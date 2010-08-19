桥梁工程建设中清水混凝土施工技术的应用要点
来源：中国鸣网位置：建筑设计论文时间：2016-09-26 14:05
在桥梁施工建设中，清水混凝土是一种常见的桥梁施工材料，在众多桥梁工程建设中有着比较广泛的应用，清水混凝土有着自己的特性，这就要求在施工过程中针对清水混凝土的特性，进行技术优化，才能保证桥梁建设工程的顺利施工，才能保证清水混凝土施工技术在桥梁工程中优势的最大发挥。本文就对桥梁工程清水混凝土施工进行分析。
《桥梁建设》现由中国铁路工程总公司主管，中铁大桥局集团有限公司主办，中铁大桥局集团武汉桥梁科学研究院有限公司出版。《桥梁建设》主要报道和交流我国桥梁工作者在科技、设计、施工等方面的实践成果和理论探讨，重点突出桥梁工程领域的新技术、新工艺、新设计、新设备、新材料及最新科研成果，为读者提供相关的技术、经济信息。本期刊具有准确的市场定位和突出的办刊特色，已成为国内桥梁界具有权威性的刊物，在全国桥梁工程领域具有较高的知名度。
一、清水混凝土概述
清水混凝土施工技术在桥梁工程中应用较为广泛，在桥梁工程中发挥着重要的作用。清水混凝土是混凝土结构中应用比较多的一种类型，而且具有一定的特殊性，其在施工的过程中，多采用的是一次性浇筑成型的模式，这也避免了在浇筑的过程中进行二次振捣的环节，有助于提高混凝土振捣的质量，也有助于提高桥梁工程的整体质量。应用清水混凝土技术，可以加快工程进度，也可以提高桥梁工程施工的效益，随着交通工程行业的不断发展，清水混凝土施工技术越来越完善。
二、桥梁工程清水混凝土施工工艺
(一)清水混凝土质量标准
目前，清水混凝土在我国没有统一、权威的施工规范以及验收标准。但其质量至少要能满足《混凝土结构工程施工及验收规范》和《建筑装饰工程施工及验收规范》，对其表面的色泽。光洁度等都应该有明确严格的要求，争取各项指标都能达到要求，因此，一定要严格控制影响桥梁工程清水混凝土质量的各个分项工程。
(二)钢筋工程
进入桥梁工程施工现场的钢筋品种、规格以及钢筋的制作、搭接、锚固、构造应符合桥梁工程设计规范。所有在入模的钢筋应清除表面的锈斑，钢筋的连接应该尽量采用机械连接和焊接，钢筋以及焊接工作必须在电焊位下方用金属薄板做垫护，避免因为桥梁工程钢筋工程焊接烧伤造成混凝土的麻点。
(三)模板工程
桥梁工程模板设计安装要确保桥梁工程效果的美观，还要保证桥梁工程结构施工的受力要求。可以根据“简单合理、承载稳定”等原则对桥梁工程模板的明缝、阴阳角等进行详细的设计。做到桥梁工程模板安装后拼缝严密，模板简接缝高差、宽度小于1.5mm。模板材质要选用刚度较好，吸湿性也较均匀的钢木组合模板。
(四)混凝土工程
清水混凝土对色泽有很高的要求，并且应该一次成形，所以比较适合采用掺加粉煤灰的商品混凝土，从而提高桥梁工程清水混凝土的增强效应。清水混凝土坍落度要控制在(11.5+/-1.5)cm范围内，初凝时间再6.5小时到8.5小时之间。掌握好清水混凝土的振捣方法，震捣器插入时应该快插慢拔，不得漏振和过振，振捣时间以清水混凝土表面无浮浆、无气泡为止。桥梁工程浇筑清水混凝土时，要合理分段分层，严格控制每次下料的高度。
清水混凝土浇筑完成之后，为了保证桥梁工程强度，防止清清水混凝土收缩，应保持桥梁工程清水混凝土湿润，并在12h之内对桥梁工程清水混凝土覆盖保湿养护，桥梁工程清水混凝土养护时间不得少于14d。尤其是在高温季节，一定要增加桥梁工程清水混凝土保湿和养护的次数，避免由于温差导致桥梁工程清水混凝土出现裂缝。
桥梁工程棱角损伤较小时，可以用钢丝刷刷干净，冲洗润湿后，用相同色泽的同强度等级水泥砂浆修补，当损伤较大时，需要把松动的混凝土彻底清除，用同色泽比原来高一个强度等级的清水混凝土进行修补，实时地做好桥梁工程清水混凝土养护工作。
三、清水混凝土工程存在问题的防治
(一)表面气泡的防治
为防止清水混凝土表面出现气泡，我们可以采取以下几种方式进行预防处理：
1.测量分层厚度，采用测杆进行测量，然后分层浇筑混凝土，浇筑混凝土时应在首层混凝土表面呈水平，并且不再显著下沉和产生气泡后，再浇筑下一层，并使用振动棒消除两层间接缝。
2.振动棒的使用应该与模板保持150mm～200mm左右的距离，从而预防将气泡赶到模板边导致气泡不容易排出。
3.振捣混凝土时应该插点均匀，且速度要认真把握，采取快插慢拔方式，并控制振捣时间在30s～35s。
4.可采用延长混凝土搅拌时间，掺加外加剂，增大坍落度等方法防治表面气泡产生。
(二)表面色泽不良的防治
表面色泽不良，直接影响了清水混凝土工程的美观性，防治方法有：
1.选用标号、厂家、品种相同且安定性好的材料来浇筑同一批清水混凝土构件。
2.清水混凝土配制材料比例要一致。
3.添加外加剂的清水混凝土搅拌时间可以适当延长，以保证搅拌的均匀性和配合比适用性。
4.在木胶合板上粘贴一层光滑的PVC内贴板。
5.混凝土振捣时间不宜过长。
6.对浇筑完毕的清水混凝土要及时进行养护，防止水分散失过快，以及灰尘等对其表面的影响。
(三)表面起皱、不平，产生蜂窝麻面等问题的防治
达到质量标准的清水混凝土工程的表面应该具有镜面效果，为达到这一效果，我们可以用胶带在木线条、PVC板接缝处进行粘贴，而在木线条上涂刷万能胶可有效防止胶带纸起皱。并且，为防止表面出现其他不美观问题我们必须保证。
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