水资源安全与构建和谐社会的关系

来源：中国鸣网位置：城市规划论文时间：2016-11-25 11:22

水是我们赖以生存的宝贵资源，水资源需要保护以及合理利用，随着社会的发展水资源的面临的各种问题会关系到社会的稳定，本文就讨论了水资源安全问题与构建和谐社会的关系。

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水安全问题事关重大，不仅是资源环境安全问题，而且是关系到国家经济、社会可持续发展和长治久安的重大战略问题。我国是水资源短缺的国家，目前，我们面临着水多、水少、水脏、水浑等水问题，严重影响我国社会经济的可持续发展及和谐社会建设。因此，保障水安全，具有十分重要的现实意义和深远的历史意义。本文主要分析了水安全与和谐社会的密切关系、水安全面临的主要问题和挑战及其水安全问题的成因，在此基础上，提出了保障水安全，促进和谐社会建设的主要对策和措施。

水，生命之所系，它是地球万物的生命之源，是人类赖以生存和发展的基本条件，是自然环境和社会环境中极为重要而活跃的因素。是维系地球生态系统功能和支撑社会经济系统发展不可替代的基础性的自然资源和战略资源。水使人类生生不息，水促进了社会文明的诞生与发展，水使世界充满生机和活力，没有水，就没有世界;没有水，就没有社会;没有水，也就没有人类。水安全问题事关重大，不仅是资源环境安全问题，而且是关系到国家经济、社会可持续发展和长治久安的重大战略问题。但现今全球人类缺乏安全的足够的水资源以满足基本生活需要。水资源以及提供和支持水资源的相关的生态系统面临着来自污染、非可持续性使用、土地使用变换、气候变化及其他诸多方面的威胁。中国更是如此，随着社会经济的迅速发展、城镇化进程的加快和人类活动的影响，使水资源短缺与用水需求不断增长的矛盾日益突出，水资源形势堪忧，我们面临着水多、水少、水脏、水浑等水问题，严重影响我国社会经济的可持续发展和构建和谐社会。因此，我们应正视现实，直面水危机，从全局的、战略的、政治的高度，审视对待水安全问题，坚持科学的发展观，尊重自然、经济和社会规律，正确处理人与人、人与社会、人与自然的各种关系，加强资源节约型和环境友好型社会建设，大力发展循环经济，以供定需，以水定发展，节约保护、科学利用水资源、统筹人与自然和谐发展，保障饮水安全、健康安全、粮食安全、生态环境安全、经济安全、国家安全。

一、水安全

水安全包括自然型水安全和人为型水安全。不仅涉及水资源短缺和洪水灾害的水量问题、而且涉及水体污染导致的水质问题等，涵盖了资源、环境、生态、社会、政治、经济等多方面。在人类文明的早期，主要是干旱、洪水和河流改道等自然型的水安全问题。而进入现代社会，人类大量干预水文循环的自然过程，水安全就逐渐从自然型的转为人为型。如水量短缺、水质污染、水环境破坏，其外延是指由水安全引发的其它安全，如粮食安全、经济安全和国家安全等。从本质上看，水安全强调在一定程度上满足社会经济发展对水资源的需求，同时照顾到可持续发展的长远目标.着眼于在一定时间内重构水资源的可持续利用状态。实现水安全的目的就是在现实情况下处理好人与人、人与自然基于水资源关系，这个关系具体体现在水资源可持续利用和社会经济可持续发展及生态环境持续健康的关系上。水安全的核心主要是以公平、高效和统一的方法保护水资源，同时合理地开发利用水资源，以满足人类生存、农业发展和其他经济活动的需要，保护人类社会藉以生存发展的生态系统不受侵害。

二、水安全与和谐社会的关系

水安全事关防洪安全、供水安全、生态环境安全、生命健康安全、粮食安全、经济安全、社会安全和可持续发展，直接关系到和谐社会的建设，如果水安全得不到保证，就不可能建设和谐社会。因此，建设和谐社会依赖于水安全，即水安全是建设和谐社会的基础和支撑。同样，水安全也离不开和谐社会，试想一个矛盾重重，人与人争水、地区与地区争水，各方面都不和谐的社会，能保证水安全吗，显然是不可能。因此，建设和谐社会是实现水安全的战略举措和有力保障，由此可见，水安全与建设和谐社会相互关联、相互依赖，相辅相成、相互制约、相互促进，两者是统一的。

三、水安全是建设和谐社会的基础和支撑

水与空气、食物是人类生命和健康的三大要素。水是一切生命和环境的血液，既是人类生命之源、又是自然生态环境的主要因素，通过水在生态系统中的循环，能有效的维系自然生态系统的自我平衡。水也是经济发展和社会进步的生命线，是实现可持续发展的重要物质基础。无论在游牧部落时代，还是在农耕社会，无论是今天，还是在未来社会中，水总是不可缺少的、不可替代的资源，人类傍水而居，依水而发展，水使人类生生不息，水促进了社会文明的诞生与发展，而文明的演进又赋予水更多的光彩和灵气。人不能没有水，生态环境更离不开水，没有水，就没有人类社会的今天，更不可能建设和谐社会。

纵观我国的历史，历朝历代的盛衰，无不与水、治水活动密切相关，正如古人所言“水能载舟，亦能覆舟”。试想一个洪水泛滥的地区，怎么可能有持续稳定的经济发展秩序，甚至会出现社会不稳。如果国家和人民群众的生命财产安全一直处在洪涝灾害的威胁之中，经济建设就不能顺利进行，社会稳定就难以保障，人民就不可能安居乐业。同样，如果人的饮水问题解决不了，或者喝不上安全洁净的水，连当代人的生存、健康都受到威胁，更谈不上可持续发展。保护水资源及生态环境，就是保护人类自己，只有合理开发利用和节约保护水资源，防治水害，充分发挥水资源的综合效益，走水资源可持续利用之路，才能维护人民群众的生命健康，保持社会经济环境的可持续发展，为构建和谐社会打下坚实的基础。水安全问题从形成和发展阶段就深深的打上了国家或区域的烙印，是国家或区域安全的基础条件之一，是战略资源安全的重要组成部分。但随着人类活动的加剧，以水资源匮乏、水污染严重、水土流失加剧、洪涝灾害为特征的水安全问题已成为社会、经济、生态环境可持续发展的重要制约因素，成为建设和谐社会、实现小康社会目标的具有基础性、全局性和战略性的重大问题，直接影响国家安全。因此，保护水资源及生态环境，就是保护人类自己，只有合理开发利用和节约保护水资源，防治水害，充分发挥水资源的综合效益，走水资源可持续利用之路，才能维护人民群众的生命健康，保持社会经济环境的可持续发展，为构建和谐社会打下坚实的基础。

四、建设和谐社会是实现水安全的战略举施和有力保障

和谐则发展，不和谐则变异，这是千古不变的真理。我们所要构建的社会主义和谐社会包括人与人的和谐、人与社会的和谐、人与自然的和谐及其人与自然、人与人、人与社会的和谐统一。而实现水安全的目的就是在现实情况下处理好人与人、人与自然基于水资源关系。水安全不仅受自然因素的影响，而且受人为因素的影响越来越大，由于人类活动不断加剧，使水安全问题更加突出，我们当前所面临的水资源短缺和水污染等水安全问题，不仅是由自然条件决定的，而是由人类自身活动造成的。应该说，水安全的威胁更多来自人们自身的行为，无节制的水需求、污染水和浪费水都给水安全带来了极大的威胁，这些问题多是人类自己造成的，要解决水安全的问题，人类需要严格自律，尊重自然，善待自然，保护自然，严格按自然经济社会规律办事，建设好和谐社会，规范人类活动，走可持续发展之路，才能达到人与自然、人与社会的和谐共处，从而为实现水安全提供有力保障。因此，要从掠夺型、征服型和污染型的工业文明走向协调型、恢复型和建设型的生态文明，节约保护水资源，使人与自然和谐共处，促进人类社会全面发展。

五、水安全面临诸多问题和严峻挑战，直接影响和谐社会的建设

水安全问题古亦有之。我国大禹治水的传说，西方圣经中的“诺亚方舟”神话，足以说明无论是东方还是西方，以洪水灾害为主要表现形式的水安全问题是客观存在的。在人类文明的早期，水安全表现形式是自然型的，如洪水、干旱、河流改道等。进入现代社会，随着人类活动的增加，对水文循环的大量干预，对水资源的大肆索取，出现了人为的水安全问题，如水量短缺、水质污染、水环境破坏等问题。进而危及人类对水的需求，引发一系列社会、经济和生态等不能持续发展的问题。

六、结束语

通过这篇文章我想向广大的读者传递一个信息就是我们不能毫无节制的向大自然进行索取掠夺，不能再出现人与人争水、地区与地区争水、人与生态环境争水、污染物与生态环境争水、污水与径流争河道、人与水争地等不良现象，而应该量水而行，以水定发展，使经济社会发展与水资源和水环境的承载能力相适应，提高用水效率和效益，大力发展循环经济和环保产业，合理利用自然资源和环境容量，在物质不断循环利用的基础上发展经济，使经济系统和谐地纳入到自然生态系统的物质循环过程中，实现经济活动的生态化。使整个社会走上生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路。坚持推进资源利用与经济社会协调发展，以水资源的可持续利用支持社会经济环境的可持续发展，保障饮水安全，食物安全、经济安全、健康安全、环境安全、社会安全，从而实现水安全与社会的和谐发展。

参考文献：

1、洪阳：中国21世纪的水安全

2、高而坤：保障水安全需要严格自律

3、宋建军 张庆杰刘颖秋：确保水资源永续利用的制度体系

4、朱西周：和谐社会的内涵与特征

5、李坤刚：我国防洪减灾对策探讨

6、钟华平 耿雷华：虚拟水与水安全

7、成建国 杨小柳 魏传江 赵 伟：论水安全 中国论文下载中心

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