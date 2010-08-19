工程测量在建筑施工质量管理

来源：中国鸣网位置：建筑设计论文时间：2016-09-18 11:56

工程质量包括的内容非常丰富，如何保证、提高施工质量的措施和方法也是多方面的。但是有一个共同点：过程操作与监控是保证和提高施工质量的根本所在。而在过程操作阶段，工程测量起到了非常重要的作用。工程质量是施工企业的生命，工程质量更是企业发展的根本保证。在建筑市场竞争日趋激烈的今天，如何提高施工质量管理水平是每一位施工管理者必须思考的问题。对于一个合格的质量管理人员，必须重视工程测量在整体施工中重要性。本文从工程测量的角度，详细分析测量放线工作对保证和提高施工质量的重要作用，阐述了如何加强对测量工作的管理以提高施工质量。

《工程管理学报》是国家住房和城乡建设部主管的综合类国家科技期刊，由哈尔滨工业大学、中国建筑业协会管理现代化专业委员会主办。期刊原名是创建于 1985年，1987年国内外公开发行的《建筑管理现代化》。2009年底，经国家新闻出版总署研究同意，更名为《工程管理学报》，现为双月刊，刊号：ISSN1674-8859/CN23-1564/TU;国内外公开发行代号：14—173。

前言

施工测量成果的正确与否直接影响到能否按设计精度的要求对工程构筑物的位置进行定位。测量事故的发生往往是因测量质量管理不严造成的，如果对测量成果的质量没有进行有效的监控，就无法保证施工测量的成果达到预期的质量目标。因此加强施工测量的质量管理，对整个测量过程进行有效的监控，确保测量成果正确无误，防止测量事故的发生是很重要的。工程测量在施工中地位不高，其重要性未能引起施工管理者的高度重视，因测量误差造成损失也屡见不鲜。然而影响施工质量的因素方方面面，工程测量在实际施工中未不被重视，很多测量人员在施工管理中也无发言权，但是工程测量对工程质量却有着举足轻重的作用，一位合格的施工管理者绝不能忽视工程测量在质量管理中的作用。

一、工程测量对工程质量的重要作用

众所周知，测量放线为工程施工开辟了道路，提供方向。准确、周密的测量工作不但关系到一个工程是否能顺利按图施工，而且还给施工质量提供重要的技术保证，为质量检查等工作提供方法和手段。可以这样比喻：如果没有测量，工程施工将寸步难行，施工质量将无从谈起。

二、工程测量在各施工阶段对工程质量的影响

1、工程测量在建筑定位及基础施工阶段对工程质量的作用

在工程开始施工前，首先通过测量把施工图纸上的建筑物在实地进行放样定位以及测定控制高程，为下一步的施工提供基准。这一步工作非常重要，测量精度要求非常高，关系整个工程质量的成败。假如在这一环节里面出现了差错，那将会造成重大质量事故，带来的经济损失是无法估量。在施工行业里也发生过类似工程质量事故：图纸上建筑物的正北方向变成了正南方向，事故的处理结果是：把已经建好的房子重新砸掉，再从零开始。可见建筑物的定位测量是多么的重要。

在基础施工阶段，基础桩位的施工更加需要准确的工程测量技术保证。根据施工规范的要求，承台的桩位的允许偏差值很小。一旦桩位偏差超过规范要求，将会引起原承台设计的变化，从而增加了工程成本。严重的桩位偏差将会导致桩位作废，需要重新补桩等处理措施，一方面影响了施工的进度，另一方面，改变了原来的受力计算，对建筑物埋下了质量的隐患。

在土方开挖及底板基础施工过程中，由于设计要求，底板、承台、底梁的土方开挖是要尽量避免挠动工作面以下的土层，因此周密、细致的测量工作能控制土方开挖的深度及部位，避免超挖及乱挖。从而能保证垫层及砖胎膜的施工质量，对与采用外防水的工程意义尤为重大。另外垫层及桩头标高控制测量的精度，是保证底板钢筋绑扎是否超高，底板混凝土施工平整度的最有效措施。

工程测量在基础施工阶段的另外一个重点是基础墙柱钢筋的定位放线，在这一个环节里面，容不得有半点差错。否则将导致严重的质量事故发生。对于结构复杂，面积较大的工程，只有周密、细致的进行测量放线方能保证墙柱插筋质量，避免偏位、移位等情况的发生。

2、工程测量在主体结构施工阶段对工程质量的作用

在主体结构施工阶段，工程测量对于工程质量的影响主要有以下几个方面：墙柱平面放线、建筑物垂直度控制、主体标高控制、楼板、线条、构件的平整度控制等。其中墙柱平面放线的精确度，直接影响建筑物的总体垂直度，对墙柱钢筋绑扎、模板施工的质量产生严重的影响。所以每次混凝土施工完毕后，第一道工序就是测量放线。通过了测量放线不但能够为下一道工序提供依据，并且能及时发现上一道工序所遗留下来的问题，使得其他专业的施工人员及时处理已经发生的质量问题，避免了问题的累积，最终导致质量事故。

在标高测量控制方面，能为模板施工提供准确的基准点，是模板施工平整度的保证。同时为混凝土施工提供标高控制线，保证砼后的混凝土平整度。精确的标高控制，是施工人员严格按图施工的前提。对于施工面积较大的工程，如何保证模板施工的总体平整度、混凝土面的平整度，基本的前提就是测定一个准确、详细的标高控制系统面。

建筑物垂直度控制测量是主体施工中的一个重点，除了作好每层楼的垂直度观测，为专业质检人员及时检查、调整提供控制数据以外，还为施工人员提供更详细的竖向控制线。由于垂直度控制的好坏是直接反映施工质量的最重要的因素之一(特别在中高层建筑的施工中)。垂直度偏差过大，必须通过装饰阶段的抹灰等措施来弥补。除了所带来的经济损失不说，还会埋下一个隐患：抹灰的厚度过大，容易造成墙面空鼓，从引发外墙渗漏等质量通病，更严重的情况会脱落，导致高空坠物的危险。

3、工程测量在装饰装修施工阶段对工程质量的作用

建筑物经过装饰装修阶段将成为成品或半成品交付业主使用，前期主体所遗留的质量缺陷问题必须通过这一阶段进行整改、处理、隐蔽。所以这个阶段的测量工作的精度、质量直接影响到该工程的总体质量。测量工作的主要内容是：室内外地面标高控制;外墙装饰垂直度控制;局部构件、线条的施工放线，内墙装饰平整度、垂直度测量等工作。其中室内外地面标高控制线是保证建筑装修地面整体平整度的重要依据;砖砌体平面放线是必不可少的工作，是按图施工的前提条件。外墙装饰垂直控制线的测量精度很大情度上决定外墙的整体装修质量，是外墙抹会、墙面砖、幕墙施工等工作的基本依据。

很多工程进入精装修阶段，分包单位往往很多家，这些分包单位常常是各自测量放线，相互不协调，只顾满足自身施工的需要。最终就有可能导致在相交接的工作面上出现偏差而无法收口。

三、怎样加强工程测量管理，提高工程的施工质量

在实际施工过程中，我们必须加强工程测量管理，采取确实可行的措施，全方位的做好施工测量放线工作，以保证和提高施工质量。具体如下：

(1)增加测量仪器的成本投入，采取先进的测量工具，做好测量仪器的定期检测工作。(2)提高测量放线人员的素质。作为一个合格的、专业的测量员，首先要具备吃苦耐劳、细心谨慎、团结协作的基本条件。提高读图能力，强化质量意识，养成事前反复考虑，事后认真检查的好习惯。(3)全民动员，从领导到各专业工程师均要提高对测量工作的认识，参与对测量放线的成果反复检查，及时纠正错误。(4)合理安排施工工序，为测量放线提供较好的施工环境，从而保证测量放线成果。以上几点是提高工程施工质量的一个重要前提。

结束语

工程测量与工程施工质量之间存在必然的联系，测量工作在施工质量管理过程中起到了非常重要的作用。我们在实际的施工过程中必须充分认识到测量工作的重要性，科学管理，让测量工作更好的为施工质量管理服务，提高施工质量，为业主、为社会建造出优质的精品工程。

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