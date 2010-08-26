我国物流企业并购原因

来源：中国鸣网位置：经济学论文时间：2016-12-07 11:26

物流企业随着物流业的发展日渐壮大，一些物流企业已经初具规模，企业要想长远发展，并购是许多企业会选择的一种途径，物流企业也不例外，本文就分析了物流企业并购的动机和原因。

《物流科技》杂志1977年创刊，是我国第一本物流期刊。本刊由中国商业联合会主管，全国物流科技情报信息中心和中国仓储协会主办，面向国内外公开发行的国家级综合性科技期刊。其宗旨开展国内外物流与技术交流，促进物流与科技进步，为物流科学化、社会化、现代化服务。《物流科技》被中国核心期刊(遴选)数据库、中文科技期刊数据库、中国学术期刊(光盘版)、中国期刊全文数据库(CJFD)全文收录，中国学术期刊综合评价数据库(CAJCED)统计刊源，成为展示物流研究的平台。

随着物流领域竞争日益严峻，并购作为一种跨越式发展，被越来越多的物流企业采用。文章通过对物流企业内外部动因进行了深入分析，认为外部动因是我国物流企业目前进行并购的催化剂。

在市场经济条件下，企业作为独立的经济主体，其一切经济行为都受到利益动机的驱使，并购行为的目的也是为了实现其财务目标——股东财富最大化。同时企业并购的另一动机来源于市场竞争的巨大压力。由于中国的特殊国情，当地政府“保壳”的特殊行为也会推动并购的发生。这些原动力在现实生活中以不同的具体形式表现出来，可概括为外部动因和内部动因。剖析物流企业并购的动因，对于正确认识并购，指导我国物流企业的发展，有着十分重要的借鉴和指导意义。

一、并购的内部动因

企业并购作为一项重要的资本运营活动，产生的内部动因来源于追求资本最大增值。横向并购有利于降低竞争成本，形成规模经济;纵向并购有利于降低交易成本，形成协同效益;混合并购能有效降低进入新行业的障碍，获得竞争优势。这些正是全球范围内企业并购兴盛不衰的主要原因。具体来讲，物流企业并购的内部动因主要有以下几个方面：

(一)竞争战略动因

并购者的战略动因是要购买未来的发展机会。当一个企业决定扩大在某一特定行业的经营时，并购行业中的现有企业是首选战略，原因在于：1.直接获得正在经营的发展研究部门，获得时间优势;2减少一个竞争者，并直接获得其在行业中的位置。在物流企业中，比较有代表的快递公司所做的是低成本运作的网络服务业务，通过收购低资产性的第三方物流企业，可进入一个高成长性的第三方物流业务，从而提高回报率。

(二)经营协同效应

当两家或更多的公司合并时会产生协同效应，即合并后的整体价值要比合并前公司的价值之和大，从而产生1+l>2的效果。协同效应可以降低成本，有利于专业化生产、节省管理费用、营销费用等，推陈出新和对外融资。并购后的物流企业，基础资源得到了跨领域或跨地域的扩展，使企业有了提供跨边界物流服务的能力;软件资源得到完善，人力资源配置得到优化，使企业有开发新的物流单元和技术的能力;企业规模扩大，资金实力增强，使企业有增大技术投资的能力。

(三)财务协同效应

物流企业并购的财务动因和其他企业并购的财务动因具有异曲同工之处。物流企业产权在买卖中流动，遵循价值规律、供求规律和竞争规律，使生产要素流向最需要、最能产生效益的地区和行业的同时，还要考虑由于税务、会计处理惯例以及证券交易等内在规律作用而产生的一种纯货币的效益。

(四)加大网络布局

现代物流的发展、物流效率的提高，最重要的条件是构建结构合理、布局优化、功能配套、运作高效的现代物流网络体系。同时，在物流企业的并购中，经营网络义往往被视为最有效的优势资源，物流行业的特殊性决定企业必须网络化、国际化，而要通过一个企业的实力来进行全面网络布局是有一定难度的，投入也比较大，因此，通过兼并收购来加快网络布局是现在物流企业的首要选择。

(五)获取上市资格

企业通过对上市公司的并购可获得上市资格，即通俗讲的“买壳上市”。由于我国证券市场发行体制最初是指标制，在有限的指标约束下，一家企业从发行股票到上市要通过一系列严格的审批程序，而通过并购一家上市公司就可迅速获取上市资恪，享受到上市公司具有的高溢价发行股票、高价配股的特权和其无形的广告效应。“买壳”并购相对于“保壳”并购最大区别在于前者是企业的自主行为，后者是外部压力下的被动行为，“买壳”作为企业并购的一个内在推动力，会一直存在。

(六)利益的追求动因

企业的并购可以由内部经理人推动，也可以南外部专业人上推动，这两种人都是处于对利益的追求。企业管理层的并购动机往往是希望提高企业在市场上的统治地位和保持已有的市场地位。企业经理人对并购的兴趣表现在地位、声望以及报酬的不断增加上。企业外部专业人员，目的往往是为了获取高额佣金。

二、并购的外部动因

外部环境的竞争压力，物流服务的数量和质量郜迫使物流公司有一个质的飞跃。这些外部动因在现阶段是物流公司进行并购的导火索和催化剂。

(一)外部竞争的激烈程度加大

随着开放程度加大，国际物流巨头进军中国物流市场。随着我国加入WTO，对物流产业的保护已逐步取消，开放程度日益加大。国际快件行业的四大金刚——DHL、UPS、Fedex、TNT相继大规模地进入我国的国际快件业务并占领主导地位，现在正和其他跨国物流企业(Exel、日通等)逐步进入我国物流领域。目前的趋势是速度日益加快、规模日益加大，同领域中“大鱼吃小鱼”的现象更是屡屡上演。我国物流企业因起步较晚，与这些大型物流企业存在较大的差距，为了能在这激烈竞争的物流领域抢占一席之地，并购成为必不可少的主题。

(二)物流服务的质量要求提高

随着消费个性化、多样化的发展，消费者的需求已从“少品种、大批量、少批次、长周期”转变为“多品种、小批量、多批次、短周期”，消费者已经不满足于单一的运输方式，希望得到“门到门”一体化的物流服务，通过一家物流企业就能完成所有货物在全球范围内的分拨、配送，包括海陆空运输、仓储、国内分拨、货运跟踪、陆运成本分析和报关、信息管理等。传统的储运企业、运输企业、邮政企业、速递企业已经不能满足消费者的需要.迫使传统物流企业联合。

(三)物流服务的需求量增多

随着我国在世界经济中地位的提高，中国正在成为世界上十分重要的制造业和采购中心，对物流需求量也在日趋增加。近五年来，国际贸易的年增长速度都在20%以上。国际货运量的增长十分迅速，上海、深圳开展集装箱业务的时问并不是很长，但现在已经是世界第三、第四集装箱大港131。总之，国际国内物流业务的需求数量高速上升，对小规模物流企业是个很大的挑战，迫使不得不通过并购的方式扩大规模、增强实力。

(四)政府推动下的“保壳”

企业并购归根结底是产权交易，涉及所有权的问题。我国是全民所有制国家，政府是国有资产所有者的代表，因此凡国有企业并购必然会受到政府的干预，这一点在物流企业也不例外。在中国，政府是以所有者身份而不是裁判身份参与并购活动，尤其是面对亏损的国有上市公司，由丁具有能够“融资”的壳资源价值，政府更是通过优惠政策强制或鼓励并购，努力保住其上市地位。由于政府干预，这也在客观上促使了“保壳”并购的发展。

三、结语

作为企业跨越式发展的一种方式，并购可以埘现有存量资产迅速进行调整，是我国物流企业扩大规模、增强实力的上等选择，同时并购又是一项复杂的活动，往往对企业影响巨大，企业不能盲目地并购，需要明确实施并购的动因。当前，并购的外部动因是我国物流企业倾向于并购的催化剂。物流企业应根据不同并购动机灵活采取并购方案，真正通过并购实现企业的高成长。

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