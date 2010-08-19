低压配电变压器维护与保养

来源：中国鸣网位置：电力论文时间：2016-09-18 11:42

配电变压器，指用于配电系统中根据电磁感应定律变换交流电压和电流而传输交流电能的一种静止电器。中国变压器产品按电压等级一般可分为特高压(750KV及以上)、超高压(500KV)变压器、220-110KV变压器、35KV及以下变压器。配电变压器通常是指运行在配电网中电压等级为10-35KV、容量为6300KVA及以下直接向终端用户供电的电力变压器。现代社会高速发展，维护电网是现代化建设和社会可持续发展的关键。为保障电网的正常运行，配电变压器作为电网的重要组成部分，必须注重日常的维护与保养。笔者从低压配电器的运行及工作原理出发，检查配电器的异常，并进行异常处理和故障排除，使低压配电器正常且安全的工作，为电网健康运行提供前提条件。

《山东电力技术》电力期刊发稿，杂志是由国网山东省电力公司主管、山东电机工程学会和山东电力研究院联合主办的中文科技期刊，1974年创刊。原名《电力技术情报》，季刊。1983年第35期始更名为《山东电力技术》。从1984年第一期始，《山东电力技术》改由山东电机工程学会和山东电力试验研究院合办，既是山东电机工程学会的会刊，又是山东电力系统的科技期刊。其主要作用一是进行技术情报交流，二是科学知识普及，促进电力科技进步，成为山东电力系统内传播科技信息和交流实践经验的主要载体。1996年由原来的季刊改为双月刊。发行范围：上级有关的主管部门，省内外电力系统发供电企业、大专院校、科研单位。

配电变压器作为电网的核心，掌控者整个电网的安全可靠运行，其维护与保养是现代电力系统急需解决的问题。熟练掌握配电器的运行及工作原理、分析运行中的异常，让低压变电器稳定地运行，且日常维护与保养，充分发挥配电变压器的功能，实现安全电网。

1.低压配电变压器的运行原理及意义

配电变压器运行原理主要利用了电磁感应原理，当变压器运行时，交流电压施加在原绕组上产生交流电流，此交流电流在绕组上流过使闭合的铁芯产生了交变磁通。交变磁通在变压器内部产生感应电动势，在副绕组上输出交变电流。在上述原理中，调整变压器的原副绕组匝数就可以控制交流电压电流的强度。另外，在实际电网运行过程中，一旦遇到电力系统发生严重故障并不能对外供电，低压配电变压器可以自发地切断电闸，同时对值班人员发出警报，预防安全事故和危急情况，从而保证电网的安全稳定。因此，确保低压配电变压器的正常有效运行对电力企业具有非常重要的意义，而电力工作人员必须要做好配电变压器的管理、维护以及保养工作。

2.低压配电变压器运行中异常的检查

2.1油温异常检查

在电力系统中，配电变压器常常会因为环境温度过高或者工作负载超标而导致油温异常。一旦油温异常，很大可能造成配电变压器的绝缘材料老化，出现漏电现象，严重会造成极大的人身及财产安全隐患。值班人员需关注油温异常，适当减小配电变压器的工作负载，同时可通过降温设备和冷却装置调节好室内温度。除此之外，变压器故障亦会引起油温异常，工作人员需要立刻停止变压器的运行，采取措施排除故障之后再继续使之工作。

2.2油位异常检查

配电变压器的油位异常是指油位过低或过高。油位过低常常是因为油温过高或者漏油，需要工作人员检查确认。一旦确认是油温过高，需要进行上文的油温异常检查，并且先故障排除再检查油温。如果油温是否上升检查确定为上升，需要放掉一部分，等待油温恢复正常再按照常规加油，此过程必须检查油枕呼吸器，保障呼吸通畅，否则容易引起受潮而破坏变压器。而一旦确认为漏油且漏油严重，首先原瓦斯保护需要修改为手动操作，其次是停止漏油，然后按照常规加油。

2.3冷却装置异常检查

冷却装置是配电变压器的重要部件，也是调节其温度的关键部分。冷却装置的异常之一常常是因为风扇的电机定子或转子短路而使其不能正常工作，值班人员需要及时停止冷却装置进行检查，更换异常的零件或修善线路，使风扇正常运行。另外，值班人员需要时常检查冷却器的封闭性，一旦封闭不好，将会引起相应的瓦斯保护失效，无法起到保护低压配电变压器的作用，容易使配电变压器损坏，减少其使用期限。

2.4设备运行异常检查

低压配电变压器在运行中除了上述几种异常，常常会出现声响异常，设备会发出沉重的类似蜜蜂嗡嗡叫的声音，这时候需要对其进行检查。出现该声音的原因可能是低压配电变压器的负荷变大，也可能是电压值超出额定电压值。检查清楚原因后维护人员需要相应地减小其负荷或降低电压来排除异常，从而使设备正常运转。

3.低压配电变压器日常维护与保养

3.1日常巡查管理

在日常巡查管理中，值班人员根据电力企业相关制度和法规，严格按照各种仪器指标进行巡查，尤其对于进行过高负荷运行的配电变压器，需要加强巡查力度，笔者建议建立一支专业高效地巡查队伍，轮班巡查，相互监督。这支队伍需要在高温和高负荷运行情况下，加大巡查次数，做好一切相关记录分析，维护好配电变压器。另外，日常巡查管理除了每日巡查，还需要一支定期检查队伍。此队伍的职责是突击检查和定期检查两项。突击检查就是不定时地监督每日巡查队伍。定期检查就是在规定时间内检查配电变压器的各部件，如检查配电变压器的箱体及外壳温度、各部件温度信号、各种保护装置是否完善等等。除上述，需要建立一支特殊巡查队伍，常用于低压配电器大修和升级后检查其在高温及高负荷以及强雷暴雨天气是否正常安全运行。三支队伍协助低压配电变压器日常巡查管理高效安全进行。

3.2日常运行管理

为保障电网安全运行，日常运行管理应该从两个方面进行，一个是运行中异常检查，一个是运行维护人员管理。对于运行中异常检查，需要专业操作员对其运行中出现的油温异常、油位异常、冷却装置异常、设备运行异常进行及时的检查和采取相应措施解决异常。对于运行维护人员管理，首先要求维修人员持证上岗，熟练掌握专业技能，如对配电变压器的工作原理和运行操作及相关技术都了如于心。其次单位需要对运行维护人员进行定期考核，使其在维护过程中规范安全操作，保障配电变压器安全运行。除此之外，为辅助日常运行管理，日常巡查管理的工作一定要落实到位，如此才能方便运行维护人员及时进行维修更换，确保电网的正常运行。

3.3定期故障排除

已发现故障和潜在故障形成的原因多是过重的负荷、三相负荷不平衡、配电变压器内部原因、天气。过重的负荷易产生高温和绝缘老化，损坏变压器;三相负荷不平衡易使变压器无法绝缘而烧毁;配电变压器内部原因如氧化现象使绝缘性降低、安装问题使密封性不好而受潮易遭击穿发生爆炸事故等;天气如雷击，击穿线圈而烧毁变压器。定期故障排除是确保变压器安全的必要措施。首先，合理配置低压配电变压器，定期测试其负荷。其次，定期检测三相负荷的平衡性，采取措施抵掉用电高峰期出现的零序电流。另外，为有效防范雷击需要加强避雷器，定期清理变压器表面。而变压器内部原因产生的故障需要运行维护人员和日常巡查人员合作进行处理。

3.4日常保养

如果要达到低压配电变压器的安全运行的目标，只有做好日常保养才有最好的效果。首先运行时，定期对变压器各紧固件和连接件进行紧固处理，为了避免滑丝，在拧紧螺母的时候，力气不能太大，感觉拧不动时就要停止，以上的所有操作均要在确保 10KV 停电的情况下。这个时候，如果绝缘表面有爬电或碳化现象就必须先采取相应的措施进行清洁与处理，然后才能进行下一步的操作。其次，定期检查工作环境。当变压器表面聚集有尘土，值班人员必须马上清理干净，否则灰尘可能会引起空气流通不畅，严重会产生绝缘击穿，但不得使用挥发性的清洁剂特别注意要清洁变压器的绝缘子、绕组装配的顶部和底部并使用压缩空气清除灰尘。另外，当变压器运行达到4年后需要进行绝缘电阻来判断其寿命，是否可以运行。

4.结语

通过对低压配电变压器的运行及工作原理介绍，了解了配电变压器的运行及维护应该注意的事项，重点分析了其运行中异常检查与处理，对其运行维护及保养给出方法，电网工作人员只有掌握变压器的原理、熟练日常运行和维护操作，在实际工作中认真负责，才能发挥配电变压器的最佳运行效果。配电变压器作为整个电网的核心，重视其维护与保养，及时排除故障，既保障了电网的高效温度运行，又为居民输送安全可靠的用电，从而使人们的生活越来越好。

参考文献

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