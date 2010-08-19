连续梁跨河支架现浇施工技术

来源：中国鸣网位置：建筑设计论文时间：2016-09-19 11:34

连续梁满堂红支架施工,是保证施工质量安全的重要环节,尤其是跨越公路、铁路等,既要保证施工,又要保证行车空间和安全,文章根据某已经竣工的工程实际,论述了如何布置支架和受力检算的方法、步骤。

《建筑施工》于1979年创刊,其内容套萃精英、博采众长,凸现中华建筑施工之大成,是中国自然科学建筑类核心期刊,近期又被评为"中国期刊方阵"的社会效益、经济 效益好的"双效"科技期刊。杂志向以实用著称,主要介绍国内外最新的建筑施工、设备安装、建筑材料、饰面装潢和工程质量事故防治经验:报道国内重点工程 中"高"、"大"、"深"、"重"的施工新技术以及科学实验新成果:主要栏目有:"地基基础"、"结构施工"、"装饰技术"、"建筑机械"、"工程质量与 安全"、"建筑经济与管理"等,可供工程设计、建筑施工、基建、科研、建设监理和大专院校等单位及专业人员参考应用。

1 工程概况

新建大同至西安铁路客运专线灞河特大桥灞河段跨灞河东河堤连续梁为一联(32+48+32)m三跨等截面预应力连续箱梁，标准梁长113.5m，箱梁为单箱单室结构，箱梁顶宽12m,底宽5.4m,梁高3.334m。该联连续梁前两跨(671#—673#)位于河堤上，第三跨(673#—674#)位于灞河水中。

2 方案选择

由于地势起伏变化，为解决支架施工的技术要求，设计方案采用钢管支架结合碗扣架施工工法，保证了连续梁的施工质量和安全。

3 支架设计

跨河部分(673#—674#)32m跨下设置4排钢管柱基础，48m跨(673#—672#)河堤临水斜坡部分设置2排钢管柱，钢管桩排距9m，每排钢管柱设置7根直径530mm的螺旋管，间距为1770mm+1500mm×4+1770mm，钢管柱入土深度6m。48m跨河堤斜坡顶部浇筑一长16m,宽1.2m,高0.8m条形基础。钢管柱和条形基础顶部设置20mm的钢板，其上焊接双榀I56工字钢分配梁，分配梁上纵向安装27列贝雷桁梁作为主要承重梁，贝雷片间距为450mm。贝雷梁上横向设置I14工字钢，间距60cm，工字钢上搭设碗扣支架，碗扣支架间距设置为：横向腹板区30cm，底板区60cm,翼缘板区90cm。纵向间距均为60cm。步距120cm。

4 施工工艺流程及操作要点

4.1施工工艺流程

4.2操作要点

4.2.1 钢管桩施工

承台相邻两侧钢管柱，在承台施工时预埋800mm×800mm×20mm的钢板，钢管柱直接安装在预埋钢板上。承台外钢管柱采用振动锤插打，打入深度6m。插打钢板桩时严格控制钢管柱的定位和垂直度，打入设计深度后，持续荷载5-10min，直至管柱不再下沉为止。

钢管柱插打完毕后，立柱之间纵横向采用[14槽钢加工成桁架连接加固成为一个整体，距离钢管柱顶50cm处设置一道，往下每3m设置一道。

4.2.2 分配横梁安装

钢管柱顶部横向设置双榀I56工字钢分配梁，工字钢长12.2m，与管柱顶钢板焊接。对于墩柱相邻两侧不能设置纵向连接的位置，墩身施工时按照设计横梁高度在墩身内预埋3根顺桥向PVC管，PVC管内穿设Φ25精轧螺纹，墩柱相邻两侧横向分配梁采用Φ25精轧螺纹钢顺桥向连接对拉形成一个整体。

经有限元软件Midas分析，分配横梁最大应力值位于跨中两根横梁两端，最大值73.6MPa<[σ]=140MPa;最大变形跨中两根横梁悬臂端，最大竖向变形值5.8mm。

4.2.3 条形基础施工

条形基础设置在河堤斜坡顶部，基础下方采用三七灰土换填0.8m, 逐层夯实。条形基础长16m,宽1.2m,高0.8m，内部设置两层钢筋网片，采用C30砼浇筑，顶部预埋800mm*800mm*20mm的钢板，顶面与水中部分钢管柱顶面平齐。

4.2.4 贝雷桁架纵梁安装

在横向分配梁和条形基础上架设27列贝雷梁作为纵向主梁，贝雷桁架纵梁每排采用标准贝雷桁架，排与排之间采用连接片相连。贝雷桁架在地面上按三排单层拼装成型，采用汽车吊吊装就位，安装两组贝雷桁架后，及时安装贝雷桁架横向连接片，以保证贝雷桁架的横向稳定性，防止荷载作用下贝雷梁产生侧弯。贝雷片与I56a工字钢横向分配梁之间采用 “U型”螺栓呈梅花形布置连接，

贝雷梁能够满足强度刚度要求，需要注意的是，贝雷梁各杆件最大应力均位于跨中支点立杆处，施工时宜在跨中支点处增加立杆。

4.2.5 横向工字钢铺设

贝雷梁顶横向设置Ⅰ14工字钢，工字钢顺桥向间距为60cm。工字钢接头间隔错开，不容许在同一截面内。工字钢与贝雷梁之间亦采用 “U型”螺栓连接，且呈梅花型布置。

4.2.5 碗扣架搭设

横向工字钢上设置碗扣支架。碗扣架搭设间距为：横向腹板区30cm，底板区60cm,翼缘板区90cm。纵向间距均为60cm。步距120cm。为加强支架整体稳定性，按桥轴线纵横方向设置φ48钢管剪刀撑，剪刀撑左右上下连通, 跨度5-7个立杆，连续布置。碗扣支架顶部通过顶托调整高度，顶托上安装纵向槽钢，纵向槽钢上铺设横向10*15的方木，横向方木间距为30cm，其上铺设厚度为15mm厚的大块竹胶板作为底模。

4.2.6 支架预压

在支架经整架验收合格，按照设计图纸安装底模和侧模底。支架预压采用梁体1.2倍重的砂袋进行，加载时按照60%、100%、120%预压荷载分三级加载。根据加载前和卸载后的标高计算支架的变形量(包括地基的弹性变形)，并以此设置预拱度。梁底立模标高=设计梁底标高+支架弹性变形值+设计预留拱度+地基沉降-张拉反拱。

4.2.7 钢筋绑扎及内模安装

箱梁钢筋在钢筋加工厂统一加工成型，钢筋绑扎顺序为：底板、腹板、钢筋网片→支内模→顶板钢筋绑扎→预埋件埋设。内模采用15mm厚竹胶板制作，腹板及上下倒角处竖肋采用5×8cm木楞，间距30cm，与竹胶板之间铁钉连接，在现场加工完成，吊车安放就位。

4.2.8 混凝土浇注及养护

主梁采用C50混凝土，要求三跨连续整体浇筑。浇筑采用“纵向分段、水平分层”法浇筑。砼纵向浇注顺序由两墩顶处分别向跨中及梁端浇筑，并就箱室的底板、腹板高度,沿结构横截面以斜坡层向前推进，每段长度8～10m。斜坡层倾斜角30°～45°，水平分层厚度控制在30cm -50cm为宜。

4.2.9 预应力张拉压浆

待混凝土强度达到设计值的95%以上，弹性模量达到100%后方可进行预应力束张拉。严格按照设计张拉顺序：先纵向钢束、其次竖向钢筋、最后横向钢束。预应力筋张拉采用张拉力与伸长量双控，以张拉力为主，实际伸长量与计算伸长量差值控在6%以内。

钢束张拉完毕后48h内必须进行孔道压浆。预应力管道压浆采用真空辅助压浆工艺，压浆的最大压力控制在0.5～0.7Mpa，从一端向另一端压浆，直至被压端冒出浓浆为止，稳压5分钟，再向另一孔压浆。为保证管道中充满灰浆，关闭出浆口后，应保持不小于0.5Mpa的一个稳压期，该稳压期不宜少于2min。

4.2.11 支架拆卸

现浇箱梁压完浆并封锚后,其压浆强度达到设计强度的90 %以上方可拆卸。支架的卸落应按程序进行，按全孔多点、对称、缓慢、均匀的原则，先中跨后边跨、从跨中逐步向两端支点对称，自上而下依次拆除支架。

5 结束语

本工法在支架施工中，采用了钢管柱贝雷梁结合碗扣架的施工方案，该工法综合技术性强，施工安全可靠。水中或陆地都可适用。施工简便，施工费用底，便于抢工期。该工法降低了施工成本。该工法施工效率高。能汛期施工、施工速度快、拆卸方便。本工法适用于市政、公路、铁路现浇梁支架法施工。

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