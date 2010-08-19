工程施工企业海外人才培养与建设

来源：中国鸣网位置：建筑设计论文时间：2016-09-21 11:43

在经济全球化的大背景下，我国的工程施工企业不断迈向国际市场，并取得了明显的经济成效。企业为了更加适应国际市场的需求，扩大市场的占有率，就需要依靠对其人才队伍的建设和培养。文章先简单阐述了企业培养国际化人才的内容，又对当前工程施工企业海外人才培养与建设存在的问题进行了阐述，并在此基础上对工程施工企业海外人才培养与建设的策略进行了分析。

《施工企业管理》面向全国广大工程建设施工企业，是唯一反映施工企业管理的专业杂志,为宵刊号本刊宗旨是宣传党和国家有关工程建设施工的方针政策、法律法规,探讨施工管理理论,介绍建设施工企业深化改革、加强管理过程中的新问题、新思想、新方法和新经验,传递国内外各类最新建设信息,推动建设施工企业的管理现代化。

伴随着经济全球化的持续深入，我国的建筑行业和工程施工企业也得到了快速的发展，越来越广阔的市场和经济效益的背后，是企业如何应对日益激烈的市场竞争的问题。而国际化的竞争环境中，企业的人力资源管理水平又有着决定性的作用，其中人才是整合其他管理资源的关键。[1]在这种前提下，工程施工企业加快海外人才的培养与建设也是势在必行。

一、工程施工企业海外人才培养与建设存在的问题

(一)管理观念的落后

当前，我国的工程施工企业在海外人才培养与建设中存在着明显的管理观念方面的问题，主要表现为管理观念的落后。很多企业的经营者和管理者都缺乏对人力资源管理的正确认识和深入理解，始终坚持传统的管理理念，将企业的发展依附在投入和资金等方面，根本无法认识到高素质的人才队伍对企业发展的重大意义，因此在他们的管理意识中就会忽视对人才的培养。很多海外企业的人力资本投入很缺失，甚至一些经济效益不好的企业已经停止了对人力资本的投入。在科学技术是第一生产力的今天，只注重资金投入和建设的管理观念已经无法满足经济全球化下海外企业的发展需求了。

(二)人力资源管理体制缺失

尽管很多海外的施工企业已经取得了明显的发展和经济效益，但是它们人力资源管理体制的落后问题却是越来越凸显的。主要表现在施工企业普遍缺乏统一的与企业发展战略，甚至于企业发展目标相匹配的人力资源管理体系。[2]除此之外，很多企业的人力资源管理部门仍然处于最传统的管理阶段，管理人员缺乏相应的管理经验和技术知识，大部分的工作内容都仅限于人事的聘用或辞退等简单事务性工作，根本无法为工程实施企业的海外人才培养提供帮助。

(三)人力资源管理制度匮乏

人力资源管理制度的匮乏，也是当前工程施工企业海外人才建设过程中遇到的一大问题。企业在人力资源管理制度上的不健全和不规范，主要体现在人事招聘不符合企业的实际需求、高级管理人员和技术人员的严重欠缺以及基层的施工人员素质良莠不齐等方面。再加上不合理、不完善的薪酬政策，员工的工作积极性受到极大的打击，导致了工作效率低下等后果。

(四)缺少相应的激励措施

当前，在很多海外的工程施工企业中，还没有建立完善的激励机制，缺少有效的激励措施，无法充分地调动员工的工作热情和积极性。在缺少有效激励措施的工作环境下，很多员工的工资都与工作绩效无法对等，在很大程度上也降低了员工的竞争意识，造成工作效率低下，缺少对企业负责的精神，很难为企业海外人才的培养和建设工作奠定良好的基础。

二、工程施工企业海外人才培养与建设的必要性

众所周知，科学技术是第一生产力，人才对企业的发展和科技的进步有着至关重要的作用。随着经济全球化进程的加快，我国海外的工程施工企业面临的竞争也越来越激烈，因此加快技术人才队伍的建设，提高企业的生产效率和经济效益是非常有必要的。

(一)提升企业竞争力

站在企业的战略高度来讲，人才是决定企业生存与发展的关键因素，尤其是对于海外的工程企业，技术队伍是它们立足于国际市场并发展壮大的决定条件。海外工程企业要想在激烈的国际市场上争得一席之地，就需要不断研发和掌握新的技术，争取用最少的施工成本取得最大的经济效益，这些都离不开人才队伍的建设。因此，加快人才队伍的建设和培养，建立一支高素质的技术型人才队伍，能够有效地提升工程施工企业的竞争力。

(二)优化人力资源结构

随着科学技术的发展和经济全球化进程的加快，许多海外施工企业已经开始改变传统的人力资源结构，将建设结构合理、数量充足的专业技术人才队伍作为人力资源战略重点。因此，为了解决当前施工企业中工作人员素质参差不齐的现象，加强高级专业人才的建设已经成为企业的当务之急。提高企业员工队伍中的人才比例，优化企业的人力资源结构，能够有效地提升企业竞争力和综合能力。因此，企业通过对人才队伍的强化，在对企业人力资源结构进行优化的同时，又能极大地增强企业的核心竞争力，帮助企业开拓更大的海外市场。

(三)树立企业形象

所谓企业形象，就是指人们通过企业的各种标志而建立起来的对企业的总体印象，企业形象是企业文化建设的核心。要建立企业良好的形象，最直接的方式就是打造出质量出众的精品工程，让人们能够从直观上对企业的形象进行良好的评价。而建设高品质的工程，关键还是需要技术型人才的支持，因此在当前市场环境下，企业形象也包括了人才资源的质量。因此，加强工程施工企业海外人才的建设和培养，是企业树立良好形象和不断开拓市场的需求。

三、工程施工企业海外人才培养与建设的策略

(一)明确人才培养的形式

要加强工程施工企业海外人才的培养和建设，首先就需要明确人才的培养形式。对于海外企业的人才培养而言，实践锻炼是主要的形式，其中轮岗培训和以老带新则是最重要的两个方式。在不同的国家、不同项目甚至不同岗位进行轮岗交流，有利于培养国际化人才的全球化视野和综合能力，而以老带新、新老搭配是国际化人才的持续供给的保证。[3]因此，企业可以通过轮岗培训和以老带新的方式，加强人才队伍的建设和培养，将知识性和技能性的知识通过员工的流通带往海外的项目中，有效地解决员工学习和工作之间的冲突。

(二)创新人力资源管理观念

要加强工程施工企业海外人才的培养和建设，就需要创新企业的人力资源管理观念，摒弃传统的陈旧管理模式。这就需要企业始终坚持以人为本、科技优先的管理理念，彻底改变传统的重物不重人的人力资源管理理念，真正建立起唯才是用的，能够充分调动人才发挥潜能的现代管理模式。企业要通过制定正确的人力资源管理规划，在实现企业资源优化配置的同时，将人力资源管理的重心转移到人力资源的发展战略上来，重视对人才的引进和使用，并且不断更新企业的管理理念，促进资源的优化配置和充分利用，真正实现企业综合实力的提高。 (三)完善企业薪酬制度

要加强工程施工企业海外人才的培养和建设，还需要不断完善企业等额薪酬制度，采取有效的激励措施。企业要把科学合理的薪酬制度作为人才队伍建设的重中之重，秉承公平公正的分配原则，切实发挥能者多得，劳者多得这种管理方式在企业发展中的促进作用。[4]此外。企业还要重视激励机制在企业人力资源管理中的应用，企业需要明确激励机制的基本要求，将构建的出发点立足于满足员工需求之上，重点考虑员工的个体需要，根据员工的实际情况决定是进行物质奖励还是精神奖励，要真正发挥激励措施对施工人员工作热性的激发和促进。要将激励机制建立的长远目标定为调动员工积极性，实现组织的总体目标的规划中，要将薪酬制度和激励机制同企业的长远发展紧密结合。

(四)加大人才引进力度

要加强工程施工企业海外人才的培养和建设，就需要加大国际化人才的引进力度，同时还要扩大人力资源的开发程度，完善员工的教育培训工作，解决人才引进的后顾之忧。在当今社会，人才始终是企业发展的决定性因素，是企业获得壮大的根本。因此，企业应该大胆地引进人才，不拘一格地使用人才，将员工的工作能力放在首先考虑的位置。企业可以采用公开招聘、竞争上岗以及加强同海外高校留学生团体的交流合作等方面着手，扩宽人才引进的渠道。还应该建立人才储备机制，满足企业对人才的长期需求。与此同时，企业还应当重视如何留住人才，要不断地完善企业的用人机制，坚持注重绩效能者优先的用人制度。还要完善员工的教育学习体系，加大内部员工的培训力度，充分挖掘企业的人才潜力，最终实现对企业人才队伍建设进程的有力推动。

(五)完善人才培训机制

要加强工程施工企业海外人才的培养和建设，还需要不断完善企业内部的人才培训机制，定期组织专业和非专业化知识技能的培训。工程施工企业在加快海外人才引进力度的同时，也应该重视对企业内部人才的重视和培养，要实现企业内部人才源源不断的供给目标，为企业长期稳定的发展奠定基础。工程施工企业应该根据员工的实际工作情况，提供符合员工岗位需求的培训机会，还要鼓励员工自行参加交流和学习，不断提升员工的自身技能和素质。除此之外，随着施工技术的不断更新，新技术新设备的投入使用也要求员工及时进行培训和学习。因此，企业应该建立和完善内部的人才培训机制，科学性、系统性地制订人才培训计划，定期对员工进行专业知识培训，使他们始终掌握最先进的专业知识和技术，从而更好地为生产服务。同时，还要加强非专业化知识技能的培训，如施工安全和管理等方面的培训，帮助员工全面发展为专业知识和安全生产两手抓两手都要硬的技术型人才。

(六)加强企业文化建设

要加强工程施工企业海外人才的培养和建设，离不开对企业文化的建设，企业文化在某种程度上来讲也属于企业的一种竞争力。[5]因此，海外企业应当重视对企业文化的建设。坚持企业的发展目标和创新精神，营造出充满正确价值观、人生观和道德观的文化环境，以提高企业的凝聚力和竞争力。此外，企业还需要紧抓企业的发展机遇，为人才的能力发挥和展示提供良好的平台和机会，形成尊重知识尊重人才的企业氛围，积极开展评优创先的活动。加强工程企业的文化约束作用，通过对员工心理的作用使其产生共鸣，能够自觉地依靠这种心理对自我行为进行良好的约束。最后，因为员工的主要活动区域是在海外，所以企业必须要为员工提供舒适的生活环境，积极改善员工的生活条件，只有使员工能够获得到家的感觉，才能提高他们的工作效率，将思乡之情转化为源源不竭的工作动力。

随着国际化程度的不断加深，海外企业培养国际化人才已经刻不容缓，加强企业人才队伍的建设和培训既能保障企业的长远发展，又能进一步开发国际化的人力资源，帮助企业树立良好的形象，提高企业的竞争力。因此，海外企业应该始终坚持人才为本的管理理念，解决当前工程施工企业海外人才培养与建设过程中存在的管理观念落后和人力资源管理体制缺失，以及人力资源管理制度匮乏和缺少相应的激励机制等问题。企业要采取积极有效的措施不断提升资深人力资源管理的能力，坚持从明确人才的培养形式，创新人力资源的管理理念，完善企业的薪酬制度，加大人才引进力度，完善人才培训机制和加强企业的文化建设等方面来加快海外人才的培养和建设进程。

参考文献

[1] 程爱萍.施工企业人力资源管理现状与对策浅析[J].财经界，2011.

[2] 高雷.工程施工企业人力资源管理与人才培养政策研究[D].中国农业大学，2011.

[3] 彭铁强.工程施工企业海外人才培养及队伍建设初探[J].创新探索，2013.

[4] 赵晓路.浅析新时期工程施工企业的经营管理[J].江西建材，2014.

[5] 籍伟.论工程施工企业文化的建设及其功效[J].山西建筑，2012.

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