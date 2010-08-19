增强临时用电管理实效性的措施

来源：中国鸣网位置：电力论文时间：2016-09-12 10:43

临时用电时如果管理不当很容易发生安全事故，同时也是很多火灾爆炸事件的原因之一，对供电的稳定工作有很大的影响。临时用电管理是在生产或者施工的地区中进行基础建设、检查维修和日常护理的临时性使用。在生产过程中，设备的运行和维修需要临时用电，如果管理不当，会对设备工作以及人身安全产生严重的影响。文章对施工现场临时用电隐患进行了探讨，并提出了相应的管理措施。

《电力安全技术》由中国电机工程学会主办，向国内公一发行的刊物，本刊坚持面向生产一线，直接指导电力安全生产，是电力企业夯实安全基础的必备读物。

提高对临时用电的管理水平，规范用电方法，完善用电安全管理，保证用电安全和稳定工作是管理人员的首要任务。为了能够有效解决临时用电的安全管理问题，设备和管理就是两大重点，只有两方面同时进行，才能让临时用电的使用更加安全。所以我们必须把它变得更加规范化、标准化，才能让施工生产工作更加流畅、规律、安全地开展。但是目前临时用电的管理中存在的问题还有很多，下面进行简单的分析说明。

1 目前存在的问题

1.1 临时用电编制效果差

第一，很多施工现场的设备在5台或5台以上，总容量达到50千瓦，没有编制临时用电的施工设计或者有效地进行设计，编制不够精确，没有针对性。第二，没有达到用电规范的8条要求来编制，对用电和照明设备缺少调查，错漏分包方等的电量使用;对于照明所需电量的预计不足，没有充分结合到夏季空调和冬季使用暖气需要的电量;没有电器的平面设计图和系统图等。第三，对用电的估计只是对软件内容进行照搬，与实际情况不符合。

1.2 没有有效使用临时用电

临时用电没有有效使用：一机、一闸、一漏、一箱;二级漏电保护;三级配电;用电现场的电线电缆胡乱拉接，从而造成电线的损坏，没有进行有效的保护措施。

1.3 不了解外电情况

一个电网中同时有着保护接零线和保护接地;没有设定保护接零，动力、照明没有分开设定、没有设定保护零排;没有见分、断路开关、出现没有连保护接零、用电设施直接接在一级箱内，而且没有专用的开关箱;电缆芯线颜色搭配不正确;电箱门的破坏严重，没有隔离开关、配电箱出线处使用插头和插座进行连接;采用倒顺开关、额定剩下动作电流太大。

1.4 使用前未经过验收

在用电之前没有进行验收工作，没有有效地检查和针对性地排除安全隐患。用电的检查维修工作记录不完善，没有每日进行记录。

1.5 检查不到位

现场的工作人员没有按月对接地设备、绝缘电阻等进行检查，并记录相关情况;公司的安全管理部门没有进行抽查并进行记录;漏电保护装置在使用后，没有按月在用电的情况下，检查漏电保护器的工作状态并做好记录，雨雪季节没有增加检查的频率;项目部门的安全技术人员和电工，没有按月对临时用电情况进行定时检查;公司管理人员没有对临时用电的检查做好记录。

2 临时用电的原则

2.1 两级保护

所有用电设施，除了保护接零之外，必须在设备负荷线的顶端放置漏电保护装备。两级保护原则要按照相关技术规范的规定，就意味着除了在末级开关箱中设定漏电保护装备之外，还要在上级的分配电箱和总配电箱中再设定一次漏电保护器，使用两级保护。为了和两级漏电保护器的数据相符合，空气开关不能作为隔离开关，需要使用肉眼可以直接看见的分断点开关。开关箱中的保护器电流要不大于30毫安，固定的漏电动作时间不少于0.1秒。总配电箱和开关箱内的两级漏电保护器的固定电流以及漏电的动作时间应该合理分配，让它拥有分级分段保护的作用。

2.2 三级配电

总配电箱中设置分配电箱，之下设定开关箱，用来连接设备，这样就达成了三级配电的原则，它是根据配电箱分级设定的。这样可以让配电的条理更加清晰，管理和检查故障时更加方便。另外，分配电箱和开关箱的远近不能大于30米。配电箱和开关箱要和容易产生重装和震动的场所隔离，要在干燥、通风常温下进行安放。开关箱和它的固定用电装置的水平距离不能大于3米。关于移动式分配电箱和开关箱要设定在稳固的支架上方。中心店和地面的垂直距离要在0.8～1.6米之间。固定电箱体中心点和地面的垂直距离要在1.4～1.6米之间。配电箱和开关箱要使用铁板或质量好的绝缘材料加工，装置得稳固。下底和地面的垂直距离要在1.3～1.5之间。

2.3 四个装置

每个都必须要有专用的开关箱，其中要设定专门的隔离开关和漏电保护器，就是电气配置的四个装置原则，主要是“一机、一闸、一漏、一箱”，开关电器需要在无论什么情况下都可以采用设备进行电源分离，它的固定值要和控制用电的固定值相符合;不允许一个开关直接控制2台或者2台以上的用电装置。内部应该有专用的装置编号和名称的标识，其中箱中的接线端应该进行稳定的接压，不能有虚电(如图1所示)。

2.4 五芯电缆

如图1中的L1、L2、L3的颜色应该按顺序为黄色、绿色、红色;N应该是淡蓝色;PE应该是绿色和黄色的两条线，不管是在什么状况下都不能把黄色、绿色的两条线当成符合线。为了避免意外事故的发生，线的颜色必需要根据规定的颜色采用颜色不同的安全色，工作人员要正确分清电缆线中的相线、相序、零线以及保护零线。现场专门的中性点要和电力系统的接地直接的联系，型号要使用五芯电缆，必须使用TN-S三相五线的制度。

3 临时用电管理措施

3.1 提高安全意识

提高安全意识、建设完整的临时用电管理制度。施工现场必须按照实际特点建设和改善临时用电管理责任制度，经过检查合格后的配电设施和用电设施才能够进行使用。如果不合格的不允许在临时用电中使用。在使用前，要对装备的元器件、电线、电缆以及原来的装备进行质量检查，合格后才能进行使用。电工方面的设计用电方法也要经过测试达标后才能使用。增加对临时用电资料和账目的管理，按时检查改善临时用电的检查工作并进行记录。提高临时用电管理的安全意识，使用范围要规范，保证临时用电以及电网的安全稳定工作，是每个工作人员必要的责任。为了避免发生事故，提高临时用电的安全意识，全方位管理控制，规范工作流程，全方位提高对临时用电的安全意识。 3.2 增加临时用电检查

要不定期地对临时用电工作进行检查和抽查。主要对临时用电办理是不是按照流程安排、是不是规范临时用电箱开关的使用、使用手续是不是完善、电路线是不是按照要求、设备是不是完好、接线是不是正确等进行仔细的检查。禁止私自拉、接电线，随意对电力增容的情况出现。工作人员要提高自己的责任感，对质量情况经常进行巡检。如果发生问题要及时解决，并做好相关记录，把握好区域内的临时用电使用情况。如果工作人员无法解决的情况要立刻向上报告，使用有效的解决措施处理问题，让用电安全为我们所控制。

3.3 加强工作人员教育培养

临时用电的工作人员必须要按照目前我国的相关规定合格后才能进行工作，并不断加强对电力系统方面的学习培训。工作人员要在监管人员的随同下进行安装、检查、维修或解除设备等工作。各种用电人员在使用之前一定要按照要求穿戴好相应的工作装备，对电气装备和保护装备进行检查。对设备要进行完善的维修和管理，如果发现问题要及时通知报告;在改变设备位置时，一定要断开开关，并做好后续工作。同时要对工作人员做好风险教育，由用电公司的办理者、接线者、监理者进行定期的培训教育，提高责任心。如果在夏季的施工忙季，要让每一位工作人员都清楚地了解电力使用安全的重要性，了解临时用电的性质和风险，从根本上提高员工的自身素质水平和自我防范意识，消除怕麻烦心理。

3.4 提高专业技术水平

提高工作人员的专业技术水平，在临时用电的工作中，一定要有电力施工、装置、供电、防火防爆等基础知识的了解，如果专业技术水平没有达到，就不能进行工作。电力系统是一种特殊的工作，对专业性和技术性有很高的要求，如果没有扎实的理论基础，就不能进行工作。所以工作人员一定要通过严格的学习培训，并取得相关资格证才能上岗，如果假冒他人的工作证或者造假，一定让其停止工作。

3.5 提高用电设计的管理

想要科学地使用临时用电，就需要有正确的用电设计来引导，一定要按照“设计、审核、允许使用”的步骤进行。如果相关设计产生变化，一定要按照步骤重新进行审核批准，对工作人员和使用人员要做好技术交底，让临时用电的设计和实际情况相符合，提高全面的管理。

3.6 提高电源管理工作

工作人员一定要严格按照相关的规定要求进行设备的维修和保养工作，不能只是走形式，要确保电气设备运行的安全性。对于老旧设备要及时更新，消除设备中的安全隐患，确保整体安全。临时用电工作人员要端正自己的思想态度，仔细做好电力的维修保养工作。尤其是在淘汰老旧设备和边远变电所设备的维修管理，工作人员要加强管理意识和工作力度，按时对各大设备进行检查，并按照季节等特征，使用各类检查仪器对设备进行检测、监管，对出现的问题进行风险预估，把可能出现的问题控制在我们可以控制的范围内，避免再发生类似情况。

4 结语

为了能够实效性地解决临时用电的安全管理问题，设备和管理就是两大重点，只有两方面同时进行，才能让临时用电的使用更加安全。所以我们必须把它变得更加规范化、标准化，才能让施工生产工作更加流畅、规律、安全开展，不仅要重视安全设备、材料和工作人员，也要对具体的防护措施严格实施。临时用电的管理中不能有侥幸心态，只有改善好管理制度才能保证用电安全和电网的正常工作，避免发生不必要的安全隐患，为安全生产提供相应保障。

参考文献

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[2] 行耿顺，于瑛，贾媛.浅析建筑施工临时用电的监督管理[J].工程质量，2014，(10).

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