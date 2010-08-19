土建工程施工质量管理新举措

来源：中国鸣网位置：项目管理论文时间：2016-10-10 13:34

土建施工企业想要得到长足发展就必须注重土建施工的质量管理与监控，同时也要注重成本的节约，只有这样才能增强企业自身的竞争力和整体实力，因此应当做到责任到人，本文针对具体的管理措施进行分析与探讨。

《重庆建筑大学学报》为学术类刊物。设有建筑设计与规划，建筑工程，城市建设，建筑材料，机电工程，建筑管理，综述，工程实践等栏目。为《中国引文数据库来源期刊》、《中国学术期刊综合评价数据库》、《中国期刊网》、《中国学术期刊(光盘版)》、美国工程索引所收录。读者为大专院校师生和科技人员。

前言：

土建工程的项目施工阶段是将设计图和原材料、半成品等转化成工程实体的过程，不但是对土建项目建设价值和使用价值的阶段性考验，更需要对施工现场加强监理，以此确保工程质量、工期长短、成本高低，对土建施工企业在市场竞争中提供有力条件，对土建施工企业的生存与发展起着有力作用。

1.土建施工现场管理工作的重要性

建筑施工企业系列标准的贯彻控制，要求施工企业把质量管理的重点放在施工现场，突出施工现场质量控制，建立质量保证体系。考核建筑施工企业的第一系统目标，即质量、安全、成本、工期四大指标的落脚点也都是在施工现场。施工现场露天高空作业多，多工种联合作业，人员流动大，是事故隐患多发地段，加强施工现场管理能有效降低事故发生率，加强工程操作的系统性推行。另外，在施工现场的改善人、物、场所的结合状态，减少或消除施工现场的无效劳动，能减少施工材料的消耗，为施工企业节支增收。工期的拖延或赶工都会直接影响到施工的质量、安全和成本因素。加强施工现场管理，提高合同履行率，能确立企业信誉，保证企业效益。施工现场管理是施工企业各项管理水平的综合反映，是整个施工企业管理的基础。

2.施工前期的准备工作

2.1 严把图纸会审关，积极组织施工、设计、监理各专业技术人员共同对图纸进行会审。

通过图纸会审可以使各参建单位特别是施工单位熟悉设计图纸、领会设计意图、掌握工程特点及难点，找出需要解决的技术难题并拟定解决方案，从而将因设计缺陷而存在的问题消灭在施工之前。因此，图纸会审的深度和全面性将在一定程度上影响工程施工的质量、进度、成本、安全和工程施工的难易程度。只要认真做好了此项工作，图纸中存在的问题一般都可以在图纸会审时被发现并尽早得到处理，从而可以提高施工质量、节约施工成本、缩短施工工期，提高效益。因此，图纸会审是工程施工前的一项必不可少的重要工作。

目前会审工作存在的弊病是：水、电、土建分组会审后汇总，缺少专业之间的会审;施工单位的土建、安装分设技术负责人而无总工整体把关;设计单位按照专业绘图设计，缺少专业审查。各单位均应安排技术负责人在图纸会审基础上对此严格审核。

2.2 把建筑、结构、给排水、消防图纸审查意见书及图纸会审纪要内容注解于相应施工图;避免施工时遗漏造成返工事件。

3.建筑施工现场管理存在的问题

3.1不重视专项施工方案的编制。施工组织和专项方案是施工企业根据国家现行施工技术规范、工程内容、规模、技术要求、施工现场环境及企业自身条件、合同工期等要求，有针对性地进行全面规划编制并指向工程具体实施的技术文件。但是因为某些施工单位人为因素不甚重视，对工程质量标准、工艺要求、现场布置等缺乏明确的规定，从而导致施工组织和方案的编制针对性不强，内容较空洞，无法在具体实施过程中指向工人按规范、标准操作，导致操作中凭经验行事，带有很大的随意性，无法对每个操作人员实现有效控制。表现为现场施工混乱、质量意识淡薄、安全文明施工无法保障、无统一规划的场内道路，材料堆放混乱、机具停放无序等。其后果直接造成质量下降、事故不断、污染环境，严重影响施工顺利进展。

3.2难以实现全面有效控制。“人”是工程建设的管理者和实施者，建筑现场的管理，靠人;施工的操作具有劳动密集的特性，投入劳动力众多。因此，如何实现工程建设的正常有序，“人”的因素是关键，它将直接影响着工程建设是否顺利开展，控制了“人”就控制了工程建设的命脉。

3.3施工准备不充分。施工现场管理贯穿于工程施工的全过程，充分的施工准备是管理好施工现场的基础。施工单位只有通过充分的施工准备，才能保障施工过程的连续、协调、均衡和经济。然而，实际中施工准备工作往往不重视，也不充分，主要表现为：内业资料准备跟不上开工要求，如开工前需要报审的施组和专项施工方案、危险源控制及应急预案等往往在开工后慢慢补齐，而且重要的施组方案需要施工企业公司层面技术总工审核，这一点施工单位很难做到位，程序上的要求施工单位总是以种种借口在拖延-夕 业的准备主要体现在材料检验试验及相关测试物资供应单位的确认考察跟不上开工的要求，如开工前需要的混凝土级配、钢材的试验、材料(钢筋、水泥、商品混凝土)供货商考察确认工作往往做不到位，造成既成事实不得不认可的局面。

4.加强建筑工程施工现场管理的对策

4.1搞好建筑工程施工现场管理。人是直接参与施工的组织者、指挥者和操作者。调动人的积极性、创造性，增强人的责任感，树立主人翁的观念，提高人的素质，避免人为的失误，以人为本。在这方面主要要做以下几方面的工作。加强对人的政治思想教育，职业道德教育，使参加施工管理的员工懂得施工管理的重要性，即管理产生精品，管理产生效益;当前社会是人才竞争的社会，拥有人才并发挥他们的作用就能搞好建筑施工管理，整个工程施工管理，根据工程自身环境因素和工程特点，公司应合理选派合适的技术力量和合适的项目经理成立专门的班子，制定切实可行的管理制度，责任到人，建立健全严格的绩效考核管理机制，奖罚分明;同时，公司应定期和不定期地组织工程技术人员进行培训，使整体管理水平和能力不断提高，从而保证各个岗位人尽其才，充分发挥现场管理人员的才智和能力;根据各个工程的特点，在用人方面从政治素质、思想素质、技术业务素质、管理水平素质等方面综合考虑，充分发挥管理人员的真才实学和其业务特长，实行全面控制，根据各人的技术水平、管理水平，业务水平、心理素质等合理地量人所用，从而全面提高施工现场的综合管理能力。

4.2认真考察所需技术。土建工程的施工，单一又复杂，整体技术含量不是很高，但是施工过程的工序、工艺要求，专业性要求较高，特别是装饰工程，其施工工艺复杂，材料品种繁多，各施工工种班组多，水电安装、机电设备的安装和调试等穿插其中。这就要求我们现场施工管理人员务必做好技术准备，首先，必须熟悉施工图纸，针对具体的施工合同要求，尽最大限度去优化每一道工序，每一分项(部)工程，同时考虑自身的资源(施工队伍、材料供应、资金、设备等)各气候等条件，认真、合理地做好施工组织计划，从大入小，由面及点，确保每一分项工程能纳入受控范围之中。其次，针对工程特点，除了合理的施工组织计划外，还必须在具体的施工工艺上作好技术准备，特别是高新技术要求的施工工艺。

4.3加强质量管理和安全管理。安全管理是施工现场管理的前提和保证。加强安全管理必须对每个人做好三级安全教育，使之对安全生产有个清楚的认识。要进一步提高建筑施工现场安全生产及文明施工意识和责任感，坚持以人为本，做到施工安全无小事，始终把现场施工安全工作放在重中之中，作为最主要工作来抓。切实加强领导，落实安全施工安全生产职责，加强对现场施工安全工作的管理，切实做施工现场文明施工，切实提高施工安全生产管理水平。

5.结语

建筑工程的施工管理是一项复杂的工作,做好管理工作非常重要。因此，各技术管理人员在实际工程项目中, 需要结合各项目的特点, 进一步细化管理中的各项工作, 才能按时保质地完成每一项施工任务。

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