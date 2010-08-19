建筑工程项目全寿命周期管理

来源：中国鸣网位置：建筑设计论文时间：2016-09-21 12:00

从建筑工程的设计、决策、施工到竣工，项目管理都在其中发挥了重要的作用。为了能够进一步提升建筑工程的质量和使用效果，我们应对建筑工程实行全寿命周期的项目管理。全寿命周期过程是指，在设计阶段就考虑到产品寿命历程的所有环节，将所有相关因素在产品设计分阶段得到综合规划和优化的一种设计理论。全寿命周期设计意味着，设计产品不仅是设计产品的功能和结构，而且要设计产品的规划、设计、生产、经销、运行、使用、维修保养、直到回收再用处置的全寿命周期过程。由于建筑工程是一个复杂、长期的过程，我们应在建筑工程全寿命周期内实行动态、全面的管理。

《陕西建筑》陕西省建筑期刊，办报宗旨:宣传党和国家对建筑业的方针政策,及时交流与传播陕西建筑行业两个文明建设的成就与经验,介绍与推广建筑施工新技术、新工艺、新材料，为推动我省建筑业改革与发展服务。杂志于1975年创刊，由陕西省建设厅主管，陕西省建筑科学研究院主办，面向国内外公开发行，是我省建设行业唯一的一份国家级刊物，陕西省一级期刊。

一、项目管理对于建筑工程的重要性

1、建筑工程项目管理工作能否顺利进行，影响着建筑单位与施工单位的经济效益、企业社会声誉，甚至影响着企业的长远发展。并且，由于施工过程中涉及到很多施工材料、施工技术与设备，而如果企业不具备足够的生产实力与技术水平来支撑的话，很难顺利完成建筑工程，将会给建筑工程带来一定的质量与安全威胁。

2、随着建筑行业的不断发展，各种新技术、新工艺、新材料不断涌现，建筑施工也向着更加复杂的方向发展，也带动了建筑工程管理水平的发展。随着各种机械设备的升级、施工材料的复杂化，使得施工管理更为重要，将在未来的施工中发挥更重要的作用。

3、现阶段，由于建筑市场的竞争日益激烈，为了能够提升建筑企业的核心竞争力，建筑企业的高层管理人员意识到施工管理的重要性，了解到施工管理对于成本控制的重要作用，试图通过创新管理来实现对建筑工程中造价的有效控制。施工管理能够有效对施工中各种要素进行统筹安排，有效降低资源浪费现象，实现对施工成本科学、合理的控制。

二、探寻建筑工程项目全寿命周期管理的具体措施

1、决策阶段的管理

在施工的决策阶段，管理人员应开展施工前期的勘察，对于建筑工程施工的地点、环境要进行详细的了解，并对施工中所要消耗的成本进行预算，以作为建筑工程设计的依据。同时，对于建筑市场的位置和大体价位也要进行一定的了解，明确当地人力资源、建筑材料、机械设备购买和租赁的基本价格，以更好地确保施工中各项资源的合理分配。

2、设计阶段的管理

在施工的设计阶段，管理人员要将勘察的情况与设计人员进行沟通，并且按照投资金额制定好建筑工程的基本规模、施工范围，所需要的施工人员数量、施工材料的数量等。为了能够更好地对设计阶段进行管理，应选择具有设计资质和过硬专业知识的设计公司，必要情况下可以采用设计公司招投标的方法来进行。

3、施工阶段的管理

在施工阶段的管理主要是对施工进度、施工质量、施工成本进行管理。首先，对施工进度的管理，应遵循动态、实时的原则，定期将施工进度与总体进度进行比对，出现进度落后的情况及时找到原因并解决，施工管理人员要与各个部门加强联系，及时解决施工中出现的停电、停水等现象，防止对施工进度造成影响。其次，对于施工质量的管理，应将施工材料的质量管理放在首要位置上，不管是在采购的过程中还是在材料进场的时候要注重对施工材料的检测。最后，对于施工成本的管理，也要从施工材料的成本入手，并注重施工过程中对所有资源的分配和处理，并制定整体资源消耗计划，当材料消耗大于计划中的数量时，要及时检查施工中所有造成浪费的行为，并责令整改，使施工人员也具备成本管理意识，注重对施工中各种资源的回收利用和节约，最大限度降低施工成本。

4、竣工阶段的管理

在竣工阶段的管理主要是对施工质量的检查和对施工中各种行为的记录和整理，以作为未来施工的参考资源。在竣工阶段要联合施工单位、建设单位、监理单位来对建筑质量进行检验，并检查施工是否按照合同和施工图纸的要求进行。

三、结语

从上文中我们可以看出，对建筑工程进行全寿命周期管理，将有效实现对建筑工程的质量、进度、成本的管理。因此，为了能够实现对建筑工程从决策阶段到竣工阶段的科学、合理的管理，我们应努力对施工中的各种要素进行统筹分析和分配，提升管理人员的专业素质，学习国内外先进的管理理念并付诸于实践，最终实现对建筑工程的质量、进度、成本的保障，相信随着我国建筑工程项目管理水平的提升，我国的建筑行业将得到更大的发展，我国的国民经济也将得到绿色、健康、快速的发展。

参考文献：

[1]黄斐娜,王进. 工程项目全寿命周期管理的整体构想[J]. 铁路工程造价管理,2002,04:15-17+5.

[2]黄小斌. 建设工程项目全寿命周期过程集成控制研究[D].江西理工大学,2008.

[3]王鸢. 浅谈工程项目全寿命周期管理[J]. 企业导报,2013,04:90.

建筑设计论文发表流程

中国鸣网致力于为需要刊登建筑设计论文的人士提供相关服务,与多家省级、国家级、核心期刊杂志社合作。网站拥有丰富的媒体资源、提供迅速快捷的论文发表、写作指导等服务。

中国鸣网，中国核心期刊论文发表网，中国期刊网。杂志社直接对接合作，上百家国家级期刊、省级期刊、北大核心、南大核心、合作开展期刊、杂志征稿。中国鸣网期刊网，权威的职称论文、期刊、论文发表网。职称论文发表、期刊发表论文、杂志发表论文、期刊征稿、期刊投稿，论文写作指导、建筑设计论文发表正规机构。是您，论文发表、职称论文发表、期刊投稿、杂志投稿、首选最可靠，最快速的期刊论文发表网站。

本站收藏和推荐的期刊杂志全部是经国家新闻出版总署批准、在“中国期刊网全文数据库”“万方数据库”等多家期刊数据库上可以查到的正规省级以上刊物，具有CN和ISSN双刊号，发表程序正规，信息安全，有效保障作者的合法版权。作者来稿会在五个工作日之内给您回复，有效期十五天，五个工作日内未收到回复，论文可另投他处。

如果您有待发表的论文成品，可直接向本网站投递，详细投递方式、要求等请参考网站首页的“投稿须知”栏目；如果您没有建筑设计论文发表的稿件，请提供写作提纲或要求，本网站给予指导，内容原创，保证通过，详情请参考“写作流程”栏目。

凡是确定与本站合作的作者，须向本站提供50%定金（30000字符以上毕业论文），本网站提供相关收据证明。若论文未被杂志录用，本站退还全部定金，若客户不想发表了，此定金不退还。

鸣网系学术网站，对所投稿件无稿酬支付，谢绝非学术类稿件的投递。