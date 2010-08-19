化工企业电气设备固有的安全性

来源：中国鸣网位置：化工论文时间：2016-09-24 16:43

随着化工科技的进步，化工设备发挥的作用越来越大，各种电气设备在化工企业生产中的应用越来越广泛，大大提升了企业的工作效率，进而促进了企业的经济效益。化工企业要正常运转，保障化工设备的安全是首要任务，所以对化工电气设备的固有安全性进行研究分析具有非常重要的现实意义。

《化工科技市场》国家级化工杂志，创刊于1978年，由全国化工商品情报中心站主办。本刊是经国家新闻出版署批准，国内外公开发行的科技信息月刊，本刊主要报道化工产品的生产技术及发展趋势、新技术应用实例，重点报道具有广阔市场前景的新成果信息，并大量发布化工机械、仪器仪表产品信息，是化工企业把握投资方向，寻找实用技术与采购机械仪表的必备读物。

随着现代科学技术的进步以及人们生活水平的提高，人们对安全生产管理工作越来越重视。从化工企业来看，化工企业电气设备的固有安全性是化工企业安全管理最主要的问题，所以化工企业在进行安全管理时，需要将电气设备的固有安全性作为工作的重点。化工企业在考虑电气设备的固有安全性时，可以主要从安全装置、防火防爆装置、设备生产环境、防护性能、绝缘和间距等方面出发，提高电气设备的安全性能。

1防火防爆装置

化工企业由于行业特性，在生产过程中经常会使用到易燃易爆的化学制剂或化学物质，比如容易燃烧的液体粉尘和易燃气体等，这些易燃易爆物质一旦发生爆炸，不仅会给工作人员的生命安全造成威胁，还会给化工企业造成巨大损失，对整个工厂的破坏基本上是毁灭性的，所以化工企业在生产的过程中应注重对电气设备的监管，尽量远离易燃易爆等危险化学物品，防止电火花和电弧出现，控制电气设备的热度，提高化工企业电气设备的固有安全性，减少安全事故发生。

1.1电气设备发热过度化工企业电气设备大部分时间处于运行状态，电气设备在运行的过程中，不可避免会产生热能，使得电气设备的热度上升，热度的提高会影响电气设备的电路电流和电阻值，运行的时间越长温度也就越高。如果电气设备恰好在散热方面出现问题，很容易导致电气设备出现接触不良或者漏电的情况，漏电和电线短路都很容易导致化工企业发生爆炸或火灾等事故，所以化工企业应做好日常的检查维护工作，密切关注电气设备温度的变化情况，定期对设备进行测温，如果发现电气设备温度过高，则应及时采取措施进行降温处理，做好散温工作。

1.2电火花和电弧对于化工企业来说，电火花和电弧的危害性极大，电火花和电弧一旦出现，很容易引燃工厂内的易燃物质，比如电弧的火星，其温度极高，如果火星飞溅到易燃物质上，很容易引发爆炸，若这些火星飞溅到金属物质上，会导致金属物质瞬间融化，引发火灾，给生产人员的生命安全和企业的经济效益造成威胁。所以化工企业应严格按照要求定期对电气设备进行维护和检修，设定专门的人员对电气设备进行管理和维护。在对电气设备进行定期检查时，应着重检查电气设备导线点的密集程度，了解导线的绝缘强度和性能，对连接电气设备的导线的连接紧密度以及绝缘强度进行严格控制，降低电火花和电弧出现的几率，将安全风险降至最低。

1.3摩擦产热除了设备正常运转会产生热量外，电气设备之间的相互摩擦会产生热量，这种摩擦热量也会在一定程度上使电气设备的温度升高，如果没有及时发现和处理电气设备温度过高的情况，也会导致化工企业发生火灾。电气设备之间的这种摩擦不仅会导致火灾，还会对电气设备造成损害，影响电气设备的性能，所以化工企业应定期对设备进行详细检测和维护。

2安全装置

安全装置是保障电气设备正常运转的重要手段，也是防止安全事故发生的最后一道屏障，安全装置通过参数设置，在电气设备发生故障时会自动启动，从而防止爆炸事件或触电事故发生。安全装置主要包括继电保护装置、联锁装置以及漏电保护装置等。化工企业在选择安全装置时，应根据企业自身的具体情况，选择与设备相匹配的保护装置，从而更好地发挥安全装置的保护作用。

2.1继电保护装置化工企业为增强电气设备的固有安全性，通常会安装继电保护装置，继电保护装置具有快速性、选择性、可靠性以及灵敏性等诸多优点，能够为用电系统和电力装置提供各种保护作用。

2.2联锁装置联锁装置能够有效避免错误操作引发的安全事故，所以化工企业通常需要设置联锁装置，通过刀闸与开关的辅助接点联锁来实现防误功能。传统的电气联锁装置主要有五个方面的功能：一是可以防止带电挂接地线;二是防止误入带电间隔;三是防止带接地线合断路器;四是防止误分合断路器;五是防止带电挂接地线。

2.3漏电保护装置为了防止电气设备出现火灾、触电等事故，通常需要设置漏电保护器，及时发现和解决接地故障，比较适用于电压在1kV以下的低压系统，也可以用于高压系统漏电情况的检测。但是在设置漏电保护装置的时候，应注意漏电保护器的安全可靠性，防止对工作人员的人身安全造成影响。

3环境因素

影响电气设备固有安全性的环境因素，主要包括两个方面：一是自然因素，例如静电以及雷电等;二是非自然因素，主要包括电磁辐射、潮湿、高温以及腐蚀等，电气设备生产环境对电气设备安全性的影响非常大，所以化工企业应充分考虑电气环境因素给电气设备安全造成的影响。

3.1静电环境静电在生产中比较常见，属于大范围游离的正电和负电，虽然这些静电的电量不会太大，但是由于静电压力较大，会产生电火花，电火花能够使其他易燃易爆物质发生爆炸，从而引发重大安全事故，所以企业应尽可能将易燃易爆物质远离容易产生静电的位置，易燃易爆物质应放置在通风位置，从根本上消除火灾隐患。静电是产生电火花的主要因素，但实际操作中这个因素很容易被工作人员所忽略，给企业造成巨大损失。所以化工企业在电气设备运行过程中不能忽视静电的作用，防止静电造成安全事故。静电接地是最简单也是使用最多的有效防护静电的方法，通过将静电释放到大地，减轻静电对化工企业的影响。

3.2雷雨环境化工企业电力设备会受到雷电环境的影响，雷击所放射的电流很容易使电力设备瞬间承受巨大的电流和电压，对电气设备造成损坏，严重时还有可能引发火灾等灾难，威胁化工企业的经济安全和工作人员的人身安全。3.3电磁辐射电磁辐射主要是由于电磁场内的能量发生泄露所导致的，这种电磁辐射会对人类的身体健康和生命安全造成影响。工作人员如果长期在有电磁辐射的环境中工作，不仅会对人体的心血管和脑神经造成伤害，对电气机械设备也会造成损害。

4防护性能

电气设备的防护性能主要是从电气设备的使用环境、电气设施的结构等方面来评定，通过对变配电室和电气设备等进行检测和评价，了解电气设备的固有安全性。

4.1变配电室变配电室的建筑结构以及选址等都是有非常严格的要求的，变配电室通常应布置在地势较好、没有雨后积水、可燃性气体装置最小风向的下风侧的位置，严格控制所有变配电室门的开向并安装金属网，网孔应控制在10*10mm以下。

4.2电气设备对电气设备的评价主要从电气设备的型号、类别、组别以及外壳防护等级等进行评定，了解化工企业电气设备是否与使用环境的要求相符合，对电气设备的安装接线，尤其是火灾爆炸等危险情况下电气设备的安装接线情况进行检验，检查是否与规范标准相符合。

5屏护和绝缘

所谓屏护就是对具有电击危险的因素适当进行隔离，从而避免人体不小心接近或触及到带电体引发安全事故，屏护的方式通常为使用护罩、遮栏以及护盖箱匣等，将带电体与外界环境相隔离。绝缘的作用是为了隔离带电体，绝缘作为一种避免触电事件的重要手段，主要是通过使用绝缘材料来封闭和隔离带电体，电气设备要正常运行必须具备良好的绝缘条件，否则在运行过程中很容易引发安全事故，给工作人员的生命安全造成威胁。因此化工企业应注重绝缘材料和屏护措施的应用，提高电气设备的固有安全性。

6结语

随着现代科学技术的发展，电气设备在化工企业中的应用非常广泛，给企业带来了巨大的经济效益，但是化工企业电气设备的安全性也是不容忽视的，电气设备一旦出现安全问题，给企业造成的损失将不可估量。因此化工企业应高度重视电气设备的固有安全性，安装和完善各种安全装置，加强对电气设备的维护和管理，提高电气设备的防护性能，促进企业的可持续发展。

参考文献

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