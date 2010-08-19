证券财务核算工作问题及对策

来源：中国鸣网位置：证券论文时间：2016-09-21 11:33

随着全球经济一体化的发展，各个企业之间的竞争愈益强烈，证券公司亦如此。证券公司作为证券市场中一个重要的参与主体，其发展的好坏直接影响到证券市场的繁荣与衰退，进一步对于我国的金融体系有着十分重要的影响，所以加强证券公司的核心竞争力，促进证券公司获得更多的经济效益和社会效益成为了证券公司领导和相关管理者十分关心和关注的问题，随着作业成本法、估值技术的引入和发展在一定程度上加强证券公司的财务核算工作，同时作为提高证券公司财务管理能力的核心成为了现阶段相关工作人员重点研究的课题，但是就目前情况来看，证券公司的财务核算工作依旧存在一些问题和困难，所以本文就现阶段证券公司财务核算工作的内容进行了研究，论述了现阶段证券公司证券财务核算工作中存在的问题和不足，提出了行之有效的应对对策。

《国际金融》是由中国银行主管、中国国际金融学会主办的金融类专业杂志。自1981年创刊以来，该杂志致力于国际经济金融领域的理论探讨，关注国际 金融市场的走势，追踪全球经济金融的热点问题，主要内容包括宏观政策解读宏观经济、金融市场、行业及公司债券研究、国内外金融行业发展趋势、金融前沿等内容。

一、现阶段证券公司财务核算的内容

就目前情况来看，证券公司经营的业务主要包括证券自营业务、证券承销业务、证券经纪业务以及证券资产管理等业务，相应的，证券公司的财务核算工作也是围绕上述业务来展开，区别于其他公司证券公司主要涉及各种金融活动，证券公司的现金流量也比较多，所以证券财务核算的内容也有其自身的特点和特色，通过相关的调查研究发现，证券公司的财务核算工作的难点是证券自营和证券承销业务的核算。具体来说证券自营业务的核算就是证券公司将自己所拥有的资产和资金按照不同的类别对资产进行分类，主要分为到期投资、可供出售以及交易性金融资产，之后按照相关的制度规范和流程对这些资金进行核算和管理;而证券承销业务核算主要指证券公司以记名证券的方式通过柜台或者网络对证券进行发行，之后对这些证券进行跟踪核算和记录来确定证券公司的盈利情况，在这个过程中证券核算工作贯穿于整个业务过程，而且需要严格按照相关的制度规范来执行。

二、现阶段证券财务核算工作中存在的问题和不足

(一)证券财务核算意识不强

虽然现阶段证券公司的领导和相关的管理人员已经意识到了证券财务核算工作的重要性，但是受传统思想的影响依旧采用传统的证券财务核算方法，而传统的证券财务核算工作单纯的注重现金流量的核算忽视了其业务实质的财务核算，比如证券买卖代理、投融资等活动的财务核算工作，在现代信息化日益发展的知识经济时代传统的证券财务核算方法很难适应现代社会的要求和挑战，使得现代的证券财务核算工作存在很大的潜在风险。

(二)证券财务核算混乱

众所周知，证券公司的国际化形势越来越明显，而且证券公司的业务量也在蒸蒸日上，在这种社会环境下，每个证券公司为了谋求更快更好的发展和进步都制定了一套自己的证券财务核算体系，虽然在一定程度上促进了证券公司的发展但是由于各个证券公司之间的财务信息没有可比性，尤其席位费、自营品种划分及估值模型、成本在各业务线的分摊的处理方式以及其他证券财务核算方式的不同导致了证券财务核算混乱的现象，这种现象的存在不仅不利于相关领导者的决策工作而且降低了证券公司的财务管理能力，不利于证券公司的可持续发展和进步。

(三)缺乏完善的证券财务核算制度

缺乏完善的财务核算制度是现阶段证券公司财物核算工作中又一普遍存在的问题，目前证券公司虽然已全面实施《企业会计准则》，但随着证券市场创新环境的开放，新生事物层出不穷，好多证券公司的财务核算制度更新较慢，核算制度滞后导致其实用性和适用性不够强，当证券公司的财务核算工作出现问题时没有相应的制度规范予以保障和监管，而且导致证券财务核算工作的随意性和自由性比较大，容易造成不必要的财产和资金的损失。

三、应对证券财务核算工作中存在问题的对策

(一)提高证券财务核算工作人员的财务核算意识和能力

众所周知，人是一切工作的开展和运行的基础和关键，所以在这个过程中要不断提高证券财务核算工作人员的财务核算技能，还要鼓励其树立终身学习的意识，不断的提高自身的财务核算能力，积极的引进复合型的财务核算人才，强化相关的考核激励机制，定期的对财务核算人员进行培训和考核，增强其责任意识，督促其认真编制相关的财务核算制度，严格审核原始凭证，编制严格的记账凭证，缩短财务报表编制的周期，这样一来能够实现证券公司财务核算人员的自身价值的基础上提高证券财务核算工作的工作效率和工作质量，进一步提高证券公司的竞争力，促进其长远发展和进步。

(二)建立健全证券财务核算工作的制度规范

完善的证券财务核算规范能够为财务核算工作的高质量完成提供最基础的保障，所以就要求证券公司相关的工作人员及时的掌握现在市场环境的动态，在遵守国家相关法律条例的基础上不断的根据证券公司的实际运行能力和战略目标建立健全相关的制度规范，增强其实用性和适用性，将职责和功能进行细化，增强其科学合理性，除此之外还要根据社会的变化以及证券公司战略目标的变化和相关项目的特点和特色而不断的改变和充实相关的制度规范，建立财务共享中心，采用集中核算的财务核算方式对证券公司的财务核算工作进行核算和管理，可以通过集中数据归集、设置集中式管理监控手段、采用集中报表进行分析和管理，只有这样才能够在最大程度上提高证券财务核算工作的工作效率和工作质量。

(三)强化财务审计工作

强化财务审计工作能够有效的避免证券公司财务核算工作中由于各种因素造成的不必要的风险和损失，提高资金的利用率，避免混乱的资金核算现象，这就要求证券公司要构建单独的财务审计部门，强化相关工作人员的责任意识，加强各个部门之间的沟通和交流，及时的为财务审计部门提供真实有效的财务数据，完善相关的制度规范，深化财务审计工作的执行力度和独立性，除此之外还要进行全面业务监控工作，包括清算中心托管、自营证券池优选、客户资产三方存管、资金拆借DVP对价机制、人力资源信息公示、办公自动化等的内、外监督各项措施，强化对证券财务核算工作进行全面的审计和监督，这样一来能够促进证券公司的领导者的决策工作，对于证券公司的长远发展有着十分重要的作用。

(四)充分利用信息化财务核算技术

现代社会是知识经济的时代，尤其对于证券公司来说正在与国2016年第6期中旬刊(总第627期)时代Time际社会所接轨，相比国外发达的国家，我国证券公司的证券财务核算工作发展的还不够成熟和完善，所以在这个过程中需要我国充分的利用信息化的财务核算技术，将会计电算化进行完善和创新，积极的与国外先进的国家学习，取其精华去其糟粕，研究适合自己发展和进步的财务核算技术，诸如作业成本法、估值技术等的引入，这样一来能够使证券公司顺利的应对现代复杂的社会经济时代给其带来的风险和挑战，在提高证券公司财务核算工作的工作效率和工作质量的基础上使证券公司获得更多的经济效益和社会效益。

四、结语

通过上述对现阶段证券公司财务核算工作中存在问题和应对方法的论述发现，提高证券财务核算工作的工作效率和工作质量对于证券公司的发展和进步有着十分重要的作用，高质量的证券财务有利于证券公司获得更多的经济效益和社会效益，对于证券公司的可持续发展和进步有着十分重要的作用，所以根据证券公司的实际运行能力和战略目标不断的完善和创新财务核算方法是十分重要和必要的，也是需要我们一直努力的方向和目标。

参考文献

[1]张丽.我国证券市场常见违规行为及监管研究[J].中外企业家.2013(14).

[2]吴冬梅.企业财务会计核算存在问题及对策[J].商场现代化.2014(17).

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