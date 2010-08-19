怎样提高电气工程施工质量

来源：中国鸣网位置：电力论文时间：2016-09-14 14:17

在传统建筑工程建设理念的影响下，建筑电气部分施工在质量方面还存着很多问题，严重影响工程施工质量、进度、安全、成本控制水平，最终会对机电设备功能的正常发挥有着一定的影响，所以，加强对建筑电气工程全过程的动态质量进行管理有着十分重要的意义。本文主要对建筑电气工程中对质量进行控制的重要性进行了分析，指出了建筑电气工程施工建设过程中存在的问题，并做了相应的总结工作，合理的对建筑电气工程施工质量的全过程实行动态管理，提出了详细的管理措施，供相关人员参考。

《建筑电气》建筑论文发表杂志，杂志是经中华人民共和国新闻出版总署和中华人民共和国科学技术部(原国家科委)批准创办的全国性科技期刊，国内外公开发行，是全国建筑行业唯一推荐的综合性建筑电气科技期刊。《建筑电气》杂志由中华人民共和国住房和城乡建设部主管，中国建筑西南设计研究院有限公司为主要主办单位，中国建筑学会建筑电气分会、全国建筑电气设计技术协作及情报交流网为联合主办单位。

1建筑电气工程施工建设中现存不足问题

1.1建筑电气专业技术人才普遍缺少

现代化城镇建设的步伐日益加快，建筑工程处于发展的巅峰状态，而技术人才的缺乏对于建筑行业的快速发展形成了一定的制约，加之先前建筑市场有许多施工队伍存在着挂资质的现象，施工队伍具有的操控技能以及综合素质的水平得不到提高，导致建筑电气工程项目管理、现场施工技术的指向以及对工程质量的监控的相关人员水平较低，使得建筑施工环境更加恶劣，施工人员缺乏一定的责任心，为项目现场施工质量管理留下了巨大的安全隐患，影响到施工质量的进度、安全水平，对建筑电气系统的后期稳定的运行形成了制约。

1.2建筑电气材料设备质量监管不足

建筑电气工程缺乏完善的材料设备监管体系，导致建筑电气工程缺乏相应的合格证书以及检测报告，导致施工现场出现了较多质量水平较差的材料设备混入了施工场地，使得工程施工质量水平进一步提高。而采购设备的采购人员自身具有的技能水平较低，采购线缆时线缆的电阻、熔点等相关技术指标都跟设计要求不符，动力、照明以及插座等有关的设备几何尺寸跟设计不相匹配，对电气安装施工质量以及进度也就造成了一定的影响。

2建筑电气工程施工质量全过程动态管理技术措施

2.1施工准备阶段的质量控制要点

施工准备阶段，要按照建筑工程的特性，对企业内部资源进行充分的整合，建立起更为完善的质量监督体系，和组织体系，编制设计文件时，要组织专业人员，对施工图纸、工程地质资料以及业主的要求相关的资料进行整合，交接图纸时，施工企业的电气工程师不但要对电气施工图纸中的有关信息进行捕捉，还需要将有疑问的地方进行记录，定期召开研讨会议，做好施工图纸的较低以及审核工作，对施工关键路线以及质量控制重要部位进行重点掌握，并对交叉施工的部分详细列出。

2.2施工阶段的质量控制要点

2.2.1建立完善规范的质量管理体系整个建筑电气工程施工的质量、进度、安全以及成本控制的关键在于施工阶段，在对施工质量进行控制时要对电气施工图纸以及相关技术文件资料进行严格的审核，审核通过后才能用以对施工现场进行指向，监管施工质量时要严格遵循国家、行业以及地方政府的相关政策性文件。相关技术人员要对建筑电气施工进行动态管理，一旦在施工过程中发现施工现场跟设计图纸不一致的问题，要立即按照施工现场的具体情况提交变更通知单，待工程管理部门同意后施工人员才能够对设计进行变更，不得擅自对设计进行变更。在对工程质量进行监理时，要对操作程序进行不断规范，确保其跟工程项目的施工操作标准以及施工工艺的质检标准相符，使得施工不同阶段的环节的施工质量都较高。每道施工工序都要经由质量监管人员的验收，合格后才能进行后续的施工，做好施工记录工作，避免质量监督工程止于表面。2.2.2严把建筑电气工程材料设备质量关建筑电气工程高质量水平的一个重要保障基础就在于施工阶段材料设备的质量的高低，因而要严把材料设备质量关，保证材料设备三证齐全，做好相应的质量检测工作，三证不齐全或者质量不合格的材料设备不予以进场，且都需要退货，防止施工现场混入伪劣的产品。此外，在实际施工过程中，要随机对材料设备进行动态抽查，一旦材料设备不合格，则需要对材料设备的来源进行追查，严惩一些违法违纪的人员。2.2.3隐蔽性工程的施工质量控制建筑电气工程是一项较为系统的工程，且具有较高的隐蔽性，预埋电缆、电线管、接地扁钢时都需要穿过建筑楼板、隔墙等相关结构，同时要焊接好建筑物底板钢筋、基础槽钢以及主体钢筋。控制好隐蔽工程的施工质量，一旦施工过程中出现差错，不但难以返工，还会影响建筑电气系统的埋下质量，所以，建设和安装建筑电气系统时，要对工程项目的施工质量进行严格的控制。浇筑混凝土时，派遣专业的技术人员，进行全程跟踪，确保埋管的材质、型号、贵和以及位置都跟相关的设计要求相符，确保预埋管整齐的排列，转弯半径跟相关的规范要求也要相满足。

2.3施工竣工验收阶段的质量控制要点

对已完工的工程项目进行验收时，要严格遵循电气工程施工的质量验收技术规范标准要求进行，逐项分析，检查好材料设备的品牌、型号以及性能等，确保各项内容都跟设计规范相一致。而对于那些施工质量上存在问题的分项工程，则需要在技术上给予一定的支持，及时的返工或者进行补救，保证工程的施工质量水平得到保障。

3电气建筑工程中各部分的安装调试

3.1安装建筑电气的施工过程中变电所设备

(1)确保变压器安装就位，主要在于对变压器水平放置位置以及安装低压母线的位置进行控制，高压侧要对电缆的耐压试验以及直流泄露试验，确保高压电缆的外壳接地，按照电缆的标示牌安装电缆。首先要检查好变压器本体的外观，对设备的开箱记录进行检查，对变压器的耐压试验以及电流电阻进行测试，做好相关的记录工作，确保三相直流电阻值存在额差异是否在所规定的范围内，安装的低压母线排是否水平和垂直，螺栓是否镀锌齐全，这些因素都需要着重关注。要直接跟地网连接变压器的中性点，确保其跟相关设计要求相符，做好测试值的记录工作。完成所有的工作后，在送电前要做好绝缘测试，待检测合格后再进行送电运行。(2)安装低压开关以及直流设备，直流开关以及整流设备安装都使用绝缘材料，安装完配电柜时，要严格的复查好每个细节，确保其准确无误后才能投入到后期的使用中。安装配电柜时，安装的垂直度偏差要控制在1.5mm左右，相互靠近的柜顶水平误差要控制在2mm之内，柜面之间的误差则要控制在1mm以内，柜体与柜体之间相邻之间的缝隙偏差要控制在2mm之内。安装变电气设备后，要做好沟、槽、管以及洞的封堵工作。

3.2安装和维护低压配电柜

为了为日后对低压配电柜进行检查和维修，安装配电屏时，要留有一定的距离空隙，安装低压配电柜时，要确保其跟地面呈现90°的垂直关系，确保其稳定性，连接电气所使用的材料要实现进行镀锌工作，同时需要安装弹簧，确保其安全可靠，按照施工现场的实际电气容量以及负荷选择合格的产品，要注意配电柜的金属框架要完全的与地面接触。3.3施工过程中的低压供配电的安装工程的质量安全很大程度上取决于供配电系统的完善程度，而各种设备、开关线路以及配电设备则构成了低压变电系统，设备安装完成后投入使用时要对以下几点要求进行关注：①检查人员要对每一组配电箱以及开关进行精细的检查;②制作详细的检查计划，并由专人进行检查，做好相应的检查记录工作。3.4对于各种漏电的设备的措施在漏电设备中安装保护装置前要检查好设备的外观、合格证等，确保其准确无误后才能进行后续的安装施工。漏电保护装置作为防治漏电的一项措施，与其他的防漏电措施相结合在一起构成一个完整的防漏系统。

4结语

总而言之，建筑电气工程涉及的到的工程内容较为复杂，在整个建筑工程施工中都有所涉及，因此，要注重各项工程之间的配合，做好电气专业内部的协调工作，从而保证工程能够准确无误的进行下去，使得建筑电气工程的施工质量得到进一步提高，最终推动整个建筑电气工程的经济有效的发展。

参考文献

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[2]李雪梅，宋春雷.小议建筑电气工程施工中的安全保护措施[J].中小企业管理与科技(上旬刊)，2010(05).

[3]黄敏.关于建设监理在施工质量控制中的定位思考[J].中小企业管理与科技(上旬刊)，2010(12).

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