降低工程成本的措施和途径

来源：中国鸣网位置：项目管理论文时间：2016-09-23 10:25

近年来工程造价管理过程中工程成本的管理工作逐渐引起业内人士的重点关注，经济体制改革的不断深入，建筑业已经已经成为关乎民生与国家命脉的重要领域。作为建筑工程的重要部分，工程造价行业也需要不断完善。为了更好地做好工程造价管理工作，文章对降低工程成本的有效途径进行研究，在当前经济发展社会，所有东西的价格都在不断地波动起伏，工程成本亦是如此。

《系统工程》是在中国著名科学家钱学森的倡导与支持下，于1983年创办的综合性科技期刊。本刊主要刊载中国系统科学与系统工程、管理科学与工程研究前沿的理论、方法及应用创新成果，在较大程度上体现了这两大学科的研究水平与发展趋势,对推动中国系统科学与管理科学的发展发挥了重要作用。读者对象为高等院校师生，软件学研究人员，各级领导干部，管理工作者以及有志于研究应用系统工程的同志。

在工程建设中，材料费、人工费、机械费等费用都在不断上涨，这造成了工程成本的不断增加。在现阶段，随着市场经济的逐步完善，人们把对建设工程的投资效益放在了最关键的位置，这就要求管理者对工程造价成本进行严格地控制与管理，对建设单位的人力、物力、财力提出合理化分配方案。但是，由于工程造价常常受到建设时间、地点、技术、环境等因素影响，降低工程造价成本也不是一件容易的事情。要想合理地降低工程成本，就要对它进行全方位地动态管理，抓重点、抓关键环节。只有这样，才能真正地降低工程造价成本。

一、工程费用的构成要素

从工程项目中的各项组成来看，在投资中工程费用分为直接费用、间接费用、利润和税金四个部分，在工程建设中占最大比例的就是直接费用。直接费用是由工程费和措施费构成的，然而工程费在直接费用中占最大比例，包括人工费、材料费、机械费等费用。间接费用是构成成本费用的一部分，是组织施工、生产和经营管理的费用。利润是完成建设工程任务后获取的利润，是减去成本和税费后剩余的部分。税费是由建设单位向国家上缴的费用，是由国家政策决定的强制性上缴费用。

在以上所有费用中，由人工费、材料费、机械费等费用构成的工程费是占比最多的费用，只有降低工程成本费用，才能更好地对工程费用进行管理与控制。

二、降低成本费措施

(一)制定合理的项目决策并科学比选

正确的决策是控制工程造价的前提，建设项目的投资决策是投资行动的重要行动原则。项目一经决策，项目的投资规模和建设方案就确定了。正确的决策是设计的依据，直接关系到整个建设项目的工程造价和投资效果。因此，正确的决策是控制工程造价的重要前提。在该阶段，主要要做好的工作有：确定合理的项目建设规模，保证建设水平和完备的技术装备，选择合适的建设地点，深入进行可行性分析，准确地进行投资估算。其中，估算工作既要满足限额设计的要求，又要满足控制概算的要求。

(二)优化设计方案

通过限额设计，找到技术与经济的最佳结合点，从多个方案中选择最佳方案;通过设计招标，给投资者一个进一步优选设计方案的机会。认真编制设计概算，了解工程造价的构成，分析资金分配的合理性，并利用价值工程理论分析项目各个组成部分功能与成本的匹配程度，调整项目功能与成本，使二者更趋于合理。认真会审图纸，加强图纸审核，积极提出意见并修改，减少施工阶段的设计变更，对于复杂、高难度的工程要从降低资源消耗入手，在保证质量的前提下，为施工提供方便。

(三)加强合同管理

随着项目复杂程度的加大，分阶段设计方法增多，施工涉及的基本合同数量增多，合同管理已成为控制造价、降低成本的另一项主要工作。

建设工程造价，无论以何种方式计算确定，承发包双方都应按国家规定在承发包合同中进行约定。合同的制定和管理是至关重要的，通过制定科学的付款方式、预付备料款、签证方式等合同条款，降低风险。建立技术档案，对合同执行情况进行动态分析，并采取积极措施。严格按照合同条款办事，认真履行合同，有效掌握工程进度，及时解决问题，避免索赔。

提高合同管理水平。如果在制定招标文件或编写合同时有所疏漏，便会产生一定的合同管理漏洞，而这些漏洞往往是很难弥补的。加强合同后评估工作，合同后评估工作是合同管理的总结阶段，是对合同好坏、管理得失的评估，其可以为下一工程项目的造价控制提供可借鉴经验。

(四)制定经济、合理的施工方案

在工程开工前，要制定合理的施工方案，确定施工方法和所需的材料设备，安排好施工顺序和施工流程。施工方案不同，产生的费用也会不一样，要择优录用。要想保证施工计划顺利进行，并取得预期效果，管理者要对施工人员安排、材料购进、施工技术运用、设备配置以及现场管理等一系列程序进行明确规划，以防出现施工混乱问题，造成工期延误，成本超限。

三、降低成本费途径

(一)降低材料成本

在选择材料时要本着“经济实惠，物美价廉”原则。在整个施工过程中，材料费占造价成本的重大比例。工程的实体主要是材料的构成，在建设过程中要降低材料的消耗，对施工过程中剩余的材料进行回收再利用，争取把材料的使用费降到最低。总之，要合理利用材料，因为其是降低成本的关键。#p#分页标题#e#

(二)提高劳动生产率

信息时代，劳动生产率的高低取决于生产工具的先进程度。先进机械设备的使用，会降低劳动者的必要劳动时间，提高劳动生产效率，从而大大降低企业的生产成本。但是，机械使用费在成本中也占有相当大的比例，所以，对机械使用费用也要制定出相应的管理方案。

1.对机械设备的性能，操作熟练程度进行综合考虑，发挥机械设备最大性能，选择满足当前施工要求的机械设备，做到合理使用。

2.做好各工序中机械施工的组织工作，再不影响施工的前提下，要时常对机械进行维修保养工作，以便保证机械设备的正常运转，不会延误工期。

(三)降低施工管理费用

因为管理层次复杂，没有一个固定的模式，所以，在建设施工中，很难把握与控制施工管理费用，所以，要想管理好，就必须从细节入手，加强人员管理，培养一批精明能干的管理队伍，以便提高人员素质，提高管理水平。施工过程中，不能只是为了按期完成任务而忽视质量的重要性，这样一旦返工，不仅耽误时间，在人力、物力、财力上都会造成严重的损失，造成生产成本费用的增加。因此，在规定的时间内，要按照施工要求保质保量地完成任务。

四、降低成本控制的意义

(一) 有效提高企业的经济效益

在当今以赢利为目的的经济市场环境中，较高的施工成本会影响到企业的经济利益，所以要尽可能降低消耗，提高经济效益。

(二)提高竞争力

在公平竞争中，如果降低工程成本，很多与其对应的成本都会降低。这样便可以以价格优势取胜，从而占领更多的市场份额。

(三)提高社会的经济效益

降低成本是资源节能减排的体现，倡导节约型社会，走可持续发展道路，保护绿色家园已经成为了资源使用的指导性原则。

工程成本控制是工程管理中的关键环节，只有通过对工程成本的控制与管理，才能最终完成任务，达到预期的目标，提高企业的经济效益。要对工程成本进行控制，必须要狠抓管理工作，在施工过程中，要对整个施工过程进行控制。加入WTO以来，我国的建设事业就已经和国际市场接轨，在享受成员国待遇的同时，也面临着世界的众多挑战。如果建筑业管理不善，影响到经济掌控，在工作中就会陷入被动，在经济上就会吃大亏。

五、结语

当今社会，市场竞争日益激烈，企业要想生存和发展，除了有雄厚的经济实力外，就是要对先进技术进行掌握。在建设行业中，成本控制直接影响到企业的利润实现。要想控制成本就必须降低成本，进而获取最大利润。在众多企业中，每个企业之间的差异都不是很大，关键是哪家企业占领的市场份额多，哪家企业规模大，哪家企业服务好、成本低。要想真正做到“脱颖而出”，关键是降低工程成本，扩大市场占有率。

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