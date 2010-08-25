电子商务对审计实务发展的影响

来源：中国鸣网位置：审计论文时间：2016-12-06 14:12

电子商务的飞速发展对审计的影响也是巨大的，如审计方法和技术、审计范围等方面都产生了深远影响。这就对审计人员提出了更高的要求，作为审计人员，只有深刻把握电子商务方面的知识，才能作出恰当的审计结论。电子商务对审计实务的影响主要表现在下列几个方面。

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一、对审计重要程度的影响

随着电子商务的发展，商务活动将以计算机和通信网络的完美运行为基础，它对计算机系统

强烈的依赖性潜伏着巨大的威胁，控制不灵、使用不当就可能造成灾难性的后果，并且存在计算机病毒和“黑客”的肆意侵袭、计算机犯罪等等都导致电子商务信息失真的风险。因此，审计人员不仅要对电子商务活动产生的数据是否真实、正确、合法进行审计，而且还要对电子商务系统的硬件和软件，进而对整个电子商务系统的安全性、可靠性、内部控制的健全性与有效性等方面进行审计，从而指出被审单位电子商务系统内部管理和控制上的薄弱环节，提高电子商务信息的可靠性和真实性，有效地防止利用计算机随意篡改电子商务数据或破坏磁性介质上的数据等舞弊行为的发生。因此，实现电子商务以后，审计工作的重要性远远超过以往。同时，商务活动的网络化使企业与外部的信息交换更为频繁、快捷，经营周期大大缩短，交易活动呈现很强的实时性。由于外部审计人员对企业交易活动缺乏及时全面的了解而无法进行实时监督，致使他们对交易活动的审计越来越困难，这样内部审计的重要程度则大大提高。

二、对审计风险的影响

从审计工作的角度看，电子商务系统在使用过程中的风险越大，在检查风险既定的情况下，审计风险也越大。电子商务引起的风险主要包括下列几个方面：(1)数据高度集中于电子商务系统，易导致机密的数据被不法分子拷贝，甚至可能被非法篡改而不留下任何痕迹。(2)如果在电子商务系统设计时考虑不周，电子商务系统可能无法判断某些事件是否符合逻辑，对不合理的事项也会照样处理。(3)电子商务系统主要以磁盘、磁带、光盘等存储介质作为信息载体，记录于这些存储介质上的信息是肉眼不可见的，必须借助于计算机的“翻译”，才能以人可以理解的形式表现出来，但同一信息可以被“翻译”成不同的形式。利用磁性介质难以实现诸如签字、盖章等这些使信息证据化的操作。(4)电子商务系统对错误的处理具有重复性和连续性。(5)电子商务系统中许多不相容职责相对集中，加大了舞弊的风险。(6)系统设计时可能没有考虑到审计工作的需要，没有留下充分的审计线索。(7)计算机病毒的入侵和“黑客”对电子商务系统的故意破坏。上述因素都可能使得审计风险中的固有风险和控制风险增大。根据审计风险模型，审计风险由固有风险、控制风险、检查风险构成，审计风险=固有风险×控制风险×检查风险。该模型清楚地揭示，在固有风险和控制风险较高的情况下，审计人员只有通过扩大审计范围、在抽样审计中增加样本量等措施，降低检查风险，才会使审计风险得以保持在适当水平。

三、对审计线索的影响

审计线索对审计来说是极为重要的。审计工作中，审计人员正是通过跟踪审计线索，审核有关经济业务和收集审计证据的。而审计的过程，实质上就是不断收集、鉴定和综合运用审计证据的过程。在传统商务活动过程中，每笔交易都有一个完整的审计线索，交易的每一环节都有文字记录，都有经手人签字，审计线索十分清楚。审计人员可以从原始单据开始，对交易事项进行追踪，一直到报表为止;也可以从报表开始，追根寻源，一直追溯到原始单据，从而形成了顺查、逆查等审计方法。但是，实现电子商务以后，传统的单据没有了，纸质记录消失了，代之的是存有数据处理资料的磁盘、磁带、光盘等，这些存储在磁性介质上的信息是机器可读的，它们不再是肉眼所能直接识别的了。此外，原始单据进入计算机以后，中间的交易处理由计算机自动完成，传统的审计线索在这里中断、消失了，传统的审计方法，有的已不适用。审计线索的肉眼不可见性，一方面增加了审计调查取证的难度，另一方面也从心理上给审计人员造成了压力。

四、对审计内容的影响

实现电子商会以后，审计的监督职能并没有改变，使审计的内容发生了相应的变化。首先，电子商务系统的特点及其固有的风险决定了审计内容必须包括对电子商务系统处理和控制功能的审查，以证实其对交易事项的处理是否真实、合法及安全可靠，这是传统审计所没有的;其次，由于电子商务系统已经开发完成并投入使用后再对它进行修改优化，要比在系统设计阶段对它改过困难得多，代价也昂贵得多。因此，电子商务系统的设计应有审计人员(一般是内审人员)的参加。在系统设计开发阶段，审计人员要提请开发人员注意并监督审查下列问题：(1)系统的功能是否恰当、完备，能否满足用户商务活动的需要;(2)系统的数据流程、处理方法是否符合有关贸易法规;(3)系统是否建立了恰当的程序控制，以防止或发现无意的差错或有意的舞弊;(4)系统是否保留了充分的审计线索，保证了系统的可审性;(5)系统的安全保密措施和管理制度是否健全，能否保证系统安全可靠地运行;(6)系统的文档资料是否全面、完整。

五、对审计方法与技术的影响

在电子商务环境下，审计的对象发生了变化，大量的证据都存储在肉眼不可见的磁性介质上，对这些证据，审计人员只能利用计算机技术进行审查，即把计算机当作基本的审计工具使用，迅速、有效地完成审阅、核对、分析、比较等各项审计工作，从而提高审计的效率与质量。在对电子商务活动进行审计时，单机系统环境下的审计方法有的已不适用。这主要表现在对电子商务活动进行审计时，所有测试都必须在不改变数据库或记录的要件下设计具体的测试方法。由于网络系统的持续运行，使得审计人员很难让其在某一特定时间停下来接受大规模的测试，如果测试会改变数据记录，就意味着审计人员给系统带来差错。当然，可以设计能够纠正差错的测试程序，但是被审单位是否允许这种改变记录的方法，令人怀疑。同时由于系统实时的特点，也使得这种改变记录的审计方法很可能产生后遗症。由于交易数据处理的高速性和处理程序的复杂性，使得审计人员很难对经过测试后的系统重新进行复原。因而，就审计方法而言，采用整体检测法及受控处理法等进行系统测试的审计方法，对审计人员审查和评价整个电子商务系统显得尤为重要。因此，在执行电子商务审计任务时，审计人员往往要在系统运行的同时进行审计。

六、对审计方式的影响

在网络世界里，企业的生产和经营的组织形式将趋于多样化，并随着不同交易事项自由组合成新的经营主体——虚拟企业(Virtual

Firms)。虚拟企业存在于计算机网络之中，它是一种临时组成的，没有固定形态和明确空间范围的结合体。它可以随业务活动的需要，由若干相互独立的公司经过整合、重组而成，也可以随交易业务的完成而随时终止。电子商务使得虚拟企业的交易可以在瞬间完成，虚拟企业也就可能在交易完成后立即解散。网络社会的虚拟企业，其存续的时间有很大程度的不确定性、伸缩性和随机性。虚拟企业存续的时间可以很长，长达几年或几十年;也可以很短，只存在几秒钟。故虚拟企业的快速结合与解散，要求审计工作必须随时、随地进行，实时、即时提供审计信息，而不能按照传统的审计工作要求，定期提供审计信息。因此，随着电子商务的不断发展，传统的事后审计与就地审计方式将逐步消失，审计工作将采用在线实时审计方式，即通过审计机关的计算机及时审查监督电子商务系统的交易业务，这样一方面可以及时收集审计证据，另一方面也能得出可靠的审计结论。目前我们就应考虑审计机关的计算机系统如何及时监督电子商务系统，这就需要电子商务系统具有相应的审计接口。采用在线实时审计方式，还可以极大地提高对电子商务审计的效率与质量。

七、对审计人员素质的影响

实现电子商务以后，由于审计线索、内部控制、审计内容、审计方法与技术等的改变，决定了对审计人员要求的提高。不懂得计算机的审计人员，会因为审计线索的改变而无法跟踪审计，会因为不懂得电子商务的特点和风险而不能审查和评价其内部控制，会因为不会使用计算机和网络系统而无法对电子商务活动进行审计。实现电子商务以后，审计工作的顺利开展，必须基于一定的计算机技能、网络知识和完备的审计理论等多方面的综合运用，这对审计人员的业务素质提出了更高的要求。在这种情况下，审计人员不仅要有丰富的审计知识，而且要掌握一定的计算机、网络、通讯、电子商务知识与技能。只有全面提高审计人员的业务素质和工作能力，才能满足电子商务审计工作的需要。

八、对审计标准和准则的影响

电子商务使得审计对象、审计线索、审计方法等各方面都发生了变化，人们以往在审计工作中逐步建立起的一系列审计标准和准则已不完全适用于变化了的情况，需要建立新的审计标准和准则指导审计工作实践。例如，对电子商务审计人员的一般要求、电子商务的事前审计准则、电子商各系统安全可靠评价标准、电子商务系统内部控制准则等。

九、对审计立法的影响

实现电子商务以后，审计工作同样要依法进行，对交易业务是否合规合法等的判断必须以有关法律法规为依据。但是，目前的审计法规都是适应传统书面记录形式的，电子商务时代必须建立与之相适应的新的审计法规。例如，电子证据的无形性和易篡改性造成了审计证据确定的困难;电子签名因不同于手书签名而导致法律上难以认定;电子合同的瞬间完成使得合同签订和生效时间的确定存在争议，等等。这在一定程度上使得审计工作尤其是进行合法性审计时处于无法可依的局面，亟需立法加以明确。

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