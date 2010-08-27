监理在工程建设各方中的协调作用

来源：中国鸣网位置：项目管理论文时间：2016-11-29 14:17

工程的建设需要工程监理，大部分工程建设都需要一定的时间，尤其大型工程周期长，涉及许多环节，各个环节都需要进行工程监理，工程质量才能保障，才能按照预定的工期完成建设。

《工程科学学报》(曾用刊名：北京科技大学学报;北京钢铁学院学报)，1955年创刊，综合性学术科技期刊，双月刊，国内外公开发行。本刊主要刊载矿业与资源工程、冶金科学与工程、材料科学与工程、机械工程、信息工程、数学、物理、化学等学科的最新研究成果。

分析了监理和工程建设参建各方的关系，强调了监理协调工作的重要性，介绍了监理组织协调的几种常见方法，探讨了监理该如何协调和各参建单位的关系，并指出了监理协调工作的注意事项。

工程建设涉及的单位包括建设单位、设计单位、施工单位、质监机构和监理单位等，而监理工作的主要任务是“四控制、两管理、一协调”，这就需要监理工程师在具备扎实的专业知识和对监理流程的有效执行外，还要具有较强的组织协调能力和灵活处理各方关系的应变能力。协调，从其的内涵来看，含有和谐、团结、一致、统一、平衡、同步、配合、适当等意思，协调的本质，就是正确处理组织内外各种关系，解决各方面的矛盾，为组织正常运转创造良好的条件和环境，使整个组织和谐一致，使每一个部门、单位和组织成员的工作同既定的组织目标一致，促进组织目标的实现。对于监理工作来说就是要通过组织协调，使参加工程建设的各方有力配合，使各项工作顺利有效地开展。

一、监理与工程建设各方的关系

工程建设监理是指监理单位受建设单位的委托，依据国家有关工程建设的法律、法规、批准的项目建设文件，施工合同及监理合同，对工程建设实行现场管理。其主要职责是对工程建设合同进行管理，按照合同控制工程建设的投资、工期和质量，协调各方面的工作关系。要做好监理的协调工作，首先要清楚监理和工程各参建单位的关系：

1.监理单位与建设单位的关系

建设单位与监理单位之间是委托与被委托、授权与被授权的合同关系。监理单位依据监理合同，在建设单位授权的范围内，遵循“守法、诚信、公正、科学”的服务宗旨履行监理职责。

2.监理单位与设计单位的关系

在建设单位委托监理单位进行设计监理时，监理单位与设计单位之间的关系是监理与被监理的关系;在没有委托设计监理时，双方是分工合作的关系，在监理过程中，监理单位应及时按照合同和有关规定处理设计变更，设计单位的有关通知、图纸、文件等须通过监理单位下发到施工单位。施工单位需要修改设计时，也必须通过监理单位、建设单位向设计单位提出设计变更或修改。

3.监理单位与施工单位的关系

在工程建设中，监理单位与施工单位的关系是监理与被监理的关系。按照建设监理制度，在工程建设的三方关系中，监理单位与施工单位之间不是合同关系，他们之间不得签订任何合同或协议，二者之间的关系是通过施工合同确立的，合同中明确授权了监理单位监督管理的权力。监理单位依照国家、部门颁发的有关法律、法规、技术标准及批准的建设计划、施工合同等进行监理。施工单位在执行施工合同的过程中，必须自觉接受监理单位的监督、检查和管理，并为监理工作的开展提供合作与方便，按规定提供完整的技术资料。

施工单位应按照施工合同和监理工程师的要求施工。监理单位要按照建设单位的委托权限，并在这个权限范围内检查施工单位是否履行合同职责，是否按合同规定的技术、进度和投资要求进行施工建设。在工程建设中，监理单位作为公正、公平的第三方，要注意维护施工单位的合法利益，正确处理工程款支付、验收签证、索赔和工程设计变更等问题。

4.监理单位与质量监督机构的关系

质量监督机构与监理单位的工作都属于工程建设领域的监督管理活动，但两者在性质、职责、权限、方式和内容方面有原则性的区别，质量监督是政府行为，建设监理是社会行为，建设监理是发生在项目组织系统范围内平等主体之间的横向监督管理，质量监督是项目组织系统外监督管理主体对项目系统内建设行为主体进行的一种纵向监督管理的行为。

在监理过程中，监理单位要正确理解、灵活掌握，公正、公平地处理与参建各方的关系，使参建各方在工程建设过程中相互配合、相互支持，更好地实施“四控制、两管理、一协调”，创造良好的监理环境，搞好工程项目的监理工作，共同完成工程的建设任务。

二、组织协调的作用

组织协调的主要对象首先是人，各个参建单位的工作人员从始至终贯穿于工程建设当中。首先，协调工作就是要化解人际关系的矛盾，包括监理组织内部的分工和配合矛盾、监理组织和关联单位的人际关系矛盾等，做好了人与人之间的协调工作，才能为后续的工作打下坚实的基础;其次，要协调解决参建各方的人力、资金、设备、材料、技术等问题，使其满足工程建设要求;同时要协调解决工程参建单位各方的配合关系，为建设工程的同一目标服务。

组织协调的作用主要反映在以下几方面：

1.质量和安全工作

工程建设中，由于施工人员、方法、材料、设备和作业的环境等影响，特别是工程建设不可预见的因素，会导致一些质量问题和安全隐患，使施工行为偏离合同和规范标准，现场施工条件的复杂性可能导致有些安全质量问题存在争议、责任区分边界模糊等，由此发生矛盾的几率增大。监理工作应抓住问题的主要矛盾，协调化解矛盾，及时做好纠偏工作和协调工作，这样不仅可以强化对安全隐患采取的预控措施，防患于未然，而且可以防止造成不必要的损失。

2.进度控制

在工程建设过程中，会有许多不同专业、不同单位的施工人员在一起工作，必然存在衔接和协调问题，而进度控制的关键就是要抓好各方的协调，通过已制订的项目实施总进度计划，事前协调，围绕分解的各单位工程工期及关键节点，保证总工期目标的实现;实施过程中及时的协调工作有利于动态控制和调整，使工程的实际进度不偏离总进度计划;对与计划已发生差异的实际进度，要通过事后及时的协调工作，调整相应的施工计划、材料设备、资金供应计划等，在新的条件下协调工期的偏离。对进度计划事前、事中、事后的协调工作是保证实现项目工期总进度计划目标的重要手段。

3.投资控制

在基础施工中，由于部分地质条件复杂，设计布点堪探未发现的孤石、废弃泥浆池、标高不一致的泥坑等都会导致工程量的变更;因政策处理造成的线路基础移位、施工人员窝工的费用变更;建设单位要求工程参加质量安全流动红旗等活动产生的额外工作，都会对工程产生影响，甚至会拖延工期，引起索赔。所以，监理的协调工作非常重要，只有处理好工程变更，协调好各方关系，才能将因变更产生的负效应减少到最低程度。

4.平衡的手段

一项工程往往有不同专业施工队伍同时在场施工，既有总包又有分包，加上设计、材料供应等，各自都有自己的工作计划和质量目标。所有这些都要监理工程师去协调平衡，实现工程建设的目标。 三、组织协调的方法

组织协调方法属于管理艺术和技巧的范畴，监理人员如果能够了解并掌握这些方法，合理地运用到实际工作中，能使许多困难的问题迎刃而解，起到事半功倍的作用。主要的监理协调方法有：

1.交谈协调法

又称口头协调法。监理人员对于一般的问题可以采用这种方法提出口头指令，并可通过交谈了解协调的效果和各方的反应，方便及时，但不够正式。如果发现未达到效果，就要考虑采用其他的方法来确认和推进。

2.书面协调法

当交谈不方便又不需要召集会议时，可通过书面方式准确地反应情况，表达自己的意见，如通过监理通知单、监理工作联系单、报告、信件和其他书面指令形式组织协调。这种方法能准确体现当时情况，并能存档保留以备将来查询。

3.会议协调法

利用会议组织协调是监理工作中最常见的协调方法，如监理例会、专题现场会等。这种方法需要对会议决议形成书面纪要，并经各方代表签字确认，分发到各方落实执行。该方法的优点是各方参加、共同决定，效率高，解决问题彻底。

四、监理需协调好与参建各方的关系

1.监理需处理好与建设单位的关系

监理单位与建设单位是监理合同双方的当事人。监理单位派出监理工程师对工程进行监理，其监理权限是建设单位授予的，监理合同的目标体现了建设单位的意志，在监理合同实施过程中，监理人员要遵循“守法、诚信、公正、科学”的服务宗旨，要提供积极热情地服务，围绕监理合同的目标努力工作，尊重建设单位的合理意见，真实有效地反映工程的实际情况。

2.监理需处理好与设计单位的关系

设计图纸作为施工阶段监理工作的重要依据，监理人员首先需要熟悉设计文件，才能将设计意图很好地反馈到工程实体中;施工监理中，对于设计图纸中的问题，要尊重设计意见，正确对待和处理，不得任意改动设计图纸;对于建设、施工等工程参建单位提出的设计变更要求，均按照设计变更程序执行。

3.监理需处理好与承包人的关系

监理单位与承包人之间是监理与被监理的关系。监理单位的工作对象主要是承包人，两者关系正常和谐是实现合同目标的重要因素。监理工程师要依法办事维护承包人的正当权益，对建设单位不按合同规定付款或过于压低工程造价等个别行为，要敢说敢管;和承包人要建立起相互尊重、平等处事的良好的合作氛围;时刻遵循监理工程师职业道德守则，公正廉洁、杜绝卡压。

4.监理需处理好与质量监督机构的关系

质量监督机构是代表政府对工程质量和建设行为进行强制性监督的机构。按规定质量监督机构对建设单位、设计单位、监理单位和施工单位均有监督权。监理单位应承认质量监督机构的政府监督地位，接受其监督，根据其要求积极配合工作并提供准确完整的资料，认真做好工程质量的评估工作。

监理的协调工作不是做和事佬，不是站在任何一方去损害另一方的利益，更不是无原则的调和，而是要站在公正的立场、本着实事求是的态度，做对工程建设有利、对工程质量有利、对工程安全有利的事。作为现场监理要有洞察事态的能力，把可能发生的情况提前做好准备工作。所以监理协调就是要调整、疏通各方面的关系，妥善处理工程项目参建单位衔接层面上的矛盾，让各方面相互了解，共同合作，以完成预定的目标。

五、监理在协调工作中需要注意的事项

1.加强自身学习，提高业务水平和综合素质

设想如果一个监理人员，基础业务水平差得在施工现场发现不了问题，不能正确指出施工现场存在的问题，并且资料一塌糊涂，那么怎么可能取得建设单位和施工单位的信任。因此，扎实的业务水平以及敏锐地发现问题、解决问题的能力，是赢得各方尊重并建立良好沟通途径的基础。

2.摆正位置，把握原则，树立公信力

监理要协调好各方关系，不能凡事都当老好人，而应坚持原则，自己做事讲原则，才能要求别人做事守原则，正人必先正己，这样才能做到公正。

3.具有认真的工作态度和高度的责任心

作为监理，在工作中必须做到嘴勤、腿勤、手勤，总能亲历亲为，发现问题积极协调处理，尽可能把问题解决在萌芽状态。对工作负责、对企业负责的监理就会与各方主动沟通，积极交流，这是协调处理各方关系的有效方式。

4.注意团结，不能我行我素

监理工作所面对的人和事很复杂，内部必须保持言行一致、步调统一，创造良好的工作氛围。每位监理人员都应有大局意识，各司其责，相互团结、相互理解、相互帮助、相互配合，坚决反对只顾个人盲目行事，应团结一心搞好工作。

5.善于听取各方意见，学会多角度考虑问题，合理平衡各方利益

由于工程建设过程中各方角色不同且立场不同，出现分歧难以避免，因此监理人员需采用合理的方式处理问题，不要把各种矛盾都集中于自己身上，问题要摆出来，情况要说明白，谁的责任谁承担，谁的问题谁解决，谁的工作谁落实，召集现场会就是解决矛盾的最直接有效的办法。

6.提高交际能力，处理好人际关系

施工监理工程中，监理人员处于一种非常特殊的位置，建设单位希望得到专业、周到的高质量服务，而施工单位则希望监理单位能以公正的态度，对合同采用有利于自己的解释。这时监理人员就要清楚自己的角色，既要严格遵守职业道德，保证行为的公正性，也要利用各种机会与各方有关人员保持良好的人际关系，促进工程的顺利进展。

7.理解把握规范、规程的尺度

对于规范、规程中要求严格，措辞包含“必须”、“严禁”等词语的条款一定要坚持原则遵照执行;对于其他包含“应该”、“不应”等词语的条款，则应根据实际情况，考虑各方的感受，适当掌握尺度，灵活执行，不致引起某方的抵触心理。

8.采用原则性和灵活性相结合的工作方法

对于建设单位提出的某些可能不适当的要求，如果不是违反原则，都可以先执行，再找适当机会解释说明;而对于原则性问题，可以采用书面报告等方式说明理由，寻求建设单位的理解，尽可能地避免造成误会。同样对于施工单位提出的一些变通方法和问题，监理人员也应慎重考虑，尽量在不失原则的情况下灵活处理。如果只求原则不顾方式，反倒有可能陷入被动的局面，不利于工作的开展，影响工程的进度。

六、结语

工程建设是一个系统工程，涉及到方方面面，监理人员在做协调工作时，一定要正确认识各方的相互关系，把握原则、理清思路，熟练掌握和运用各种方法、技巧，加强各方的协调沟通，有效地保证监理目标的达成。同时，监理人员还要不断地充实自身的专业知识和交流技巧，培养良好的道德品质和职业素养，并在实践中不断探索总结，把组织协调工作提高到更高的水平。

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