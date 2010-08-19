企业防止电气误操作规定管理措施

来源：中国鸣网位置：电力论文时间：2017-08-02 14:59

电气设备的操作是技术人员必须掌握的技能，操作不当引起的错误甚至事故都是时有发生的，本文就主要研究防止电气误操作规定管理措施。

《电气工程应用》国家级电气工程征稿，以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面贯彻党的教育方针和“双百方针”，理论联系实际，开展教育科学研究和学科基础理论研究，交流科技成果，促进学院教学、科研工作的发展，为教育改革和社会主义现代化建设做出贡献。

因为操作不当或错误而发生异常时，应等候单元长(班长)或值长的命令执行。在操作中由于电磁锁或防误操作装置故障，需要用解锁钥匙强制解锁前，必须请示值长或分管领导，并确认无误后方可进行解锁。全部操作项目进行完毕后，监护人和操作人还应共同进行一次复查，检查操作后的运行方式正确。

1电气倒闸操作的措施及有关规定

电气设备的倒闸操作必须严格执行《电业安全工作规程》及现场的相关补充规定。操作票必须严格执行“三审”制度。即操作人填写完操作票后，经自审合格后签名交监护人审核，合格后签名交值班负责人(单元长或班长)审核。单元长(或班长)审核合格后签名交值长审核，值长审核合格后签名。得值长操作指令后方可开始操作。

1.1操作票管理规定

(1)操作票应统一编号，未经编号的操作票不准使用，领发操作票应做好登记，班组填写操作票应按编号顺序依次使用。

(2)操作票应用黑色或兰色的钢笔、圆珠笔填写，票面应清楚整洁，不得任意涂改。如有个别错、漏字需要修改时，应字迹清楚。如一页操作票不能满足填写一个任务的操作项目时，应在第一页操作票下面空留最后一格，填写“下接×××号操作票”，在二页操作任务栏填写“上续×××号操作票”字样，备注栏用来填写操作中发现的问题，作废的原因等。在执行倒闸操作中，如已操作了一项或多项。因故停止操作时，则在已执行项右边空白处注明中断操作的原因，并盖“已执行”章，按已执行的操作票处理。作废的操作票应盖“作废”章。并在备注栏内写明作废的原因。“已执行”、“作废”章盖在第一页的右上角编号处位置。操作票填写完毕，应在最后一项操作项目下第一栏空格中间位置加盖兰色“以下空白”章。

(3)已执行、作废和未执行的操作票均应分别存放。已执行、作废的操作票应保存三个月。班组安全员应每天检查操作票的执行情况，并检查、核实登记正确。副主任或主任师每月必须检查全部操作票的执行情况;并找出存在的问题，提出整改措施。设备停、送电操作必须得到值班负责人填写的联系单或当班值长的调度命令后执行，公用系统设备停、送电必须得到值长同意，并按规定填写操作票。

1.2倒闸操作的执行程序

(1)发布和接受操作任务

值长向单元长(班长)布置倒闸操作任务时，应说明操作目的和有关注意事项。单元长(班长)接受操作任务时，应复诵无误并记录在交接班记录薄中。单元长(班长)根据操作任务的要求，指派合格的操作人和监护人，下令时必须下达设备的双重称号，根据当时的运行方式和设备状态，全面详细地布置操作任务，并交待安全注意事项，接受操作任务的值班人员必须复诵无误并做好操作前的准备工作。倒闸操作必须由两人执行，其中一人对设备较为熟悉者作监护。对1lOkV、220kV升压站进行复杂的倒闸操作时，应由熟练的值班员操作，班长或值长监护，专业主任或主任师到场实行监督性检查把关。

2.填写操作票

①操作票应由操作人根据操作任务的要求，设备的运行方式和运行状态填写。倒闸操作任务应填上设备运行状态转换情况。如：×××由×××状态转换为×××状态。一份操作票只能填写一个操作任务。所谓“一个操作任务”系指根据同一个操作命令，且为了相同的操作目的而进行的不间断的倒闸操作过程。

②应填人操作票的内容包括：应拉合的开关和刀闸，检查开关和刀闸的位置，检查接地线是否拆除，检查负荷分配，装拆接地线，安装或拆除控制回路或电压互感器回路的保险，切换保护回路和检验是否确无电压等。进行停、送电操作时，在拉、合刀闸前应“检查相应开关确在断开位置”。

(3)执行倒闸操作任务

①一组操作人员只能持有一个操作任务的操作票。操作人必须按操作票的操作项目依次进行操作，禁止跳项、倒项、添项和漏项。倒闸操作开始时监护人对操作人的行为认真进行监护，监护人走在操作人的后面，操作人到达操作设备位置时，面对设备称号，监护人按操作项目内容高声唱票，操作人接令后仔细核对设备名称、编号无误后，手指向被操作的设备高声复诵，监护人确认复调无误后，再次核对设备名称、编号和位置正确后，发出“对、执行!”的命令，操作人经三秒思考后方可进行操作。

②操作人进行操作时，应监视设备及相关表计，每操作一项后，操作人、监护人必须检查操作质量。检查内容有：刀闸三相是否确实合好;刀闸拉开的角度够不够;开关指示器操作机构是否正确;表计指示是否正常;闭锁销子是否插牢等等。经检查良好后，该加锁的应立即加锁。然后，操作人即行操作汇报，如：“2013刀闸确已拉开”。监护人应立即在该操作项目左侧打“、/”。对重要的操作项目(包括断、合开关;投切保护;装拆接地线或拉、合接地刀闸)，应在该项右侧空白处填写实际操作时问。

③在操作过程中，无论监护人或操作人对操作发生疑问或发生异常，应立即停止操作，不准擅自更改操作票，必须向班长或值长报告，待将疑问或异常查清并消除后方可继续进行操作。如果疑问或异常并非操作票上或操作中问题，也不影响系统或其它工作的安全、经单元长(班长)许可后，方可继续操作。如果操作票上没有差错，但可能发生其它安全问题时，应根据单元长(班长)或值长的命令执行。

(3)倒闸操作的规定

①进行倒换母线操作前，应“检查母联开关及两组母线刀间确在合闸位置，而且两组母线并列运行良好”;如遇两路及以上的电源需倒至另一组母线运行时，合好一把刀闸后，必须检查母联开关的三相电流指示均有变化且平衡后，方能拉开同路电源的另一组母线上的刀闸;然后再进行另一路电源的操作，严禁将所有需要倒换的电源刀闸全部合好后再拉开另一组母线的刀闸。进行旁路带线路操作前，应“检查旁路开关与所带线路开关合于同一组母线(或倒至同一组母线)”。用旁路开关对旁路母线进行充电前，应“检查旁路保护定值与所带线路保护定值相同、保护压板投切正确”。线路两侧任一开关用旁路带路运行时，不能切换到旁路运行的高频保护应申请调度停用。

②进行倒负荷操作或解列操作时，应“检查另一路电源运行情况确系良好”和“检查负荷分配情况”。对于设备检修后的合闸送电前，应“检查送电范围内的接地刀闸是否拉开和接地线是否拆除。

③为防止电压互感器发生反送电和设备误动作，对必须拆除的控制回路或电压互感器的保险名称以及检修结束后将其恢复等，均应填在操作票内。在操作中，因系统运行方式变更而可能出现潮流分布变化时，操作票中应详细填写继电保护运行方式和定值的变更情况。

④设备停运后，合闸送电前相应的保护压板应填人操作票中。如发变组零序、阻抗跳母联保护压板、母差跳发电机保护压板、母差跳联变保护压板等，防止漏停、漏投而造成保护误动、拒动等酿成的事故。

⑤关于同期开关使用的有关规定为严防非同期合闸事故的发生，对同期开关的使用作如下规定。

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