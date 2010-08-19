建设工程合同管理方法

来源：中国鸣网位置：项目管理论文时间：2016-10-21 11:48

建设工程合同是建设工程重要的工程资料，需要科学的管理，建设工程合同管理也是项目管理的重要部分，如果不能合理管理，将会对整个项目产生不利影响。

《工业工程》工业科技期刊，创刊于1998年，是由广东工业大学主办，中国机械工程学会协办的期刊，国内外公开发行。工业工程是一门综合性的交叉学科，在提高生产率、降低生产成本、资源优化和合理配置中具有重要作用，在发达国家已广泛应用于工业、商业、服务性行业及公用事业等。本刊理论与应用结合，内容涵盖经营战略、决策研究、制造系统、物流系统、设施规划、工作研究、成本分析、工程经济、质量保障、诊断评价、信息管理、人机工程、生产组织、人力资源、组织重构等。读者对象主要是从事工业工程理论与应用研究的科技人员、各级政府工业和经济管理部门的决策人员、各类企业管理人员，高校师生及其他有关人员。荣获第三届广东省优秀科技期刊三等奖。

一、建设工程合同管理的作用

在现代建筑工程项目管理中，由于合同确定工程项目的成本、工期、质量等目标，明确规定着合同双方责权利关系，所以建筑合同是工程建设中一项十分重要的内容，是保证工程正常施工和结算的主要依据。随着经济体制改革的不断深入和社会主义市场经济的建设，虽然有关法律相继颁布，但现有的建筑市场管理机制，以及人们的观念和认识往往跟不上形势的发展，合同管理过程的漏洞和问题不断涌现，给工程项目的实施带来不便和损失，所以重视合同管理，加强合同风险的研究，提高经济效益，是施工企业共同面临的现实问题。

建设工程的合同管理是工程项目管理的核心，也是控制工程投资的关键环节，在形成公开、公平、公正的市场竞争机制、提高工程质量、降低工程造价和缩短工程工期等方面发挥着重要的作用。因此，做好合同管理是整个建筑企业进行生产经营管理的核心与关键所在。

二、建设工程合同管理存在的问题

1、法律意识淡薄，合同签订不规范

建设工程耗资巨大、涉及面广、个性差异大、履约时间长、合同内容庞杂。大型项目要涉及几十种专业，上百个工种，几万人作业，合同内容自然庞大复杂。因此，客观上要求合同条款细致严密，尽可能做到面面俱到。但在实际工作中，甲、乙双方由于缺乏合同管理的经验，订立的合同约束条款不全、内容不明、职责不清等现象经常发生。

合同管理在当初的起步阶段是很不规范的，也没有什么示范文本，合同的内容过于简单和粗糙，甚至有漏洞。少数合同有失公正，合同文件存在合同双方权利、义务不对等现象;有的还签定了"阴阳合同"，严重扰乱了建筑市场秩序。从目前实施的建设施工合同文本看，施工合同中绝大多数条款是对发包方制定的，其中大多强调了承包方的义务，对业主的制约条款偏少，特别是对业主违约、赔偿等方面的约定不具体，也缺少行之有效的处罚办法。建筑市场的过度竞争，不平等合同条件等问题，也给索赔工作造成了许多干扰因素，再加上承包商自我保护意识差、索赔意识淡薄，导致合同索赔难以进行，受损害者往往是承包商。

2、承、发包双方的行为不规范

建筑工程的承包人有时为了业务需要，会超越本企业资质等级签订合同。有些不法承包商在自己不具备相应建设项目施工资质的情况下为了达到承包工程的目的，非法借用他人资质参加工程投标.并以不法手段获得承包资格，签订无效合同。还有违法签订转包、分包合同情况，一些承包商为了获得建设项目承包资格，不惜以低价中标。在中标之后又将工程肢解后以更低价格非法转包给一些没有资质的小的施工队伍。这些承包商缺乏对承包工程的基本控制步骤和监督手段， 进而对工程进度、质量造成严重影响。

3、合同文本存在众多缺陷

现有的合同文本对管理环节和工程实施过程中可能出现的各种问题缺少相应的规定，而且对一些基本要约也未作出明确规定，承、发包双方存在钻合同文本漏洞的情形。另外大多施工合同文本中，缺少对工程保险责任、索赔计算原则的具体约定。工程担保和保险制度是保证施工合同履行的有力手段，施工企业对这一点却往往认识不足。

4、缺乏健全的合同管理机构

在合同管理体系上，分级管理和授权管理机制不健全，合同管理程序也不是很明确，存在着规定的制度不执行，该履行的手续不履行的情况，缺少必要的监督和控制机制。

三、加强建设工程合同管理的措施

1、强化合同法律意识，加强合同管理人员素质

在签订建筑工程合同时，承包商由于缺乏法律和合同意识，对合同的条款往往未经仔细推敲就草率签订，致使对方在违约情况下，自身处于不利地位。因此在签订工程合同过程中，承包商要树立较高的法律意识，要对合同的合法性、严密性进行认真审查，尽可能的减少合同纠纷，保证合同的全面履行。同时，合同管理是一项专业性强、知识面宽、法律法规意识要求高、需要丰富实践经验的管理工作，所以要求各单位每年组织对合同管理人员培训，邀请有关职能部门的人员来企业开展合同法律法规教育，不断加强合同管理人员的知识和能力。

2、采用合同示范文本

由于合同示范文本内容完整，调控齐全，双方责权明确、平衡，从而风险较小，对一些不可避免的风险，分担也比较公正合理。在实际工作中，因为使用不同格式的合同而产生经济纠纷的例子并不鲜见。所以在合同文本的形式上，应该尽量采用合同示范文本。

3、建立和健全合同管理机构

企业要由上而下地建立和健全施工合同的管理机构(包括专职机构和兼职机构)，使合同管理覆盖企业的每个层次，延伸到各个角落。大中型企业，应建立有权威的合同管理小组(或委员会)，其成员可由技术、财务负责人、法律顾问以及分管经营的企业负责人或企业法定代表人组成，由企业的主要领导担任组长。同时，在各相应管理层设置独立的合同管理职能部门，科学界定和协调合同管理职能部门与其它职能部门的权责、工作流程的配合要求等接口设置问题，定期或不定期地由最高领导层牵头举办合同管理职能部门的协调会，及时根据合同管理工作的实际运行情况，调整组织机构设置和解决权责划分的缺陷，总结工作经验和教训，处理和协调存在的争议和摩擦，进一步优化合同管理工作程序。

4、做好合同索赔管理工作

在建筑工程合同实施过程中，出现索赔问题是难免的。因此，必须建立工程索赔管理制度。在签署合同过程和施工过程中，承包商应该始终以工程合同为依据，认真整理和分析合同内容，充分考虑各种不利因素，分析合同索赔的可能性，以便采取最有效、最科学的合同管理策略。在合同履行过程中，还应结合相关法律法规认真研究合同各项条款，积极调查施工现场的具体情况，寻找索赔证据。这不仅有利于保护企业的合法权益，更有利于企业不断适应工程建设的最新规范要求从而提高企业未来的生存能力和竞争能力。

结语

随着建筑市场的逐步完善，合同管理已成为工程项目管理的主要内容，其贯穿于项目实施的全过程，做好合同管理将对工程项目管理的成功和取得较好的社会经济效益产生重要作用。进一步深化和改进管理方法，改善合同管理条件，不断提高管理水平，才能更好地适应当前竞争激烈的社会，才能使施工合同管理发挥更大的作用。

参考文献：

[1] 贾孝良.浅谈建筑上的合同管理 [J].中国科技信息，2005，(24).

[2] 丁晓欣.建设工程合同管理 [M].北京：化学工业出版社，2005.

[3] 何红锋.建设工程合同管理 [M].北京：机械工业出版社，2006.

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