:00

很多企业面对激烈的市场竞争会选择业务外包的形式来扩大企业的经营规模，业务外包确实有许多好处，可以帮助企业降低成本，企业可以全神贯注的经营核心业务，从而提高企业整体的竞争力。

《经济社会体制比较》核心经济杂志，创刊于1985年，是由中共中央编译局主管、世界发展战略研究部主办的学术刊物。本刊以及时、前瞻介绍转轨经济理论，刊载深度研究中国改革热点问题和政策建议的论文，发表一系列制度经济学重要文献，而受到国内外学术界的好评。它是国内外高等院校和科研机构的首选刊物，各级政府部门和大中型企业决策的主要参考文献。

业务外包被看作是提高企业竞争优势的一种有效方式。本文在业务外包经济学分析的基础上，探讨了业务外包对企业竞争优势的动态作用，包括正向作用和负面影响，基本结论是业务外包能为企业带来降低直接成本、专注于核心业务等正向作用，同时也带来额外的交易成本和风险。最后，针对不同的业务外包专业市场对企业竞争优势的影响进行了分析。

目前，业务外包已成为企业价值链的一环，具有实质的策略重要性。业务外包可协助企业提高绩效并降低成本，同时可提升整个经济实体的生产力。本文就此展开详细分析。

业务外包的经济学分析

分工是业务外包的经济学基础。斯密的《国富论》里面说到：劳动生产力上最大的增进，以及运用劳动时所表现的更大的熟练、技巧和判断力，似乎都是分工的结果，分工使得最擅长做某件事的人专心做好这件事。这是一种很简单的增进效率的机制，却能发挥出巨大的效力。业务外包是现代市场经济中一种复杂形式的分工模式，其本质与最为简单的分工无异。事实上，生产绝大多数最终产品是需要多个步骤、多方面配合的。现代经济的不断发展，不同的人和组织已经越来越在某一方面具有胜于他人的优势，而在更多的方面显出一般化或者失去优势。市场越是发展，分工就会越细密越完善。一个明显的标志就是现在有更多的专业市场和专业领域发展起来。企业专注于某一领域其实跟分工是如出一辙的，只不过是分工已经上升到了更高层次。接受业务外包和业务外包委托都是专注于某一方面，这种干中学效应、经验积累效应、规模经济效应以及快速应变效应都是成本降低、效益提高和核心竞争力的来源。

业务外包即分工基础上的协调。分工是业务外包出现的经济学基础，但是制约业务外包出现的因素同样具有经济学基础，它与分工相对应。这是分工在一个经济体中为何是达到某种程度后趋于稳定的问题。分工本身不是目的，生产出最终产品才是目的，因此还需要对各个分工步骤进行协调。而这就会带来协调成本。企业内部的分工会带来协调成本，企业间的分工也会带来协调成本。在绝大多数情况下，后者大于前者。因此，企业间分工的协调成本的大小决定了企业间分工的深入程度。

经济学上实现业务外包的条件。消费者一般关心的是能否以更低的价格得到最终的消费品，而很少关心消费品是如何生产出来的。因此，只要某种机制能够降低产品的成本而又使生产参与者获益不下降或者上升，这种机制就会出现。业务外包作为一种机制，是否被企业采用，取决于业务外包能否为企业降低成本或者带来更多的收益。进一步来说，只有企业间分工带来的生产成本的降低大于企业间分工带来的协调成本的上升，业务外包才有可能出现。值得注意的是，这里的生产成本是广义的，而不单单指具体物质产品的生产成本，也可以指企业内部某项工作的内部完成所需的直接成本。而协调成本主要体现为企业实行业务外包后在管理上相关成本的上升。

业务外包对企业竞争优势的正向作用

降低企业直接成本。当今的市场中，业务外包服务企业都是专注于某一领域的专业性企业，立足于整个产品价值链条的一个环节。业务外包前，企业在该环节的成本势必高于业务外包服务企业，因此该项业务一旦外包出去，将降低直接成本。但是，业务外包并不一定降低企业在该业务上的总成本。因为业务外包服务企业要同时代理不止一家企业所委托的某项业务，在服务上只能开出相近乃至相同的单位服务价格。那么，对于那些原来业务内部化成本较高的企业来说，业务外包能给它们带来更大的好处;业务内部化时成本较低的企业有可能因为业务外包的兴起而丧失一定的成本优势。因此，业务外包以后，企业之间的相对成本优势格局有可能发生改变。

赢得市场反应速度优势。由于外包服务企业在该业务领域具有专业优势，并且聚集了该专业领域最优秀的人才，在外包业务上往往能比委托企业具有更快的发展和应变能力。一旦企业将业务成功外包给外包服务企业，并且两者之间达到良好的沟通互动，该业务就会取得比以前更好的市场应变能力，形成企业新的竞争优势。竞争优势提高的程度，取决于两方面的因素：原来业务内化时的反应速度与业务外包后业务反应速度的差距;企业与业务外包承接方之间的沟通效率。第一个差距越大，竞争优势就有可能提高越快;第二个因素的存在是因为企业需要将业务外包出去的业务与企业其他业务整合起来，使得它们对整个市场环境变化做出一致反应，所以会带来业务外包优势的缩小。

分散和降低业务风险。企业将一项业务外包出去，通常就是将业务风险进行转移和分散，业务外包承接方都要承担不同程度的业务失败风险。如果企业将该项业务内化完成，风险就完全要自己承担。业务外包出去后，由于外包服务企业具有专业化的优势，它们在该业务上失败的风险会比原企业小。尽管企业可以通过业务外包在一定程度上转移该业务的风险，却可能承担由于该业务失败而整体业务受损的风险，在业务外包过程难以监督而业务外包效果需要执行的时候风险更大。

业务外包对企业竞争优势的负面影响

(一)事前准备过程中的交易成本

在实施业务外包之前，企业必须做一系列的准备工作，比如搜集相关信息、寻找合适的合作对象以及与有关合作对象进行沟通谈判等，这些都会产生额外的成本。而这些成本并不一定能被业务外包所带来的成本节约所补偿。因为业务外包策略在将来可能根本就不会被执行。这个阶段的成本不会对企业的竞争优势带来太大的影响，因为它只是一次性的成本投入。

(二)契约形成过程中的交易成本

一旦企业决定将某项业务外包出去，就要与合作对象进行合约签订。契约的签订牵涉到今后的利益分配和风险分担，所以谈判双方都非常重视，谈判过程中的成本比较高。企业要么坚持相对有利于己方的契约条款而同时承受较长的谈判过程和较高的谈判成本，要么相反。在这个博弈的过程里，原来预期是起主要作用的，双方都不会偏离自己原来的预期太远，否则谈判就会破裂。一般来说，如果企业选择外包，就会在外包真正实施之前逐步调整内部业务，使得外包实施后能更快地带来收益。但由于谈判后会存在合约最终不能达成的可能性，企业将缺乏调整的动力。同时，出于策略性的考虑，企业不会提前进行大幅度地调整，因为这一调整将给外包服务企业带来谈判的筹码，企业就会处于不利的地位。因此，企业出于长期竞争优势的着想，可能采取不作为策略。此时，谈判时间长短就不会对企业现有的经营带来太大的影响，也就会使得企业在谈判中至少不处于劣势。这里着重分析了双方利益存在冲突的情况，但由于这种交易更多的是一种合作，作为专业的外包服务企业，业务外包承接方会恰当地为委托企业提供合适的方案。

(三)执行监督过程中的交易成本

1.调整业务时导致的成本。企业决定将业务外包出去，它就要进行相应的调整。调整的幅度越大，成本就会越高，这些成本并非是最关键的，最关键的是调整幅度的过大可能会导致企业流程混乱，从而影响企业原有的竞争优势。

2.业务的协调成本。签订契约后，做好该项业务需要两家企业之间的互动，互动导致的成本被称为协调成本。如果该项业务由企业内部完成，由于内部协调可以通过权威命令来完成，所以成本相对低廉。一旦外包出去，由于该项业务要与企业的整个运营协调起来，需要不同业务、不同部门之间协作配合，加上是两家企业之间进行协调，成本自然比较高。协调成本对企业的竞争优势将造成不利的影响。

3.企业对外包服务企业进行监督所导致的成本。为了使服务企业能够按照企业要求完成业务，企业需要进行监督。监督成本跟监督难度的高低有关，外包的业务越复杂，监督成本就会越高，业务的标准化越高，监督成本就相对低。当一些业务在外包过程中出了差错被监督到时，这些差错对企业最终产品的负面影响就会被消除或者降到最低，这种业务一般是简单业务。很多业务是在外包过程中无法直接监督的，一般要待到外包服务企业将外包工作成果交由企业进一步应用后才能检测到。由于信息不对称，导致监督成本较高。在某些时候，即使业务外包成果取得了预期的良好效果，也不一定就表明外包服务企业是按照委托企业的要求来做的，也许存在机会主义动机。同样，即使业务外包的成果不如人意，委托方也不一定将责任全部加于代理方身上，因为可能是非代理因素造成的。当委托方不能区分何种因素真正起了作用的时候，委托企业也只能承受这些损失。这里就是一个不确定性的问题，当出现这种风险可能性越大，企业就越不应该将该项业务外包，因为这种业务的外化会使企业控制风险的能力下降，最终降低企业的竞争优势。如果该项业务是企业的核心业务，是否将其外包就更要三思而后行了。一旦企业在这类重要业务上遭到挫折，会降低企业短期绩效，破坏企业长期发展的稳定态势，如果企业处于激烈竞争的环境中，更有可能被挤出市场。

业务外包专业市场对企业竞争优势的影响

业务外包专业市场的特征，会影响到业务外包的交易成本高低，从而影响到业务外包所能获取的竞争优势大小。专用性高的资产交易不宜进行市场交易，一旦某项业务具有资产专用性，业务外包市场就很难发展起来。外包服务企业为某一企业做出专用性较高的投资、提供专用性较高的产品或者服务，在利益分配的谈判上会处于不利地位，难以获取利润。因此，企业很难通过发展业务外包专用性强的业务来获得竞争优势。

当一种业务的独立专业化优势明显的时候，专业化的企业就会自然地出现，专业市场也会形成，原来自己完成该业务的众多企业将其业务外包也顺理成章了。当业务外包专业市场成熟和规范起来后，委托方和代理方的协调成本会下降，两者承担的潜在风险也会减少。因此企业决定是否将业务外包时，不能单纯从交易频率来考虑，而应着眼于现有外部市场环境下业务外包策略能否为企业带来新的竞争优势。

从经济理性人的前提出发，每个经济主体都存在投机主义倾向，只是在不同的制约条件下实施的可能性不同罢了，而信息不对称是存在这种可能性的根本条件。只要有较好的机制和环境来减弱信息不对称程度，投机行为就会减少，业务外包的可能性就增大。只要专业业务外包市场发展起来了，市场竞争度就会增加，会从众多层面抑制机会主义行为的出现。所以，企业在面对较为成熟的业务外包市场，可以充分利用外部环境优势，放心地将一些业务外包，扩大企业的竞争优势。

因此，尽管不同的交易具有资产专用性不同、交易频率不同等差异，业务外包专业市场的发展特征仍然可以改变它们对业务外包所承受的成本和风险大小的影响程度，从而对业务外包带来的竞争优势产生影响。

参考文献：

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