生态优先理念在城区环境保护规划中的渗透

来源：中国鸣网位置：城市规划论文时间：2016-10-09 12:04

城市是人们生活的场所空间，随着城市人口的增长，城市空间渐渐满负荷，如何规划城市空间显得重要起来，如何在利用城市空间的同时保护城市的生态环境也十分重要，本文就将生态优先理念与城市规划相结合，探索城市规划的新方向。

《现代城市》城市规划杂志，杂志是浙江大学城市学院主办的科技期刊，自2006年底创刊以来，经历了4年多的发展，在报道现代城市发展与科学研究方面逐渐形成了自己的风格和特色。收录了国家自科基金项目等高质量的研究成果;成功举办了浙江省“科技期刊与学术道德建设”研讨会;连续2届被评为浙江省优秀科技期刊和浙江省优秀科技期刊“编辑质量奖”;《中国学术期刊网络出版总库》和《中文科技期刊数据库》全文收录，杂志的覆盖面和影响力大幅度提升。本刊录用稿件不收取版面费和审稿费，酌致稿酬并赠送样刊两册。

现阶段，关于生态优先的理念以及使用的探讨逐渐发展成为城区建设计划的一个主要发展方向，一些环境学专家从生态需求、生态时效、生态创造等各个方向系统性地论述应用生态优先理念的重要作用[1]，对其进行详细研究。因此，必须要基于城区建设和保护生态环境之上，来分析生态优先理念的内涵，从而建立完善化的生态优先模型，引导城区环境保护的计划以及建设生态文明化的城市。

1 生态优先立方模型

实行生态优先理念，有其实际的社会发展意义，同城区的建设与发展规划相结合，可以从多层面对生态优先理念开展研究，本文主要分析“生态优先立方”模型。发展经济、社会进步以及开发资源是城区开展建设规划活动的三个主要因素，协调好这三个因素同保护生态环境之间的关系是进行城区建设可持续发展的前提。如果把发展经济、社会进步、开发资源以及生态优先这四者看成是一个三维空间的分布系统，那么生态优先就是这个立体结构的中心，分别对经济、社会会、资源三个方面产生影响，图1为“生态优先立方”模型图。

在“生态优先立体”结构模型中，生态优先准则对每一个方面的的影响和作用都是从两个对应的因素来体现：从生态经济和生态核算两个方面反映对经济系统产生的影响;从生态行为和生态文化两个方面反映对社会系统产生的影响;从生态效率和生态配置两个方面反映对资源系统产生的影响。由以上理论分析可知，“生态优先立方”理论模型是由一个中心、三个方面、六个因素组成的三维系统，被称作生态优先立方，对城区的建设发展有重要的引导作用。

2 生态优先理念引导城区环境保护规划的特点

环境规划目的是：引导人们开展各种保护环境的活动、减少污染环境的行为、保护资源不被破坏、促进社会经济与环境的可持续发展。基于生态优先准则的引导开展城区环境保护规划是实现保护城区环境质量、促进城区环境治理、减少资源的消耗、缩减污染环境的源头、改善城区生活环境等的需求。在城区发展建设中，环境保护规划是调控城区经济建设和保护环境的主要措施。必须提升和完善传统上的保护环境措施，来适应城区生态建设的需要。使用生态优先原则来引导保护环境的计划是最有效的决策方法。为此，需均衡环境保护规划的中心概念、时空构成、层次排序和利益之间的效益，进行重新把控和定位，同时，以生态优先准则为基本指向方阵，来拟定实现可持续发展的新形式的环境保护规划。

3 环境保护规划的案例

某地区的历史文化发展时间较长，拥有明显的生态区位优势。然而，由于长期开采自然资源、人口增加与社会经济发展等因素的影响，致使该地区生态环境恶化，使地区环境质量下降，同时也对社会经济的可持续发展造成了威胁。因此，需要加快对该地区生态环境的治理。

3.1 生态环境的现状

该地区生态环境的问题主要体现在：全市的森林覆盖率较低，造成水土流失严重，据研究调查，直到2000底，全市森林的覆盖率为19.3%，水土流失面积为2734平方公里，全市每年的水土流失量超过了4500万吨;大量使用农药和化肥，造成农业面源污染严重;水资源储量不足，过度开采地下水资源，水污染较为普遍;安排使用土地的结构不合理;没有进行自然资源的保护，同时也没有建立生态环境保护的专项法律;生态环境保护的执法监管力度较为薄弱等。这些问题的出现，造成地区的生态环境质量不断下降，影响了地区社会经济的发展。

3.2 规划目标

到2010年，该地区基本上控制住了本区域生态环境恶化的趋势，超过50%的森林完成了生态复原，森林覆盖率提升了7.2%，大部分地区经过水土流水的治理得到恢复，同时也积极筹建自然生态保护区，保护地区的生态环境以及自然资源。进行了这一系列的环境保护措施，基本上使地区的生态系统呈现良性运转。生态建设对地区未来的发展产生一定程度上的积极作用，不仅提高生态环境质量，有利于人民群众的体制，还进行生态文化产业化发展，改善人民生活环境以及增加城市魅力。

通过对这个地区生态环境问题进行研究，可以看出，生态环境如果出现问题，将会造成影响整个城市各方面的发展，保护生态环境，能够有效的引导环境保护的计划以及建设生态文明化的城市。

4 结语

综上所述，本文主要从三个方面来探讨生态优先理念在城区环境保护规划中所产生的作用，来说明在城区建设中，保护环境有非常重要的意义，对城区建设规划起积极以及指向意义。生态优先是指向生态文明城市建设和规划的重要准则，将生态优先理念应用到城区环境保护的规划中，有利于提升和完善环境保护规划的力度和措施，促使城区经济可持续发展。

参考文献：

[1] 王波，成受明，程新良 等.基于人地和谐与生态优先理想的城市设计——以龙泉驿中心城区和皇冠湖为例[J].城市规划，2010(6).

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