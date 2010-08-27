如何进行工程造价与财务协同管理

来源：中国鸣网位置：项目管理论文时间：2016-12-02 13:46

工程造价管理和财务管理有着密切联系，但又是相互独立的，二者如果可以协同管理，势必会提升整个项目管理的水平和质量，本文就对造价管理和财务管理的现状进行分析，并提出管理对策。

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要想做好水利建设项目工程造价与财务管理的工作，就需要在工程建设的各个阶段协同管理工程造价和财务。我国水利建设项目工程造价管理以及财务管理方面还存在着相互独立、各自管理等问题，而协同管理对于降低投资成本和风险、业主对投资项目的选择方面起到很重要的作用。协同管理确保了水利建设项目中各项管理和工作的有效进行，合理使用、调配资源，在工程建设中，结合了各方面的功能结构、空间和时间等因素。

伴随我国经济结构的稳步加强、经济水平的不断提高、市场经济的改革发展逐步完善，国家对处于水电建设黄金阶段的水利建设加大了投资力度。但是，目前的情况是：工程造价和财务也正处于相互独立、且各自管理的状态，从这点上可以说明对水利工程经济管理工作严重地缺乏规范性。这就给投资者带来风险管理、核算成本、竣工评价期成本的控制、投资决策等方面的诸多不便。因此，如何通过对工程造价和财务协同管理来实现参与各方的预计目标和项目目标就成为重中之重。在市场经济大环境下管理项目全周期的经济活动具有重要的意义。

1、经济管理现状

1.1. 财务管理

财务管理是指在一定的经营目标下，进行对利润分配、现金流量、资本融通、资产购置等环节的管理行为，它是企业经济管理的重要构成因素。其工作重点在于与工程财务有关的保险以及税收、财务分析、成本的管理、资金的筹措等方面。其业务范围涉及各个方面，例如包括运营期、建设期、筹备期和残值计算等。要想在工程建设过程中实现资金控制、协调、计划及运作，就必须要收集各项业务的原始凭证、提高固定资产使用率，进而实行资金安全与全面预算管理。其实行过程复杂于工程造价管理，它既与财务部门管理相融合，又是独立于工程的。

1.2. 造价管理

工程造价管理将建设过程中的工程项目造价控制在一定范围内，再设计方案、优化建设方案的基础上，合理确定了投资估算、竣工决算价、结算价、承包合同价、预算造价以及概算造价等，进而获得较好的社会经济效益，实现了合理的物、财、人等资源配置。工程造价管理在充分考虑安全与环境成本、质量成本、工期成本的基础上进行工程自身造价控制，最终实现环境、安全、质量、工程以及工程造价的综合管理。由此看来，工程造价管理包括了有效控制造价和合理确定造价两个方面。

1.3. 财务管理过程中的问题

因为水利建设项目资金的性质有区别、资金来源比较分散、且资金金额较大，所以常常会出现项目实施过程中部分资金闲置或者难筹措急需的小额资金等现象。对项目的工期要求、施工条件、现场环境等要求考虑不足，造成了在工程索赔、设计变更、成本核算等方面的损失，严重的还会导致企业效益流失。由此可见，制定目标成本与编制成本按照经验成本降低率进行，管理项目成本的过程太过表面化和简单化。建设单位财务管理人员缺乏对专业工程知识的掌握，就不利于控制、核算工程成本，导致工程建设与财务管理严重脱节。财务监督职能较弱，财务管理体制不健全，使管理规章制度成为一种形式。每个企业的财务管理办法内容单一，不能充分地体现出财务分析、资产管理、收入管理、预算管理等重要工作职能。而且，企业缺乏有效制约监督机制，使得管理层所掌权利太过于集中。对企业的财务管理不能只注重于成本费用支出审批程序的工作。建设单位普遍重视工程的质量、施工的进度与工程的成本，财务管理的观念淡薄，认为财务部门只是报账、记账部门，忽略了财务管理不善会造成对项目经济效益产生不良影响的重要性。说明企业还没有真正认识到经济管理中财务管理所处的核心位置。

1.4. 造价管理过程中的问题

水利工程建设中的计划变更主要是由于工程功能改变、工程出现新要求、市场供应材料不符合工程设计材料、预期设计的深度不够等因素造成的，这些因素导致管理漏洞的出现。设计变更会引起施工过程中材料质量、用量等问题，更会引起工期的延长与工程造价的提高。应在尽可能不影响永久工程以及主体的部分施工的同时，对于设计变更，业主、监理以及设计在经过共同的研究、商讨并最终确认后才能生效。提高从业人员的综合素质，针对设计变更，要严格把关。很多项目因业主对限额设计不够理解，仅仅为了压缩项目投资，造成设计抄袭现象的频频发生，反映出设计单位管理松懈的问题。因项目前期设计深度不够或者前期投入经费不足，为了压缩成本，给工程项目造价管理及其控制带来了很多不必要的麻烦与负面影响。目前很多施工企业无法体现出企业本该有的采购优势、施工装备优势、技术特长、管理水平等，在组价的问题上，仍旧持有定额计价的陈旧思想，并没有发挥出市场竞争形成价格、企业自主报价、政府宏观调控等清单计价的主导思想。例如：在计取措施费用的问题上，按照定额中工程量的计算方法计算出技术措施费用后，再套用定额的机械、材料、人工单价计算获得，用基数乘以预算定额提供的相应的费率能够得出组织措施费用。但是，在实际应用中，最能体现项目方案优势和企业实力的费用就是措施项目费用，其费用应该是由施工企业按照采用的施工方案和自身情况来进行综合报价。地方政策的变化和物价上涨的因素在很大程度上导致工程增加成本投入。就水利工程项目而言，各种的定额都是行业或者市场的平均水平，在人工费用、配套工程费用、设备价格、材料的采集地等方面，较大的随机性普遍存在。

2、协同管理

协同管理能合理使用、调配资源，并完成某项目工作以及管理。应当把工程造价与财务管理有效结合起来，实施到具体的建设项目中去。参考工程项目经济管理流程图1。

通过图1可以看出，在项目管理的过程中，工程造价管理和财务管理之间存在是互相促进、紧密联系的关系，通过协同管理，使经济管理的目标得以控制。协同管理的意义体现在以下几个方面：a.风险管理环节的协同。通过进行合理风险防范与评估等管理措施，可减小、避免损失。在工程实施的全过程中，协同管理造价风险以及全过程、全方位的财务。b.竣工后评价阶段协同管理。工程项目评价所要完成的首要任务就是评定项目立项时实现原定目标。需要对立项的社会效益、环境效益、财务效益、实际运营、施工、生产建设与其相关的配套条件、设计、决策等方面进行评价。c.对成本进行考核、分析、核算、控制、计划、预测时，通过财务管理中的项目成本进行管理。企业发生的按照项目核算的成本就是工程项目成本，工程项目不仅仅包含了与工程相关的费用和财务费用，还包含项目实体成本，核算对象也是具体的工程项目。d.分析还款能力和资金的使用情况，评价项目风险的效益大小好坏与项目成本的高低，在通过对造价成本以及财务成本的协同分析后，能始终将筹资的成本在预期的范围内得到有效控制。工程造价与财务的协同管理需要从风险管理、决策、筹措资金、控制成本、竣工评价等环节进行开展。

3、结束语

分析了水利工程项目财务管理以及造价管理的主要内容，提出了水利工程造价管理中存在的问题与不足。水电工程项目协同造价管理的研究，能够提高水利水电工程建设经济管理的水平，对促进水利工程的投资具有重要意义。但是，目前的财务和工程造价协同管理还处在初级阶段，这就需要企业不断深入学习和研究协同管理经验，从而降低成本和投资风险。

参考文献：

[1]杨书军.水利建设项目工程造价的影响因素与控制方法研究[J].全国商情理论研究,2012(26).

[2]郑绪刚,郑绪霞.论水利建设项目的工程造价控制[J].城市建设理论研究，2012(4).

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