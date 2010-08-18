中国情境的战略人力资源管理选择动因

来源：中国鸣网位置：人力资源论文时间：2016-09-20 12:01

战略人力资源管理是人力资源管理的一个提升，是在人力资源作为企业竞争优势的情况下提出的。战略人力资源管理的实质主要体现在其战略性上，战略性才是发展的核心。只有人力资源管理系统与战略相匹配，才能够体现出选择战略人力资源管理的真正原因。

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在上世纪九十年代，由于组织环境的不确定性以及复杂性，使得人们对于战略人力资源管理越发的重视，并且战略人力资源管理在市场竞争中获得了优势。基于中国的国情，目前我国的大部分企业人力资源已经从传统的模式转变成战略人力资源管理模式，并且得到了外国许多国家的关注。

一、战略人力资源管理的选择动因

目前对于战略人力资源管理还没有一个标准的统一定义，在我国还多数是采用国外对其的定义。合理的使用战略人力资源管理能够充分调动企业员工的工作积极性，更快地实现企业目标，给企业创造更多的利益。随着管理模式的改革，企业的薪资制度以及人才测评已经成为了人力资源发展的核心，并且在战略人力资源管理的选择动因上占据着重要位置。

二、战略人力资源管理的特点

1.战略性。战略人力资源管理中的战略性主要表现在四个层面上：第一，在具有战略性的指向思想上，也就是在现代的人力资源管理中的管理理念，树立以人为本的管理理念。第二，在具有战略性的管理目标上，在现代的企业中，人力资源的管理目标多数是为了在竞争市场中获得竞争的优势。第三，在具有战略性的管理范围中，在现代的企业中，人力资源管理倡导的是全员参与，并且以员工为主体的民主管理。第四，在进行战略措施上，现代企业多数用的是系统化科学与人文艺术相结合的战略。

2.匹配性。战略的匹配性是战略人力资源管理的核心特点。企业要想保持企业战略与人力资源战略的一致性，首先要通过战略整合来进行。战略人力资源管理是一种具有高度适应性的人力资源管理，并且在企业运行的过程中，重点强调的是其匹配性。要保证战略人力资源管理中的匹配性，首先要对企业内的各要素进行关注。

3.协同性。协同性指的是在企业内部各项实践活动之间的协同发展，并且共同对企业某一目标进行服务。一般而言企业内的战略人力资源管理的协同性分为两类，一个是企业内部所有实践活动组合在一起的，并没有真正实际的意义，这种活动主要强调了实践活动中的系统性。另一个是在全部的实践活动中，以一项实践活动为核心协同发展，这种实践活动往往是以其他实践活动为支撑的核心活动。

4.灵活性。在战略人力资源管理中的两个核心理念，一个是战略性，一个是灵活性。在西方的企业中，往往重视的是战略人力资源管理的灵活性。现代企业在复杂的动态环境中，正是需要这种灵活性来满足需求的。灵活性指的是战略人力资源管理能够有效地帮助企业快速地适应内部和外部环境。

三、选择战略人力资源管理的原因

1.企业员工。重视员工指的是在企业中，要将员工视为最宝贵的资源，同时企业员工也是企业发展重要条件。对企业员工进行重视，是人力资源的发展方向。企业的高层管理人员对企业人力资源的管理程度与战略人力资源管理存在着一定的联系。企业重视员工的前途，便会为员工在企业中的发展创造良好的条件，提供培训或是较高的薪酬等。所以，采用战略人力资源管理的可能性相对会大一些。

2.组织目标。企业的组织目标主要包括企业的发展、企业的盈利情况等经济内容，还包括员工的福利薪资待遇、以及员工的满意度等人力内容。公司内部的资源分配就是受着组织目标的影响。对于重视企业经济内容与人力内容的企业也会在人力资源上投入更多的经历，会更加关注企业在人力资源管理上的发展前景，并且采用战略人力资源管理的可能性也会相对大一些。

3.企业环境。企业环境中的不确定性指的就是企业员工由于信息较为匮乏，导致不能准确地对企业外部环境进行预测。战略人力资源管理能够在一定程度上企业对战略人力资源管理的使用，在制度理论的背景下，外部环境对企业战略有着决定性的作用。企业的制度理论对企业的组织行为有着重要的影响，同时也决定着企业战略的选择。环境中的不确定性在战略人力资源管理中的作用是十分巨大的。当前随着科技水平的不断提高，环境中所表现出的动态性越来越明显，企业应该采用战略人力资源管理来面对企业环境的变化。

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