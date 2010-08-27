工程项目建设全寿命周期管理方法

来源：中国鸣网位置：项目管理论文时间：2016-11-24 13:46

寿命周期管理是工程项目施工方按照项目的周期划分进行管理，项目管理的一个重要目的就是控制成本，寿命周期管理的根本也是成本的管理，本文分析了寿命周期管理的特点和影响因素。

《经济与管理》经管类期刊征稿，是以反映应用经济和经济管理为主的综合性经济类刊物，解读经济时政、关注经济热点、难点、探讨经济与管理发展对策、服务经济社会建设是本刊的宗旨，理论研究紧密联系实际，时政评论及时准确、对策研究脚踏实地是我们的办刊理念，应用经济和经济管理是本刊的两大研究领域，经济时评的时效性和经济管理对策研究的务实性是本刊的特色努力方向。荣获1999年河北省高校学报“三优”评比获二等奖、省高校学报二等奖;2002年省高校学报“三优”评比获二等奖。

工程项目建设全寿命周期管理是一种实现工程项目全寿命周期，包括建设前期、建设期、使用期和翻新与拆除期等阶段总造价最小化的方法。本文介绍全生命周期成本分析，并对工程全寿命造价管理进行了探讨。

一、建设项目全寿命周期概述

1.建设项目全寿命周期

建设项目全寿命周期,又称建设项目寿命周期,是指建设项目从其寿命开始到寿命结束的时间。对于建设项目的寿命周期的研究和界定，主要有物理寿命、功能寿命、法律寿命和经济寿命四种：

(1)物理寿命。在正常使用的情况下，从建设项目决策阶段到由于物理损坏而导致基本功能无法满足用户的正常使用的整段时间，称为物理寿命。项目的物理寿命难以准确地界定，因为其受到自然灾害、社会灾害、施工质量等各个方面的影响。

(2)功能寿命。任何建设项目都是为了满足业主的某一功能的需要。功能寿命就是建设项目在其决策、实施、投入使用之后到其功能不能满足业主需要之间的期限。

(3)经济寿命。经济寿命是指建设项目从其开始，到继续使用在经济上不合理而被更新所经历的时间。它是由运行和维护费用的提高和使用价值的降低决定的。建设项目使用年限越长，所分摊的年资产消耗成本越少。

2.建设项目全寿命周期选择

建设项目的寿命周期成本，即是建设项目在其寿命周期内发生的所有费用。对项目寿命周期的选择不仅影响到成本构成，而且影响到成本计算。因此，在对建设项目的寿命周期成本分析研究时，首先就要明确其寿命周期的范围，并选用统一的标准作为不同方案或者项目之间的比选基础。从经济角度考虑，建设项目的寿命周期应选择经济寿命。

二、建设项目全寿命周期成本因素分析

广义的建设项目全寿命周期成本是基于全社会的角度，在建设项目的寿命周期内生产者、消费者以及公众所发生的一切费用。影响建设项目全寿命周期成本的主要因素有：

1.项目决策因素

决策阶段影响建设项目成本的主要因素包括：建设项目合理规模的确定、建设标准的确定、建设地点的选择、建设项目工程技术方案的确定。决策方案的优劣直接关系到项目建设成本的高低及投资效益的实现，所以正确决策是合理确定与控制项目建设成本的前提。

2.项目设计因素

项目决策确定以后，控制建设项目成本的关键在于设计，设计是工程建设的灵魂，是项目正式付诸实施的起点。设计产品是否经济合理，在设计阶段就基本定型，设计方案很大程度上决定了工程造价。设计图纸一旦完成，建设项目的质式、设备选型、技术方案等基本就确定了。所以，设计阶段工作质量的优劣、设计水平的高低，不仅直接影响到项目造价的高低，而且也将影响项目建成投入运营后的效益。所以要采取措施切实加强设计阶段的造价管理。

3.项目施工因素

建设项目施工阶段影响建设项目成本的因素主要有工期、质量、技术等因素，应遵循工程建设规律，在满足质量及进度的情况下寻求低成本、高质量的施工方法，实现工程进度与投资动态相平衡的施工阶段控制策略。

4.项目建成后费用因素

项目投入运行以后发生的维修费、设备的运行维护费、社会环境保护费、能源节约、项目延长使用寿命节约资源、拆除费用等因素，这些费用水平很大程度上依赖于建设项目决策与设计阶段的控制。

三、工程项目建设全寿命周期成本管理

建设项目全寿命周期成本管理除了沿用建设项目传统造价控制方法的内容外，主要引入系统管理思路。因为，建设项目全寿命周期的成本管理除包括传统的建设期成本控制因素外，还包括建设项目经营费用控制和延长建设项目使用寿命以达到节约社会资源目标的控制因素，是多个相互联系和制约的控制要素构成的有机整体，故要引入系统控制思路。

1.建设项目全寿命周期成本管理思路

工程项目建设过程中，成本管理往往被分为建设期和经营期，建设期成本管理只考虑建设期的投资成本，与经营期成本管理割裂，造成经营期指标差，成本偏高，安全、环保等社会效益降低，设备更新、技改投入加大。但如果片面追求所有建筑、设备、材料的高性能、高可靠性，又会造成不必要的浪费。如何从工程项目的全寿命周期成本核算考虑，对项目设备、材料选型做出指导，找到一个接近最优选择的交点。通常，在一定功能范围内，建设项目的建设成本和运营成本存在着此消彼长涨的关系，如图所示，随着项目功能水平F的提高，建设项目建设成本C1增加，使用维护成本C2降低;反之，项目功能水平降低，其建设成本降低，但使用维护成本C2增加.因此，当功能水平逐步提高时，寿命周期成本C=C1+C2呈马鞍形变化。这就要求我们在项目决策中，要合理确定项目功能水平，甚至是每一台设备的功能质量水平，使整个项目的全寿命周期成本达到最低。

2.建设项目全寿命周期成本动态反馈控制

传统的成本管理是对建设项目在建设期内的成本控制，即对项目决策、设计、施工进行控制。由于全寿命周期成本控制具有多主体性和多阶段性、复杂性、系统性的特点，建设项目全寿命周期成本控制的基础应建立在成本、效益、功能、寿命等技术经济指标上，控制的链条延伸到项目建设完成投入运营以后发生的维修费、设备的运行维护费、社会环境保护费、能源节约、延长使用寿命节约资源等。为此，除了应用传统的建设项目成本控制方法外，还要延伸建立建设项目档案长期保存制度，动态跟踪、定时反馈。尽管项目全寿命周期各阶段的管理工作是由不同的组织实施的独立过程，但各阶段之间有着密切的联系，只有有效的信息反馈，才能收集项目建成投入运营行以后发生各项费用和各项节约，反馈给以后建设项目的决策和设计，达到管理的目的。

3.建设项目全寿命周期成本管理的可控阶段

建设项目是刚性产品，项目建成之后造价就全部发生，不可变更，建设产品的后期使用状态也已经基本确定，所以，建设项目全寿命周期成本控制仍然要在建设阶段进行，也就是在建设期对工程造价进行控制。所不同的是：传统的造价控制目标仅仅为了实现项目建设成本的最小化，而全寿命周期成本控制是要实现建设项目的全寿命周期成本最小化，实现环境友好、资源节约、可持续发展的建设目标。

全寿命周期成本控制重要阶段仍是决策阶段和设计阶段。在项目的决策阶段，要搜集与决策相关信息，自决策开始就将一次性建设成本和未来运营维护费用加以综合考虑，取得二者之间的最佳平衡点，在所有外部条件因素都相同的情况下，选择全寿命周期成本最小的方案为人选方案。在建设项目设计阶段应从组织、技术、经济、合同等方面进行全寿命周期成本分析估算，充分重视价值工程原理在设计工作中的应用，重视可施工性规则在设计中的应用，精心设计，正确处理好经济合理和技术先进之间的关系，综合考虑全寿命周期成本，兼顾近期和远期的要求。在建设项目施工阶段，应根据不同的项目选择适当的合同方式和承发包模式，除了传统的工期、质量、技术控制管理外，要做到绿色施工，合理安排施工顺序，结合气候施工，减少施工场地噪音、粉尘干扰、尊重施工周边环境、节约能源，同时应加强工程变更索赔管理，实施造价的动态控制。竣工验收阶段，是最终确定建设造价和考核项目建设效益，办理项目资产移交，进行各阶段造价对比和资料整理分析积累的重要阶段。要全面总结项目投资管理中的经验教训。在建设项目后期使用阶段是不可控阶段，是项目的跟踪验证阶段，项目投入运行以后发生的维修费、设备的运行维护费、环境保护费、能源节约、项目延长使用寿命节约资源等。要求建立专用账户，分账管理，定期反馈，作为项目全寿命周期成本控制考核评价的依据。拆除翻新阶段，应注意可循环使用材料的利用，将废弃物转化为再生资源，降低对社会环境的影响。

四、全寿命周期工程成本控制评价

建设项目全寿命周期成本控制评价的方法有多种，主要有技术经济评价法、价值分析法和系统分析评价方法等，其中价值分析法是比较容易量化分析的一种方法。价值分析法是对建设项目整个寿命周期中所有有关的支出和收人进行确认和量化分析的一门技术，是建设项目全寿命周期成本控制评价和项目投资决策的辅助工具，通常用来确定决策方案以及对决策方案进行选择。常用的建设项目全寿命周期成本控制评价的价值分析法有费用效率(CE)法、固定效率法和固定费用法、权衡分析法、年使用成本法等。

例如：费用效率(CE)法：费用效率(CE)是指项目系统效率(SE)与项目寿命周期成本(LCC)的比值。其计算式如下：

费用效率(CE)=项目系统效率(SE)/项目全寿命周期费用(LCC)=项目系统效率(SE)/(项目建设成本(IC)十项目后期使用费(SC))

其中：项目系统效率：是建设项目建成投入使用后所取得的效果。通常为经济效益、价值、效率(效果)等。

项目全寿命周期费用(成本)：建设项目全寿命周期成本为项目建设成本和项目后期使用费的合计额，也就是项目在全寿命周期内的总费用。

费用效率(CE)法是非折现的指数比较法，费用效率高者为好，该方法需要系统效率指标，即该建设项目收益指标。若该项建设项目为非经营性或者没有收益的项目，可以采用年使用成本法，进行比较分析，年使用成本低者为好。这里的使用年限是对建设项目全寿命周期的经济使用寿命而言的，而非一些人为设定的时间跨度。

建设项目全寿命周期成本控制评价有许多种方法，然而，建设项目全寿命周期成本控制评价具有重要的作用和意义。在建设项目决策和设计阶段评价过程中，充分考虑建设项目的全寿命周期费用，就要预测未来建设项目对资源的需求，评价潜在的问题或影响因素，支持未来战略性规划，降低未来的建设项目使用成本，节约社会资源，有利于社会的可持续发展，使用建设项目全寿命周期成本控制方法可以达到鼓励这种节能环保的建设项目发展的目的。

结束语

综上所述，可以看出原来的成本控制只关注建设项目建设阶段的成本控制，而对建设项目的运行阶段和拆除阶段的成本控制视而不见。全寿命周期成本控制关注建设项目的全寿命周期，通过对建设项目全寿命周期内各个阶段和各个因素的分析,系统地做出成本控制的措施。从全寿命周期的角度审视建设项目成本控制工作，可以综合考虑建建设项目初始成本和未来成本，从而实现建设项目全寿命周期内资本消耗最低。

参考文献：

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[2]姜青松.工程造价全生命周期管理信息化[J].油气田地面工程,2005(3).

[3]唐祥忠,王文静.建设项目全生命周期工程造价管理价值工程的实施[J].经济师,2006(1).

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