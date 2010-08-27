园林招投标策略管理的特点

来源：中国鸣网位置：项目管理论文时间：2016-11-24 14:01

现如今许多的项目建设都采用招投标的形式确定施工方，园林工程也不例外，在园林工程招投标的过程中也暴露了一些招投标管理的不足之处，本文就这些问题进行分析与探讨。

《古建园林技术》园林建筑期刊，创刊于1983年，是由北京房地集团有限公司主管、《古建园林技术》杂志社主办的建筑科学类学术期刊，于1996年入选北京大学图书馆与北京高校图书馆期刊工作研究会联合编辑出版的《中文核心期刊要目总览》(第二版)。国内外公开发行。

城市园林绿化工程是城市基础设施的重要组成部分，而园林施工招投标过程中，虽出现了体制不够完善，招投标方法技巧不当一些问题，但是随着我国法制建设的逐步完善，园林绿化工程的招投标管理体制改革也在逐步得到完善。文章就城市园林绿化工程施工招标的问题进行探讨。

1、绿化施工方案的特点

施工企业在投标前先审核是否具备招标人要求的投标条件，在具备相应的资质后，根据招标绿化工程的工程概况、投资规模及业主信息，尽快成立投标组，组织人员编制投标文件。投标组应根据招标文件，合理编制投标书，科学选择投标决策。编制投标书，第一，结合现场踏勘和投标预备会的结果，进一步分析招标文件，明确投标须知、专用条款、设计图纸、注意事项及合同条款规定等;第二，根据工程类型及企业自身特点来编制科学的施工方案。应注意以下几点：

针对性：投标单位应当按照招标文件的要求编制投标书，编制投标书时，根据施工现场的情况，考虑不利因素，结合现场有利因素，了解企业自身的施工技术水平、管理能力等诸多因素，合理安排施工组织设计，确保工程质量和工期的具体措施。根据项目情况及企业自身特点编制的具体措施往往能得到业主青睐。在满足招标文件的前提下，如施工单位发现设计中有不合理的地方，企业可以分析项目需要，提出节约投资的设计变更或优化设计。

可行性：针对项目的管理机构设置、施工方案制定、施工机械选择、各项施工技术措施及其他项目措施的制定应适合实际绿化工程。合理的组建项目机构人员，制定具体措施内容，做到计划切实可行，有很强的可操作性。

完整性：对于招标文件要求的各项内容，投标书在编制时应完整、具体、明了，对招标文件要求的内容漏缺和多余都有可能引起评标失分，导致投标失败甚至废标。

规范性：在封面、目录、日期、盖章和签字的位置、单位名称以及字体大小，招标文件都做了相应的要求，投标文件应按要求不可漏缺或多余，提交前应仔细检查。避免由于赶标而忙中出错，导致不响应招标文件的要求而废标的情况产生。

2、园林绿化工程投标程序

2.1投标前期

在投标前期阶段应从各种信息渠道获得园林工程的招标信息。招标信息的准确获得是园林工程中标的首要条件。公开的渠道获取园林工程招标信息是非常重要的。但有相当一部分项目是采取邀请招标的方式。对有过业务往来的建设单位的工程信息应该有目的、有重点地进行，而且这些项目的中标可能性、中标后获利可能性都比较大。当第一时间获得了园林工程的招标信息后，应及时向业主提交一份能够全面、如实的说明本投标园林公司能力的、符合资格审查的文件。这样更有利于业主详细、全面的了解投标公司的投标诚意和资格。

一旦通过审查，得到招标文件后，园林工程公司应及时组织园林工程技术人员详细的研究招标文件。重点研究与投标密切相关的关键信息。以避免发生意外造成投标无效。在清单模式下，在保证工期、质量等招标文件中的条件后，招标人(业主)往往要求投标园林工程公司具有最低的报价。而降低报价虽然有利于中标，但会降低预期利润，增大投资风险。对于一个园林工程的中标，报低价是一个重要因素，但决不能考虑其为唯一因素，应该综合多方面的条件，综合分析出一个合理的价位。这样就可能中标，实现园林工程公司的企业利润最大化，风险投资最小化，工程质量期限得到有力的保证。

2.2投标书编制期

园林工程招投标标书分为技术标编制和商务标编制。技术标编制要按照招标文件的要求积极响应，也是体现投标者是否具有竞争实力的具体表现。如果投标者对这些“重要部分”不重视，不进行认真、详尽、完美的表述，就会使投标者在技术标方面失分，以致最后落榜。

工程施工方案直接影响到预算标价及投标的成败，投标单位应根据现场情况，初定几套方案进行测算、比较，以确定合理、经济的方案。施工组织设计主要包括：项目经理部人员机构组成、工程施工方案、工地平面布置、工期进度安排、劳力和设备调配、质量保证措施、安全生产措施、后勤供应措施等。

商务标编制的过程中，投标最终报价是园林工程公司投标单位以标书编制的预算价为基础，综合考虑各种因素后对预算标价进一步修订的报价，可以在标书中列报，也可以以降低函的形式另报。所以，一定要根据所做工程预算认真分析、反复比较，以使所确定的最终报价最大限度地接近报价，提高中标率。一般情况下，在总价基本确定后，技巧的运用关键是如何调整各个子目的报价，既可提高中标机率，又能在竣工后结算时得到良好的经济效益，巧妙地化险为夷，进一步加快其资金回笼。

2.3 城市园林绿化工程的投标策略分析

2.3.1投标资格参与工程投标，除了要符合招标方提出的一些特殊条件之外，还要具备一般工程投标应具备的资格：具备招标方要求的企业资质等级，有营业执照、资质证书;有技术实力，现有技术力量及技术设备情况良好;外地企业应具备准入资格，即已经取得异地工程承包许可证;有工程业绩，能提出近三年内成功承建园林工程的业绩证明材料;有足够的启动资金，具备展开工程活动的资金力量，有资金证明材料;具备施工力量：现有施工任务情况允许增投新标。

2.3.2投标程序

在规定日期内报名→申请投标→填写投标资格审查表，接受资格审查→索取并研究招标投标相关文件→参与现场踏勘和工程交底→编制投标书→确定投标报价→参加开标、评标、决标的会议→中标后签订施工承包合同。

2.3.3投标方法

其一，投标决策。投标决策要根据投标的性质和效益估算而做出。从投标性质上讲，如果所投的标存在风险，困难大，就是风险标，就一定要慎重，经过精算后再做出决策。如果对所投标涉及的重大问题都有对策，投标基本无风险，则是保险标，保险标当然要积极去争取中标了。再从投标的效益方面进行分析。经过计算能够确定所投标可以赢利，那么是赢利标，赢利标是一定要争取的。如果计算结果显示工程承包不能有赢利或仅仅有薄利，就是保本标，这时就要认真衡量投标的利弊。考虑到后续工程因素或其他重要因素，虽然此工程无赢利，也还是要参与投标的。其二，投标技巧。一般采用“不平衡报价”的策略，即在不提高总价的前提下，达到中标的目的。要求编制报价的人员认真阅读招标文件，仔细核对、检查施工图纸和校核工程量清单。在投标分析中，对于因工程设计深度或其他方面的因素，预计要增加工程量的分项工程可适当调高单价，对于那些预计要减少工程量的分项工程则可适当调低单价;如果所承包工程预期能结账，就可报较高价，然后在后期项目中适当报低价。当投标时估计到工程量有增加，也要报较高价;反之，则可报较低价。当图纸情况不明时，所报单价可提高些;而当工程内容不明确时，则将单价稍报低些。报价要求只填报单价的，单价宜高报。对于暂定的、实施性大的工程内容，可定高价，反之则定低价。其三，投标报价的组成。投标标价中要考虑和计算的项目主要有：直接费：包括人工、材料、设备、机械、分包项目等项费用;间接费：含管理费、临时设施费、远程增加费等;利润与税金：包括合理的利润、营业税、城建税、教育附加费等规定税费;可预见费：按工程总成本的3%～5%计取。其四，投标时应递交的资料。在实际投标的时候需要向招标方提交的资料有：相关证照：即营业执照、资质证书、异地工程承包许可证等;证明材料：一是资金证明，要证明有足够的工程启动资金;二是技术、设备力量证明：三是近三年来承建工程的业绩证明;投标资格审查表;投标标书及其投标报价。

3、结语

随着绿化工程建设市场的不断完善和规范，证实了实行工程招标投标方式既可以降低工程的总造价、确保工程质量及缩短工程施工工期，还促进了施工企业自身素质的培养和提高。

因此在园林工程投标书的编制中，根据要求合理的运用各种策略，方能提高中标率。

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