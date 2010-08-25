民营企业市场营销的管理法

来源：中国鸣网位置：市场营销论文时间：2016-11-19 15:05

民营企业在市场经济中的地位越来越重要，民营企业与自身的需求与特点，要想在国民经济中占据一席之地就必须结合自身的特性建立起适合自身的营销战略。

《企业观察家》企业管理杂志，创刊于2011年，是由河南煤业化工集团有限责任公司主管、主办的一份面向国内外公开发行的综合类高端财经杂志。杂志以“财富时代的人本解读”为切入视角，重点关注旗舰企业(如世界企业500强、中国企业500强)和快速成长企业(如隐形冠军、创业板企业)等的价值理念、经营战略和商业伦理，力求构建中国企业智库和企业家精神家园，努力打造成中国企业家案头必备的财经读本。

1建立起以市场为导向的营销观念

要提高企业在市场中的竞争力,就要使营销策略符合买方市场,以市场为导向,以客户为中心。那么企业的营销观念要符合市场发展态势,并加大企业产品的促销力度,就要将企业运营的各个环节都要建立在营销策略的基础上,从产品的生产到产品的定价,进入到市场营销阶段,都要紧紧围绕客户的需求展开。此外,市场营销还要展开售后服务,即收集消费者对于产品的反馈,以进一步改进市场营销工作。

2建立起民营企业营销的品牌战略

在民营企业的销售观念中,除了要考虑到企业的经济效益之外,还要建立起创造社会效益的观念。企业通过参与各种社会公益事业,对于社会的发展有所付出的同时,也会得到非经济性的回报。企业要发展,就要建立企业成长意识,以为社会提供更多的服务,并更好地适应市场需求。为了实现企业的良性循环,民营企业就要建立起科学化的管理方式,实施技术创新和管理创新,为社会提供更为良好的服务。

与此同时,对于各种资源都要合理利用以降低企业投入成本。实施品牌战略,就是要建立企业经济增长点,并在此基础上充分地运用各种资源扩展企业,逐步地发展成为着名品牌,同时为社会提供更多的就业岗位。有坚持,才有发展,有成长,才有未来。民营企业要不断地成长,就要寻找榜样,根据市场的需求不断地实施技术创新、体制创新,以及建立在品牌战略上的营销创新,以促进民营企业在成长中源源不断地提高社会效益。

3民营企业要建立起符合市场需求营销网络

处于信息化时代,企业的市场营销就要建立起网络环境,以适应产品营销的市场需求。按照常规的思维模式,小企业要与大企业竞争,随时都会面临着被淘汰的危险。但是在现代化的商业领域中,不乏大企业被埋葬在市场浪潮中的例子,这足以说明企业的经营需要智慧。

充分地利用各种时代元素,将营销的创新理念注入其中,就会将占有绝对竞争优势的营销网络建立起来,并呈现出最佳的运行状态。以TCL为例。TCL的成功在很大的程度上就要归功于其所建立的营销网络。从商业性质而言,TCL的大屏幕彩电以其硬件上所占有的优势而垄断了市场。但是,其产品的单一化要使这种优势长久地维持下去,就要让产品适应多变的市场。

为了扩展产品的销售空间,TCL建立了网络营销组织,并对组织架构不断地优化,提升了服务非质量的同时,通过资源的合理化配置,以形成了企业的规模效益。与此同时,TCL不断地完善企业文化,将品牌因子注入其中,创造出了更多的符合市场需求的产品,并提供了更为周到的服务。

除了巩固了经销商连门之外,还提高了网络环境的利用率,实现了网络组织兼容性的不断扩大。TCL的成功不仅在于此,其在营销战略价值上的可贵之处在于,其建立起了庞大的根基之后,将营销网络进一步扩大,将大批的行业合作者吸引过来,并向电脑产品扩展,为用户提供了更为快捷而优质的服务。

按照传统的营销理念,企业要首先建立起工厂,生产高质量的产品,然后打开市场以及建立起企业品牌以扩展销路。然而TCL则是典型的“先有市场,再有工厂”的销售模式典范。依赖于网络营销而树立起企业品牌形象,成为了民营企业在市场营销策略中的突破口。

4结语

综上所述,随着我国市场的不断开放,民营企业面对来自我国市场与世界经济市场的竞争,就需要认清自身在市场营销中所存在的问题,并对于现有的营销策略进行调整。选择正确的营销策略,建立起系统化的营销管理模式,不但更有利于占领市场,而且还会使企业处于良性运转状态,随着国家出台一系列扶持民营企业发展政策的落实,我国民营企业进一步发展壮大。

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