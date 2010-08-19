市政道路工程的试验检测技术

来源：中国鸣网位置：城市规划论文时间：2016-11-21 14:29

随着城市规划、城市建设的发展和需要，市政公用工程建设项目与人们的社会生活接触越来越多，市政公用工程专业工程项目也越来越广泛，比如市政道路工程，城市桥梁工程，城市轨道交通等各种专业工程。

《市政技术》涵盖相关管理业务内容和行业动态资讯，读者对象为从事市政公用工程施工、设计、科研、养护、监理、质监、教学以及设备、植被生产制造等相关企业、单位和专业技术及管理人士。主要栏目：道路与交通、桥梁工程、给水与排水、管道工程、隧道与地下工程、环境保护、材料与设备、测量与检测。

针对市政道路工程检测时出现的一些检测质量问题，本文简要地提出了提高试验检测工作质量的方法及措施，也阐述了市政道路检测的意义。

一、概述

我以下所述说的主要是与我日常工作密切相关的市政道路工程，所有市政道路工程无论规模多大，工期多长，造价多高，它们都有着一项最基本而又至关重要的基础工作，那就是工程项目质量关，而试验检测工作就是把好市政道路工程项目质量关的一项重要工作。加强市政道路工程建设试验检测工作的及时性、必要性和重要性，试验检测是进行市政道路工程质量检测的一种有效手段，这项工作的目的是通过对某种原材、某个产品或工程项目工序、分项、分部、单位工程的检测，以便根据其检测结果来判断原材、工程质量或产品质量是否符合现行有关技术标准或验收规范的规定。

二、市政道路工程试验检测项目和检测方法

1、路基(挖方、填方、半挖半填路基等)

(1)试验检测项目

土的检测(包括：密度、相对密度、颗粒分析、含水量、液塑限、力学性能、压缩试验等)、土工击实试验(重型、轻型)、水泥或石灰原材检测、水泥或石灰剂量标准曲线、水泥或石灰剂量滴定、有效氧化钙和氧化镁含量、7天无侧限抗压强度、弯沉、压实度。

(2)试验检测方法

土的液塑限测定仪、EDTA法测定水泥、石灰剂量、环刀法、灌砂法、灌水法等

2、基层(现场经常采用无机结合料稳定类基层，比如：石灰稳定土、水泥稳定土、石灰粉煤灰稳定砂砾，简称二灰混合料)

(1)试验检测项目

水泥或石灰原材检测、集料级配、混合料配合比、含水量、拌合均匀性、基层压实度、7天无侧限抗压强度等。

(2)试验检测方法

灌砂法、灌水法等

3、水泥混凝土路面(素砼路面、钢筋砼路面、预应力砼路面、连续配筋砼路面等)

(1)试验检测项目

水泥、砂、碎石、钢筋原材、预应力筋、锚具、夹具和连接器试验、外加剂、砼配合比、砼强度抽检检测、钢筋设置、尺寸和高程检测、预应力张拉控制检测。

(2)试验检测方法

水准仪测定法、负压筛法测细度、勃氏法测定比表面积等

4、沥青混凝土路面(热拌沥青混凝土路面、温拌沥青混凝土路面、冷拌沥青混凝土路面、改性沥青混凝土路面等)

(1)试验检测项目

沥青原材检测(针入度、软化点、延度、闪点、密度、热老化等)、沥青混合料(配合比、沥青含量、矿料级配和马歇尔稳定度、热稳定性、水稳定性)、压实度、面层厚度、弯沉值、平整度、宽度、中线高程、横坡、井框与路面的高差等。

(2)试验检测方法

钻芯法、核子密度仪法、贝克曼梁法测弯沉、马氏法测密度、3m钢尺测量平整度等

5、注意事项：水泥存放超过三个月或受潮，必须重新送样进行检测，合格后方可再投入使用。钢筋原材检测中于2011年开始新增加了钢筋重量偏差检测，避免“瘦身”钢筋流入建筑市场并运用到施工中去。沥青混凝土路面压实度检测时应注意标准密度的确定，是沥青混合料拌合厂试验室马歇尔试验密度还是试验段钻孔芯样试验密度，因为标准密度不同，压实度要求也不同，比较而言后者要求更高为98%，而前者为96%，这也是我们的检测中工作需要特别注意的地方，不要混淆。

三、试验检测中主要存在问题及其提高检测质量的方法及措施

1、问题(1)：部分试验检测人员素质不高，认识不到检测工作的重要性。

应对方法及措施：检测机构因对开展的检测项目配备足够的检测人员，检测人员应该掌握本专业基础理论知识和专业知识，并具有一定的实际操作技能，能独立正确处理和判断检测结果，且必须持有省建设行政主管部门颁发的岗位合格证书，并在岗位合格证书所允许的检测范围和有效期内。全面提高检测人员的业务素质、技术水平与知我意识。设立质量监督人员负责对检测过程进行监控，确保检测工作的质量规范准确，并对检测人员定期进行教育及培训，从思想上重视起来。

2、问题(2)：送样、试样制备、制作有些不符合规范

应对方法及措施：收样时收样人员要认真检查样品的性质和状态是否适宜于将进行的检测，并对样品进行唯一性标识。制备试样或取样时要符合现行技术标准或规范要求。检测过程中检测人员要做好样品传递时标识的转移工作，保证检测样品的唯一性、必要性和可追溯性，以免混淆。

3、问题(3)：试验检测设备、设施不够完善，试验条件有些不足

应对方法及措施：检测机构必须按照检测服务能力配足所需要的全部设备和标准物质并保持良好的状态，且均属于受控设备，对精密、贵重或操作技术复杂的仪器设备应该编制安全操作规程和维护规程。所有设备均有经过授权的人员操作，实行“一人一机”，定人、定机、定岗位责任。所有需检定的仪器设备、标准器具和标准物质必须定期有法定计量所进行检定，不得超过检定周期。修复后的设备必须再经过检定或核查，证明满足要求后方可投入使用。精密设备、操作复杂设备、移动使用的设备或停用时间过久的设备，在每次使用前应进行校准或核查，并对仪器设备建立档案，保存记录。

4、问题(4)：检测方法更新、学习不及时

应对方法及措施：检测时应执行国家法律和法规所承认的现行有效的技术标准、检定规程和国家级行业标准，为避免由于缺少作业指导书，给检测工作造成质量风险，技术负责人根据检测标准组织有关专业技术人员编制必要的作业指导书，以便使检测过程处于受控状态。检测时应该优先使用国际、国家和行业标准方法。如果标准方法发生了变化，应重新进行确认。及时地更新与学习新标准，并及时地运用到检测工作中去。

5、问题(5)：检测环境控制不力

应对方法及措施：检测室必须具有符合检测标准要求和满足仪器设备使用条件的检测环境条件，其中对温度、相对湿度、通风、采光、供电、供水、振动、噪声、粉尘等予以重视。对检测构成影响的上述参数予以有效的控制。当环境条件影响检测的结果时，应停止检测。待采取措施符合要求后再进行检测。特别是在施工现场进行检测时，一定要等现场环境符合规范要求后再可实施。

四、市政道路工程试验检测工作的及时性、必要性和重要性

市政道路工程试验检测工作也是工程质量管理中的一个重要组成部分，同时也是市政工程质量控制评定验收、竣工验收的一个主要环节，一种原材、一个产品或一项工程质量的好坏必须依靠试验检测这种手段得以实现，其及时性、必要性和重要性主要体现在以下几个方面：

1、 通过试验检测，能够考虑就地取材利用当地的原材料，比如水泥、砂石等粗细集料、钢筋、粉煤灰、石灰、砖等，用来确定以上原材料能否满足施工技术标准或设计规定的要求，从而降低工程材料的运输费用，降低工程造价。可以科学地评定各种原材料、成品、半成品、构配件等的质量好坏与否，可以检验其产品是否合格，是否能运用到市政道路工程中去。

2、 通过试验检测，也有利于新技术、新工艺、新设备和新材料等“四新”技术应用在工程上，及时地进行检测，可以鉴别“四新”的可行性、可靠性、适用性、有效性，同时还可以积累工程施工经验和教训。

3、 通过试验检测，可以及时评定一个市政道路工程项目质量的好坏，作为施工过程中的质量控制、竣工验收质量评定的依据与保障。

4、 通过及时地进行试验检测，可以提高工程质量，加快工程进度，降低工程造价，从而推动工程施工技术进步和不断发展。

总而言之，检测工作与工程质量息息相关，密不可分。没有检测工作的约束与验证，工程质量就毫无保障可言。因此，加强试验检测工作，势在必行，务必引起社会和各界的高度重视。作为检测单位的检测人员，必须做好本职工作，学习好各种标准和规范，掌握好各种检测仪器设备的操作规程，认真细致，一丝不苟地做好检测工作是多么的重要。以上都是检测工作的基础工作，我们要从人员、试样、机器、方法、环境等几个方面入手加强控制，把检测工作做得最好，为市政道路工程施工现场提供有力而准确的数据，从而指导工程进行下道工序或下一分项工程的施工，把好市政道路工程质量关。把检测工作做好，把市政道路工程质量控制好，缩短工期，降低施工成本，把市政道路工程质量和检测工作质量的关系协调好，服务好，控制好，把我们的城市建设得更加美好。

参考文献：

1.《市政公用工程管理与实物》 中国建筑工业出版社

2. 《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》 JTG E51-2009

3. 《公路路面基层施工技术规范》 JTJ 034-2000

4.《实验室资质认定工作指南》 中国计量出版社

5.《路基路面试验检测技术》 人民交通出版社

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