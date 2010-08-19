电信息系统的功能与建设方法

来源：中国鸣网位置：电力论文时间：2016-09-30 11:46

国家电网的建设与发展过程中，需要科学并且具有汇总性的电信息数据，电信息数据是工作的基础所在，随着国家电力实业的发展与进步，对电信息的质量与时效提出了更高的要求，如何保证电信息的质量呢?本文对电信息采集系统的建设工作提出建设的建议。

《智能电网》电力论文发表期刊，创刊于2013年。以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面贯彻党的教育方针和“双百方针”，理论联系实际，开展教育科学研究和学科基础理论研究，交流科技成果，促进学院教学、科研工作的发展，为教育改革和社会主义现代化建设做出贡献。

近年来，随着社会和经济的迅速发展，用电信息采集系统建设的施工方案变化较大，建设任务也变的更加繁重。规范建设用电信息采集系统可以促进整体配电网与用电侧管理的全面对接, 推动规范化管理进程。本文介绍了我国用电信息采集系统的功能，并从用电采集系统建设过程中常见的问题出发，对该系统建设中常见问题的解决对策进行了简要分析。

国家电网的“十一五”营销发展规划中提出了营销标准化建设、营销信息化建设和电力用户电能信息采集的目标。用电信息的采集系统是智能电网的基础平台，目前该系统处于逐步启动阶段, 在系统建设的过程出现了很多问题。为了更好地建设用电信息采集系统,

一、用电信息采集系统的功能

用电信息采集系统主要由主站层、通信层、设备层组成。其功能因层次不同而异：(1)作为用电信息采集系统管理和控制的中心，主站层的主要功能是对数据的传输、处理和应用及系统运行与安全加以管理，同时也能实现不同系统与主站层的数据交换和集成;(2)作为连接主站层和设备层的中间层，能支持通信，甚至是终端间的通信;(3)通常情况下，设备层是指电能表、集中器、采集终端等现场监控和采集设备，这些设备将电能表上的信息送至集中器，然后通过通信层送至主站层。掌握用电信息采集系统的功能有助于更好地建设用电信息采集系统的。

二、用电采集系统建设过程中常见的问题

历史原因导致各地(市)针对采集对象的建设了互不相同的用电信息采集系统。投资渠道的不同,隶属的管理部门不同，与之相对应的维护人员所分布的部门也有所不同。在各系统的建设、运行、维护过程中，各地(市)公司一直在努力消除多头建设和多方管理所带来的各种技术、管理方面的困难，并积累了丰富的运行、维护、管理经验。这些宝贵经验为各专业部门的不同业务需求提供了大量的基础数据，为提高营销业务的技术水平、创新营销服务方式提供了相应的技术保障，但仍然有以下这些问题的存在。

1.互换性的问题

就目前情况来说，由于技术标准不规范，只能在一定程度上实现互换性，却无法实现互通性，从而影响到其在用电采集系统中核心作用的发挥。加之同一地区有多种不同的通道方案，使其在建设方案以及供货过程中出现不兼容等问题。

2.工程实施中的问题

在工程实施过程中，特别是安装、施工过程中，常出现档案信息不完善的情况。具体表现为高压线路和小区内低压线路的管理信息不完善、小区支线线路管理不规范及台边归属不明确等问题。

3.运行和维护方面的问题

用电信息采集系统在完成安装且经过调试后，就会应用到实际中。在应用的过程中，为保证系统的稳定运行，应该保证其日常维护。经历了小规模试点应用阶段的用电信息采集系统，在终端的安装、运行、维护等方面，各单位的管理模式差距较大，仅有少部分管理较好的单位，使得其整体实用化的应用程度偏低。此外，在维护过程中需要注意的是电能表的轮换和现场的维护工作。在实际应用过程中，电能表的寿命一般是8～10年左右，但就目前情况而言，每年需要更换将近10%的电能表。对于已建成的系统而言，运行后维护的准确性、及时性就是一个大问题。在现场维护中，由于不能很好地预测维护工作，导致在建设的过程中经常出现设备、线路损坏，终端断电，终端箱内的空气开关被盗等问题，同时也会有用户间断甚至拆除电能表连线现象的出现。

4.合作分配上的问题

用电信息系统的建设由集成商、工程承包商、表计商和业主单位共同完成。对于工作分配问题，各合作方并没有一个完善的管理体系和施工管理规范做支撑，使得施工过程中出现一些难以预测的问题。

三、用电采集系统建设中常见问题的解决对策

1.完善下通道互通性工作

做好通道互通性工作，就应该对系统方案进行统筹规划设计。在设计的过程中，可以通过现场实地考察，有针对性地依据小区的分布特点及环境状况，并结合建设原则制定下行通道小区建设方案，以便统计小区信息采集设备数量、表计设备数量和型号等。但是对下行通道小区方案进行设计的时候，必须明确下行通道的规格及版本号，要对建设方案进行会审，也要对承建方和表计供应商支持能力进行综合评估，以避免因支持能力不足，而使用电信息采集系统建设不能更好地进行。

2.做好工程验收工作

用电信息采集系统的建设工程正式施工后，我们应落实工程验收工作，要求施工队在已建成区域开展自验收工作，按照市公司验收标准和“三全”目标及时解决工艺、采集率等问题，自验收合格后方可进行验收。

3.妥善进行维护工作

用电采集系统的建设过程中，会出现电能表轮换和现场维护问题。为了更好地解决这些问题，必须加强对采集信息系统的维护和管理。系统建设施工之初，各施工单位均会安排主站人员，主要负责现场的信息录入和运行维护等工作。现在，这种运维方式的弊端日益突显：一是人员工作量不均衡，不能充分利用人力资源;二是各自为政，工作质量和标准无法得到统一。为此，应实行统一管理，安排主站和运维人员培训，制定相应的考核制度，大大提高人员工作质量和业务水平。目前已建成系统的运维工作应按照谁施工、谁验收、谁负责的原则来进行。

4.健全组织，明确责任

为避免系统建设过程中的合作分配问题，企业应建立一把手负总责，分管领导具体负责，有关部门共同参与的组织体系，并设立相应组织机构，具体负责用电信息采集系统的建设工作，协调解决建设中的各种问题和矛盾，确保采集系统建设工作顺利进行。

5.依靠政府，强力推进

系统建设实施后，与各方协调的工作量和难度较大。要使工程得以顺利实施，仅依靠供电部门协调是远远不够的，我们必须依靠政府的政策支持。领导有必要跑政府、访机关，宣传用电信息采集系统建设工程的重大意义，表明工程建设的难度，最终由政府出台相应的文件进行支持。

四、结语

前期的统筹规划设计是用电信息采集系统规范建设的核心环节，用电信息采集系统在电网中有着极其重要的作用，规范建设用电信息采集系统不仅可以促进整体配电网与用电侧管理的全面对接, 而且还能推动各环节规范化管理进程。一般情况下，在电网建设施工之前由供电局带头，施工单位和集成厂商辅助，进行现场勘察并做好详细统筹规划设计。然而，在这一过程中往往会出现许多问题，为了保证用电信息采集系统有效运行，保证系统维护管理工作的顺利进行，就应该做好施工前的准备工作并采取相应措施，从而保证建成高质量、高可靠性、高效率且便于维护管理的系统平台。

电力用户用电信息采集系统是智能电网、阶梯电价等当前重点关注事件的实施基础，系统建成后将实现计量装置在线监测、全面预控电费收缴和实时采集用户电量、电压、负荷等重要信息，为“SG186”信息系统提供基础数据。

参考文献：

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