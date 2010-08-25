如何构建商业银行绩效评价指标体系

来源：中国鸣网位置：银行论文时间：2016-11-28 14:28

商业银行绩效评价需要结合多方面指标综合考虑，需要制定行之有效的评价标准体系，本文主要探讨了如何构建绩效评价指标体系。

《现代商业银行》坚持为社会主义服务的方向，坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想和邓小平理论为指导，贯彻“百花齐放、百家争鸣”和“古为今用、洋为中用”的方针，坚持实事求是、理论与实际相结合的严谨学风，传播先进的科学文化知识，弘扬民族优秀科学文化，促进国际科学文化交流，探索防灾科技教育、教学及管理诸方面的规律，活跃教学与科研的学术风气，为教学与科研服务。

商业银行绩效评价是从银行各利益相关者的角度对银行经营业绩和效率进行客观、公正、全面的评价,促使银行加强管理、提高效益。商业银行绩效评价指标体系的建立是银行在新的金融环境下保持良好竞争力和持续创新能力的基础,对推动商业银行改进经营管理,防止和化解风险具有十分重要的意义。

因而加强商业银行绩效评价指标体系研究是大势所趋。随着金融市场逐步开放,外资银行对国内商业银行竞争压力显而易见,而落后的绩效评价指标体系使得构建适合我国的更完善的商业银行绩效评价指标体系势在必行。笔者在此基础上结合平衡记分卡等原理构造一个改进的绩效评价指标体系,希望能够更适合我国商业银行绩效评价,特别是区域经济范围内支行的绩效评估。

一、绩效评价指标体系的再构建

(一)绩效评价指标体系的构建原则 对商业银行进行绩效评价首先需要确定评价的取向,也就是以什么样的标准来衡量其绩效,对于我国银行而言主要体现在两个方面:第一,宏观效率最优;第二,公平稳定的发展环境。(在社会经济资源有限的发展约束条件下,政府追求经济快速稳定发展必须考虑效率问题。而作为发展中国家的政府,社会公平与稳定一直是其追求的目标。)绩效评价指标体系具有突出的目定性,并不是简单的方法和工具。

完善的绩效评价指标体系必须对银行现有财务信息、客户信息和员工信息进行全面的考核评估,并以此为基础确定绩效指标的目标值,从而使绩效评价指标体系能够恰当地对当期的经营业绩和员工业务素质以良好的评估,并且为以后年度的绩效考评奠定基础,使评价体系具有一定的稳定性和发展性,各期评价结果也具有相当的可比性。此外,我国在绩效测评时往往执行力不够,这也是设计时所必须正视的问题。

现今最成熟的平衡绩效评价工具还是平衡计分卡,其综合了财务和非财务评价指标,并强调组织战略目标的实现,突破了传统业绩评价的局限性,把传统意义上的绩效评价与组织的长远发展紧密联系起来,避免管理者为了追求短期利益和局部利益而以牺牲长期利益和整体利益为代价[5]。

虽然平衡计分卡好评如潮,且经过不断的修正、完善,但该模型仍然存在一些不足之处。(根本上说它还是属于财务驱动型模型,并且具有测评维度的片面性和行业的局限性。)为了更准确、客观、全面地评价商业银行绩效,本文将以平衡计分卡为基础,综合运用绩效棱柱、EVA等绩效评价模型,结合中国国情和银行自身特点构建银行绩效评价指标体系新模型。

(二)绩效评价指标体系构建绩效评价指标体系新模型以平衡计分卡和EVA为蓝本,参照绩效棱柱原理,加强对利益相关者的考究和借鉴国外优秀银行绩效考评方式,构建出商业银行绩效评价指标体系。平衡计分卡是一系列财务绩效衡量指标与非财务绩效衡量指标的综合体,包括四个方面:财务方面、顾客方面、内部业务方面和学习与成长方面。

其中财务方面的指标不是孤立的,它既要与企业的发展战略紧密联系,集中体现企业的战略目标及实现情况,又要作为另外三个非财务方面的最终目标和衡量标准,作为平衡计分卡的因果链的核心因素,并贯穿于平衡计分卡的四个方面[6]。在应用平衡计分卡的时候,应重视自身计分卡与经营发展战略保持一致。

目前我国商业银行各自特点决定了各行在战略管理目标和竞争手段上的不同,但各行在设计平衡计分卡指标体系过程中也不应偏离其四个主要方面,且这四个方面应被看作是一个模型而不是一种约束。一些指标只是提供某种思路,在实际管理中需要进行某些改进和提升,使其变成操作性更强的指标。

经济增加值EVA是一个经济利润指标,它等于经济调整后的营业净利润减去现有资产经济价值的机会成本后的余额[7]。由于各个银行自身情况不相同,其资产规模也必然不同,银行的EVA值也不同,为进行横向比较可以使用EVA回报率等指标来进行分析。

还可以在此基础上进一步扩展,运用EVA与税后利润等的比值要对银行和其分支机构的经营绩效进行更全面的评价。绩效棱柱是一种关于如何更好地了解组织并采取适当的措施来改进绩效的创造性新观念。它把重要的利益相关者放在了核心位置,涉及到了采用整体分析方法管理利益相关者的重要性[8]。其实践意义较强,应用到绩效评价中也是顺理成章。

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