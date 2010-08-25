基建工程财务审计内容

来源：中国鸣网位置：审计论文时间：2016-11-24 13:42

基建工程财务审计作为一项成本控制的有效方法，已经在基建工程领域得到广泛的应用，并取得了很好的效果，减少了资金浪费和损失，提高了基建工程的投资效益，本文将对基建工程财务审计的重点进行分析。

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随着经济的发展以及市场经济的进一步完善，我国的基建工程投资主体逐渐趋向多元化，利益格局的变化使得基建工程的财务审计成为必需。基建工程财务审计是对基本建设工程进行经济监督的一项很重要的经济监督形式，是做好基建工程效益审计的一种有效的方法。基建工程财务审计作为一项成本控制的有效方法，在监督投资工作、做好项目管理与控制方面发挥着积极地作用，有效地提高了基建工程的投资效益，下面将就基建工程财务审计的重点进行具体的分析。

1、基建项目审计的特征

1.1审计环节多，流程长，内容较复杂

基建项目的审计要从项目的决策、选址、设计、招投标到施工管理、完工验收、财务决算和交付使用全过程进行全面审计。涉及内容多且复杂，审计的专业性、技术性强，要求审计人员具有多方面的专业知识和协调能力，要把传统的审计方法和现代的审计、宏观的和微观的审计方法结合起来运用。

1.2审计监督具有连续性的特点

一般项目建设期分为三个阶段：前期准备阶段、施工建设阶段和竣工决算阶段。这就决定了基建项目的审计必须具有连续性。项目前期审计开展可行性研究和评估，可减少投资决策失误;在建期审计可以对设计概算的执行情况进行全面把握，防止一些不合理费用支出和概算外工程支出的发生，避免审计滞后，保持审计的连续性。通过开工前审计、在建期审计和竣工决算期审计的前后呼应来实现项目审计的连续性，以便全面地对整个基建项目的经济活动进行客观、公正的评价。

1.3审计评价政策性强，涉及面广

基建项目审计作为一项综合性经济监督活动，不仅要从经济方面审查基建项目，而且要从技术、投资管理等方面审计、评价基建项目本身的合理性、方向性和科学性及交付使用后的效益性;还要审查与建设项目有关的设计、投资、技术、监理等各方面的真实性和合法性，涉及面广，审计评价要求所依据的国家政策、法规也严。

2、明确基建工程各项费用

基建工程财务审计的重点首先是明确各项费用的情况，主要包括几下几个方面：第一，基建工程的资金来源。财务审计要对项目的各项资金来源审核清楚，审计基建工程的资金来源是否正当，在使用中是否出现资金缺口，是否能保证基建项目施工过程中的资金及时到位，同时还要对工程后期的投资情况进行审计。第二，会计核算。基建工程的财务审计需要对工程项目的财务收支情况进行会计核算，审查财务收支情况是否按照会计准则进行会计核算。第三，资金的使用。基建工程的资金使用情况是否按照预算执行，控制投资计划范围内使用。是否符合工程建设的规范，在施工过程中是否出现超支或者是挪用资金、随意浪费的现象，对这些情况都要进行财务审计工作。第四，财务凭证。基建工程的财务审计还要审查与建设工程相关的会计账簿、财务报表等的记录是否真实，是否出现缺损、记录是否规范。第五，要明确基建工程的债权债务关系，对施工过程中的财务往来做好财务审计工作。

3、审查合同的签订以及执行情况

基建工程项目的实施要遵循先订立合同、后施工的原则，因此，财务审计的重点也包括审查合同的订立以及执行情况。首先，要对合同的条款进行审查，是否符合相关法律法规的要求，并且关于定额套用、材料供应、费用计取、结算方式、以及违约责任等的条款是否符合施工建设的要求进行审查。其次，还要对基建工程施工建设的相关单位是否严格符合合同条款的要求、是否缴纳足额的保证金进行审查，基建工程的预付材料款以及工程款是否按照合同规定的时间要求与金额要求进行支付，对合同的这些规定都要进行审查。再次，还要审查是否出现违法转包与分包的情况，审查相关的财务资料，根据资金的流向以及会计核算方式来判断是否出现违法转包、分包的情况，同时，还要对非法利益分配进行审查。

4、项目施工过程中的财务审计

基建工程的财务审计的重点是对施工过程中发生的各项费用进行财务审计，从而保证建设项目的顺利完工以及保证工程项目的经济效益。可以从以下几个方面进行：第一，审查施工单位的工程款与发包方的支付的是否一致，审查基建工程项目的各个款项有无出现资金挪用的情况，是否都用在建设项目上。第二，基建工程的财务审计还要对施工现场的日记账、资金的收支情况进行审计，还要对报销凭证进行审查。第三，还要对建设项目的利润是否控制在合理的范围内进行审计，避免出现利润过高或者是利润过低的问题。

5、对基建工程的项目成本进行财务审计

基建工程财务审计的重点还需要对工程项目的成本进行审计。首先，要审查建设工程项目的成本核算是否符合会计制度的要求，成本核算的实施对基建工程项目的管理是否有利，同时，还要审核工程项目的成本的归集、投资的核算以及工程的成本核算是否合法、真实，基建工程项目的各个环节的财务审计以及内部的管理是否管理良好。其次，还要对工程项目的工程款的结算进行审计，是否随意抬高造价成本、变更建设的内容，有无虚报工程款、重复计算以及其他不利于工程款结算的情况。

6、其他相关项目的审计

6.1工程物资管理进行审计，其审查项目主要包括：要对库内的设备、材料等及时的进行检查，并对出现的技术以及质量问题及时进行维护和保养，同时，要正确的计算设备材料的实际成本，出入库手续是否完备、齐全，定期对工程物资进行盘点。工程项目竣工后对，及时对结余设备、材料物资进行退库管理，也是基建工程财务审计的重点项目。

6.2基建工程决算的审计，可以从以下几个方面开展：一是收集相关的决算审计资料文件，包括项目立项文件、各类工程合同、物资采购以及各种招投标等资料;二是对构成资产的建筑工程、设备价值、安装工程费、其他费用等内容的真实性、合规性进行审查，关注资本化利息计算是否准确;三是材料物资的超领或结余情况的账务处理;四是对固定资产的实物盘点情况，确保资产的完整性和准确性。

7、结束语

基建工程建设的根本是工程的质量问题，为了更有效地提高基建工程的投资效益，做好财务审计工作是很有用的。但是在实践中，往往由于很多方面的原因，使得基建工程的财务审计存在很多的问题，这就需要我们坚持财务审计的原则，并积极引进专业技术人才，做好基建项目的财务审计工作，只有这样，才能提高审计能力，从而更好地保证基建工程的质量，为我国的建设事业创造一个好的环境。

参考文献：

[1]李贺鹏.基建工程财务审计重点的几点探索[J].商情，2011(09)

[2]黄平.浅谈基建工程财务跟踪审计[J].现代经济信息，2010(02)

[3]王晓.电力基建工程财务审计中几点问题的探讨[J].现代商业，2009(30)

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