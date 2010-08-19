桥梁深水基础施工工艺

来源：中国鸣网位置：建筑设计论文时间：2016-09-12 10:59

由于桥梁深水基础施工的过程会受到多种因素的影响，每种因素的影响都不是单一的，都存在不确定性。只要其中一个影响因素发生了变化，都会影响到其他影响因素的变化。一旦因素的影响发生了变化，就会导致施工工期发生变化。桥梁深水基础施工质量关系着桥梁的质量，必须制定出合理、科学的施工工艺才能够保障施工的工期和质量。目前，虽然有了比较完善的施工工艺，但仍需要不断的加以完善，最终形成一套完整的体系广泛应用于桥梁施工建设中。

《桥梁建设》现由中国铁路工程总公司主管，中铁大桥局集团有限公司主办，中铁大桥局集团武汉桥梁科学研究院有限公司出版。《桥梁建设》主要报道和交流我国桥梁工作者在科技、设计、施工等方面的实践成果和理论探讨，重点突出桥梁工程领域的新技术、新工艺、新设计、新设备、新材料及最新科研成果，为读者提供相关的技术、经济信息。本期刊具有准确的市场定位和突出的办刊特色，已成为国内桥梁界具有权威性的刊物，在全国桥梁工程领域具有较高的知名度。

一、影响桥梁深水基础施工方案选择的因素

1.气象条件的影响

桥梁施工最先需要考虑的就是气象条件的影响。在桥梁建设中的深水基础施工更需要考虑气象条件，主要包含风、浪潮、气温和降雨量。施工中所有的施工设备都是直接和相关的因素有关。一般深水基础施工都是在及其恶劣的环境下进行，气象所产生的环境载荷力加大施工的难度。为了减小气象条件所带来的负面影响，需要在制定施工方案时根据当地的气象规律选择合适的季节进行施工，这样才能够避免不利的气象因数，进而确保施工的顺利进行和桥梁深水基础施工的质量。

2.环境条件的影响

环境条件也是影响桥梁深水基础施工的一个重要因素，主要包括当地的地形地貌、交通运输状况和当地构筑物(防汛墙、堤岸、码头等)。如果在选择和制定深水基础施工方案时没有考虑到环境条件的影响，就会使得在进行深水基础施工的过程出现各种不利的状况，影响施工的进度和施工的质量。

3.施工工期的影响

在选择桥梁深水基础施工方案时，需要在考虑上述两个影响因素的基础上再考虑施工工期的影响，综合这几种影响因素和当地的具体环境状况制定出合理的施工方案，进而确保施工工期，降低施工的成本。

二、桥梁深水基础施工的施工方法

1.施工运输方式

在进行桥梁深水基础施工过程中的水上运输方式主要包含：施工栈桥运输方案、船运方案、和综合运输方案。针对不同的运输形式需要采用不同的方法。通常情况下，桥梁深水基础施工的环境都是在大江大河中进行，自然条件对施工质量的影响很大，为了能够保障施工的进度，一般会采用栈桥方案。栈桥的搭建比较方便，并且也利于施工材料和设备的运输。常用的栈桥方案有：浮式栈桥方案和固定式栈桥方案。在具体选择的时候需要结合当地的具体情况再做出合理、科学的选择。

2.钻孔平台结构形式

由于桥梁深水施工环境的影响，钻孔平台的结构形式也是多种多样的。根据施工的最高水位来确定钻孔平台的结构形式。钻孔平台结构形式一般有：筑岛平台、固定工作平台和浮动工作平台这三种形式。

3.钻孔桩的施工

在进行钻孔桩施工时需要选择合适的钻床机型，钻机尽量选择功率比较大和泥浆用量少的机型。此外在进行护筒的埋置时，护筒的内直径一般不能超过40cm。如果护筒的直径过大就不能够满足施工作业的要求，并且护筒的长度也不能够过长一般选择30cm。

三、桥梁深水基础施工工艺

1.深水桩基施工

(1)桩基施工使用的设备

在进行桩基施工的过程中会使用到各类施工设备和机具。只有选择合适的设备和机具才能够确保施工的质量和保障施工的进度。施工中的主要设备有：水上浮吊、运输船、浮运龙门船、机动舟、钻机和泥浆机。这些设备在选择时一般都需要选择功率较大的型号。因为在深水桩基施工的环境比较复杂，并且还受到当地地形地貌的影响，在钻孔的时候自然需要使用功率较大的钻机，才能够确保钻孔顺利进行。如果钻机的功率过小，就不能够保障钻孔的顺利进行，钻出来的孔也不能够符合相关的技术要求，这样就会延迟施工，进而延长了施工的工期和增加了施工成本。因此，在选择设备时需要考虑设备工作的环境和施工工期，这样才能够顺利的完成桩基的施工。

(2)钻孔平台的建立

深水桩基施工中各桩墩基础均采用的是固定式水上平台的方法进行钻孔施工。固定式水上平台主要是以直径为600mm的钢管做支撑，平台一般高于施工水位1m。各桩的位置需要考虑钢管的受力情况和护筒的导向、定位。为了保障平台桩基的垂直度，防止钢管桩侵入桥墩桩基后造成施工困难的情况发生，需要采用全站仪进行精确的定位，并控制好刚光桩基的倾斜度。

(3)钻孔施工

钻孔主要包括：钢护筒的制作、护筒的埋设和泥浆的搅拌和泥浆浇灌及排渣工序。钢护筒一般采用的是12mm的钢板卷制而成，然后在工厂焊接好后在运送到施工现场。在进行护筒的埋置时，护筒的埋设垂直度要求小于0.5%，平面中心偏差为2cm。在进行泥浆搅拌时，要确保搅拌的时间和搅拌的次数，这样才能够保障泥浆的质量，并且在灌浆时需要将泥浆输送到泥浆净化器中进行净化。

2.施工栈桥施工

在进行深水基础施工之前需要实现完成施工栈桥的施工工作。因为，深水基础施工所用的设备和原料都需要通过栈桥运送到施工地。因此，为了保障深水基础施工的正常进行，需要确保施工栈桥的施工质量。

参考文献:

[1]黎燕萍.浅谈桥梁深水基础施工技术[J].门窗,2013(04).

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