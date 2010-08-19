中小型燃气锅炉发展前景

来源：中国鸣网位置：化工论文时间：2017-08-02 14:04

随着人口的不断增加，燃煤锅炉的取暖方式对环境污染的问题比较突出，被淘汰是必然趋势，取而代之的是燃气锅炉，本文就主要探讨中小型燃气锅炉发展前景。

《锅炉技术》科技期刊投稿，专业技术性刊物。反映锅炉技术(电站锅炉和工业锅炉)的科研成果,包括锅炉产品试验成果,运行经验总结,锅炉总体及零部件的设计理论、方法、结果和计算机程序,锅炉制造的新工艺、新技术、新材料,厚壁压力容器的制造工艺和检验等。

论文摘要指出燃煤锅炉因污染环境将被逐渐淘汰，就用燃气锅炉替代燃煤锅炉的可行性、优越性和经济性进行了分析，并提出燃气锅炉在应用中应注意的安全问题，认为燃气锅炉有着广阔的发展前景。

近几年，城市管理意识不断加强，城市治理改造力度不断加大，许多具有严重污染性的工厂纷纷停产或迁往郊外，因而各种燃煤锅炉对城市的污染显得更加突出。

1燃煤锅炉被淘汰的趋势

随着燃气事业的普及与发展，有些燃煤锅炉改造成烧燃气的锅炉，虽然各方面效果比燃煤锅炉有所改善，但其明显带有很多先天不足，燃烧器的安装、炉膛、对流管束的布置以及排烟系统都要迁就原燃煤锅炉，使其总体效果远不如专业设计的燃气锅炉。各城市已经认识到燃煤锅炉污染城市空气的严重性，拆除了一些中小型燃煤锅炉。Www.133229.Com这些拆除的燃煤锅炉基本上是用于居民采暖及办公室、某些特殊娱乐场所的供暖，拆除这部分锅炉以后必须考虑解决其用户的采暖问题。除了加大热电等集中供暖系统的供应能力外，主要是由低污染的燃气、燃油锅炉来替代燃煤锅炉。

2燃气锅炉替代燃煤锅炉的必然性

从锅炉运行使用的经济性分析来看，一般使用5年以上的中小型燃煤锅炉已经不具备改烧燃气的价值。我国许多城市在几年前就已经开始控制中小型燃煤锅炉的建造，被列入拆除范围内的锅炉基本上都是使用年限较长或者是炉型已经淘汰的产品。通过对锅炉的热效率进行检测和剩余使用寿命进行评估，与新上燃气锅炉的经济性进行对比可以看出，简单地通过更换燃烧器的方式来改成烧燃气的锅炉的方法已不可取。燃气锅炉是燃煤锅炉的理想替代产品。燃油锅炉的热效率虽然也较高，但其排烟对大气的污染远大于燃气锅炉，而且燃油锅炉同样存在着油料运输和储存的相关问题，使其失去了长远发展的优势。燃气锅炉与燃煤锅炉相比具有非常明显的优越性：一是由于燃气中的灰分、含硫量和含氮量均比煤中的含量低，燃烧后产生的烟气中粉尘量极少，排放出的烟气比较容易达到国家对燃烧设备所要求的标准，使用燃气锅炉可以大大减轻对环境的污染。二是燃气锅炉的炉膛容积热强度较高，由于烟气污染小，对流管束不受腐蚀和结渣，传热效果好，燃气燃烧产生大量三原子气体(二氧化碳、水蒸气等)的辐射能力较强，而且排烟温度低，使其热效率明显提高。三是在节约锅炉设备投资方面：①燃气锅炉可选用较高的炉膛热负荷，从而缩小炉膛体积。因不存在受热面污染、结渣、磨损等问题，可选用较高的烟速，减小对流受热面的尺寸。通过合理布置对流管束，使燃气锅炉较同容量燃煤锅炉结构紧凑、尺寸小、重量轻，设备投资明显减少。②燃气锅炉不需要配置吹灰器、除尘器、出渣设备和燃料烘干器等附属设备。③燃气锅炉使用管道输送的燃气为燃料，无需燃料储存设备。在供给燃烧前也无需燃料加工制备设备，使系统大为简化。④由于无需燃料储存，节省运输费用、场地及劳动力。四是在运行、调节及降低供热成本方面：①燃气锅炉的供热负荷适应性强，在系统内调节灵活。②系统启动快，减少预备工作带来的各种消耗。③由于附属设备少，又无燃料制备系统，因而用电量较燃煤锅炉要低。④不需要加热燃料及燃料烘干所用的蒸汽，蒸汽消耗较少。⑤燃气内杂质较少，锅炉不会发生高、低温受热面的腐蚀，也不存在结渣的问题，锅炉的连续运行周期长。⑥燃气计量简单准确，便于燃气供应量的调节。五是在减少设备维修、保养方面：①燃气锅炉燃烧系统设备简单，因而需要维修保养的项目少。②由于不存在结渣及高低温受热面腐蚀，因而不需要由此而更换受热面的管件及空气预热器的元件。

3燃气锅炉应用中需注意的问题

从国内外燃气锅炉的具体使用情况来看，还存在一定的问题，其中最重要的就是燃气锅炉的防爆问题。燃气是一种易燃、易爆、有毒性气体，没有颜色，虽有一定的气味却难以凭嗅觉及时发现。如果燃气漏入停运的炉膛或空气中会引起爆炸，所以燃气管路必须严格检漏，炉膛内要有必要的联锁保护控制系统，锅炉房要有燃气泄漏监测报警装置和通风设备，采用防爆电器。锅炉应有严格的启动顺序控制系统，燃气锅炉在点火之前必须仔细吹扫炉膛和烟道，排除炉内可能积存的可燃气体。锅炉燃烧器必须安装熄火安全保护装置，一旦出现熄火现象，二次点火前也必须进行吹扫并按正常点火程序进行。另外，燃气采用管道输送，无备用燃料，一旦发生燃气管道破裂等问题或燃气压力过低，便会造成停炉事故。随着燃气锅炉的广泛应用和技术设备的日益完善，各种安全保护手段已能保证燃气锅炉的安全运行。

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