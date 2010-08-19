金融套利的种类与市场监管

来源：中国鸣网位置：金融论文时间：2016-10-12 12:00

在过去，金融套利行为往往被人们看做是一种利用金融市场规则和制度的投机行为，人们总是带这样有色眼镜看待金融套利，现如今随着经济的发展，金融套利行为的好处逐渐被人们认可，但是弊端也是存在的，这无疑对监管工作提出新的挑战。

《广西金融研究》广西省经济研究杂志，是由广西金融学会主办，以理论结合实际为特点的广西唯一的金融类月刊。期刊紧密配合形势，及时反映经济金融领域，尤其是广西地区经济金融改革和发展的重点、难点、热点问题，成为发现与造就金融人才的园地。

随着市场经济的不断发展，金融套利行为也呈现多样化的发展趋势，通过分析其中的利弊不难看出，金融套利行为可以将金融市场的资源进行优化整合，从而促进资源使用率的提高，但也会导致金融市场发生巨大的波动，增加其监管工作的难度，甚至发生金融风险。

一、现象和思维基础

金融套利行为对金融经济有重要的影响，它是通过金融活动中的异常状况来获利的，一般是通过不同时间和地点或者不同市场上，同一个产品的差价来获得利润的，通常以低买高卖的方式进行，在一定程度上有助于产品恢复到正常价格。不难看出，套利行为有助于稳定金融市场的经济。一般情况下，投资和套利的双方需要建立“头寸”来进行交易。“头寸”即资金，通过在不同市场上“头寸”和“头寸”间的抵消，从而完成金融交易，与此同时，投资者也可以获得丰厚的利润。

金融套利行为具有多种运行类型，在金融经济中，它是比较常见的运作方式，已经形成了一个整体性的金融套利网络。一部分的套利者或机构，通过利用金融市场中出现的不平衡因素，从而获取相应的利润。金融套利行为的种类受非均衡种类直接影响，但其核心为价格套利。在整个金融市场中普遍存在金融套利行为。

金融套利行为的存在具有辨证性的意义。首先，金融套利行为有利于金融经济的正常发展和运行，它的积极作用就在于帮助金融经济定价，优化金融资源的配置，促进金融资金的流动。金融套利可加快金融市场在一体化和自由化方面的发展步伐，并促进金融经济大发展。从这两个方面能够得出结论：只有合理的设定金融套现，才能实现金融经济的快速发展。

在金融经济中，金融套利起到了积极作用，那么，投资者和管理者就需要利用辨证方法对其进行分析和讨论。合理利用金融套利行为对金融市场的稳定和发展都具有积极的作用，但也不能忽视其风险性，为了避免金融套利行为产生负面影响，需要投资者和管理者对其进行密切监控，严格执行金融套利管理制度。

二、主要模式

近年来，金融套利行为得到了迅速的发展，它在金融市场中也比较常见，一般情况下，投资者不需要投入过多的成本，就可以零风险的获得利润。在金融经济市场里，投资者或机构进行套利活动时，往往是在不同的市场中进行的，金融套利分为三个类型：

(一)跨期套利

跨期套利行为是在非均衡的状态下获得的利益。一种商品随着市场经济的变动，在不同时间上会出现价格差异，通过利用这一特点，套利者实行“低买高卖”的策略，从而获取高额利润。但这种商品出现的价格差异往往是在特殊情况下出现的，不能代表正常情况下某种商品的价格波动。跨期套利的另一种形式就是指一些金融机构，通过利用自身的优势，使用高利房贷等手段，从而获取利润。

(二)跨市套利

在金融经济中，由于空间位置不同，也会产生不均衡的现象，通过利用这种现象进行的套利行为就是跨市套利。一般情况下，同一商品根据其位置和市场的不同，它的价格也会不同。而相关政策法规或者交易环境，都会导致商品产生价格差异。套利者通过买卖这种具有价格差异的商品，从而进行套利行为，并获取一定的利润。

(三)跨商套利

跨商套利一般是指多种相互之间有联系的商品，当在价格变动时，套利者通过判断它们之间的联系和价格差，从而获得利润的套利行为。实现跨商套利的条件就是要选取合适的商品，只有这样，才能更好地实现套利行为。

以上三种套利模式的实现是需要条件的，而最必要的条件就是要在非均衡现象下进行套利活动。只有金融市场上出现非均衡状态，套利者才能利用这种状态实现套利行为。如果金融市场是在均衡的发展状态中，那么是无法实现金融套利行为的。但在实际的金融经济中，金融市场的状态很难达到绝对的均衡，这也说明，金融套利这一现象很容易出现在金融经济市场中。

三、影响

一旦投资者没有受金融套利行为的引导，将会增加其理解市场状况的难度，甚至做出错误的决策，这也势必会影响市场的平衡状态。

(一)给金融制度带来了一定的影响

金融制度可以为投资者的金融套利提供一定的判断依据，如果金融制度和金融套利相分离，金融制度就起不到监督金融套利的作用，必定也会给金融市场的发展带来麻烦。

(二)加快改革步伐

我国的金融监管系统还不够完善，这也是存在金融套利行为的关键。虽然出台了相关金融监管制度，但却没有得到很好的落实，这也使得金融监管的弊端逐渐显露出来。金融套利行为和金融市场发展有着密切的关系，要有效地监控金融套利行为，才能促进金融市场的健康发展。因此，这种行为的出现，也加快了金融市场改革的步伐。

四、对金融套利的思考

(一)脱离了金融管制

虽然一些主管部门扩大了对金融经济的监管，但是监管效果并不明显，而且，金融监管工作的实需要花费大量的资金。如果金融监管工作在预期时间内没有达到理想的监管效果，金融监管部门就会放弃对金融市场的监督和管理。

(二)金融市场中的套利行为

金融市场中套利行为的出现既给金融企业带来了发展机遇，也给金融企业带来了新的挑战。金融套现增加了金融企业的管理难度，金融企业的工作内容不断向多元化发展，导致国家对金融企业的监督管理失去了支撑。因此，国家必须在此基础上建立新的金融企业监管制度。 (三)促进金融经济发展

投资者和管理者通过掌握金融套利的特点，预估其将带来的金融风险，从事金融套利的活动，要充分认识金融套利的优势和不足，在解决和控制金融套利的问题中，维护金融市场的秩序。

五、措施和建议

在我国金融经济市场中，金融套利行为具有两面性，而且特点非常明显，当然，金融套利行为是普遍存在于金融活动中，它对金融市场的发展有一定积极作用，但是，这种套利行为一直都是利用不合理的手段从中获得丰厚利润，如果金融监管和金融套利相分离，很有可能影响金融市场的正常运行。要尽可能的减少不利因素的影响，必须加强管理金融套利行为的管理力度，平衡好国家金融市场和社会经济之间的的关系，只有国家和相关部门积极采取对策，才能实现国家金融市场的稳定发展。

(一)推行自由化理念

金融机构要努力推行自由化的理念，这样也有利于节约成本，促进金融市场的快速发展。另外，要健全和完善国家金融市场监督管理制度，增强金融企业的风险的意识，这样才能从根本上帮助金融市场向可持续的方向发展。

(二)提升金融人才素质

任何一个行业的发展，都受该行业从业人员的素质水平影响。金融行业的工作内容比较细微，对金融人员的自身素质要求也比较高。金融人员要不断提升自身的专业水平，在金融活动中多积累经验和方法，通过完善自身的知识修养，从而增强自身的工作能力，这也有利于金融市场的快速发展。

(三)强化国家金融设施建设

国家要想提高金融套利监督管理水平，就必须加强金融设施建设，引进先进技术。随着国家经济的快速发展，金融企业也要做好金融硬件设备的更细维护工作。这样才能提高国家金融市场的发展水平，帮助金融交易节省出更多的时间。

(四)完善和健全监督管理制度

不断建立健全国家金融市场的监督管理制度，既有利于国家金融市场的多元化发展，也有助于协调金融资金更好的流动，充分发挥金融市场自身的机制作用，减少金融市场运行成本的投入。另外，完善的法律制度可以帮助解决金融工作中产生的问题，使金融活动在规范的指导下有序进行，有效打击违法犯罪活动，保证金融市场有一个良好的竞争环境，促进金融经济的稳步前进。

(五)控制不利影响

金融机构要结合我国经济发展特点定期调整经济结构，积极整理分析金融信息，加强对金融活动的管理工作，针对短期的金融投资要有效地控制其成本，加强对其资金流动的监管工作，避免经济泡沫现象的发生。要高度重视金融经济发展中出现的不平衡状态，降低金融风险。除此之外，金融企业的工作人员要正确看待金融套利行为，不可以盲目跟随，要不断加强金融制度对金融套利的监管力度，让国家金融制度更清晰明了，减少外界的不利影响，利用规范化、科学化的手段，推动金融套利行为的发展。

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