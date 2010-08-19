高层建筑安全施工技术要点

来源：中国鸣网位置：建筑设计论文时间：2016-09-28 11:34

现如今随着城市用地越来越紧张，高层房屋建筑已经成为城市中房屋住宅的主要类型，高层房屋建筑与低层房屋建筑在建筑施工技术上有所不同，因此为了保障高层房屋建筑的施工质量，就必须结合高层房屋建筑的特点，才能真正提高高层房屋建筑的安全性。

《建筑》建筑科技期刊，创刊于1954年，由建设杂志社主办。中国建筑行业权威刊物，建设部优秀期刊一等奖。办刊宗旨：为建筑行业的改革和发展服务;为建筑企业壮大繁荣服务;为广大建筑职工服务。定位：面向全国建筑企业、服务全国建筑企业。

此文的主要内容是对高层房屋的建筑特点进行综合性的分析和论述，并就施工过程中的技术问题和有关的要求开展了详细的讨论和研究。希望有关内容能够对高层房屋的施工和技术方面的问题有所帮助。

高层房屋建筑的施工质量与人民的切身利益有着十分密切的关系，在施工过程中采用合适的施工技术能够切实提高工程的质量，因此，可行的、科学的施工技术对于整个工程来说都是非常重要的，也是我们必须要考虑的因素。随着我国市场化经济体制不断的完善和进步，我国的房屋建筑逐渐呈现出高层化的现象，这就对房屋建筑施工技术提出了更高的要求，为此，本次研讨内容将主要结合作者多年来的建筑经验，对高层房屋建筑施工的具体特点进行分析，并把其中存在的几个关键性的施工技术问题进行集中论述，以期对同行有所帮助。

1高层房屋建筑施工的特点

1.1 高层房屋建筑比较高

这种高度的工程项目一方面为施工带来了巨大的挑战，另一方面对施工技术也有了更高标准的要求。例如，在施工过程中，在建筑材料的运输以及机械设备的选择方面，高层房屋建筑都对这些设备有着十分高的要求。在施工人员的使用和安排方面与传统的施工技术有着很大的区别和差异性，因此，在施工过程中必须更好注重房屋建筑的施工质量，做好各个环节的协调施工工作。

1.2 房屋建筑地基深

高层房屋建筑除了高度较高之外，建筑的深度也发生了相应的变化，这种深度主要表现在建筑的基坑和地基基础加深。城市建筑物的高度在不断的增加，这势必导致地基基坑和基础也要相应增长。但是，在房屋施工过程中如果基础的深度过深的话，也会给施工带来不小的困难。施工进程中如果遇到的是软土地基施工的情况，那么对高层建筑的地基施工基础要求就会更高，使用的难度也会大大增加。因此，根据高层建筑房屋对地基深度的要求，施工单位应该采取有效的措施，不断提高高层建筑基础和基坑施工的稳定性和可靠性，不断提升高层建筑的施工质量。

1.3 较长的施工时间

很多城市建筑的建设时长普遍比较久，很多项目工程都要经过一周年的时间才能完成，在整个建筑工程施工建设过程中，都需要经过春夏秋冬的四季交替，施工技术和施工的工序很容易受到自然环境的影响，很容易出现因为雨雪、大风的天气而导致工程停工或者延误的情况，这给施工组织管理造成了巨大的影响，同时也加大了控制施工周期的管理难度。

2高层房屋建筑的施工技术分析

2.1基础性的施工技术

在进行高层建筑施工时，应该严格的按照相应的施工技术标准开展工作，合理的确定建筑基础的预埋深度。根据相关的规则和有关部门的要求，在进行高层房屋建筑时，如果选择的是天然地基，我们就应该将基础的深度定为总高度的1/12。如果是另一种方式——桩基础的话，那么其深度就应为整体建筑物的 1/15高度。此外，预算确定预埋的深度时，不应该把桩的长度考虑在内。在进行基础施工的过程中，建筑物的地下空间也可以得到大大的利用。一般情况下，我们在进行作业时都会考虑3～4层的地下室，其延伸的长度足有 20m，所以，在施工过程中为了切实保证建筑物的整体工程水平，深埋基础工作是关乎全局的事，要求必须做好。同时这也关系到提高施工质量的根本性问题。

基础施工还有一个重要的问题就是能够正确处理主房与裙房的关系问题。在考虑到建筑物功能的前提下，我们还要对其两者的关系进行合理的安排和调度。对于主房来说，其需要的基础深度和沉降度与裙房都是不同的。所有的一切操作都应该严格遵循建筑物施工的有关规定和要求。如今我国房屋建筑的施工技术在不断进步中，呈现出了各式各样的施工形式，既有传统的桩基础和箱型基础施工，并且交叉基础、复合基础等混合形式的施工也并存。因此，这就需要我们“因物而异”，选择合适的施工方法和技术。此外，切实提高建筑物的稳定性也是另一大需求，因此对于人工地基、支护工程和混凝土浇筑等各个环境的施工质量要求也是比较严苛的。适当降低地下水位是其中之一，这样能够避免影响其他的建筑物。另外施工之前对于整个城市的地下管道也是需要掌握的，这样能够大大提升施工的安全性。

2.2 房屋外墙的节能施工技术

传统的墙体施工过程一般都是采用整砖平齐的方法来承重墙外墙头，同时还会要求整砖平齐的方位与空洞的方位保持垂直，并且方向是沿着墙长的方向。施工过程中还要充分考虑建筑物的节能环保效应，因为墙体的保温工程也是一项意义重大的技术工程。墙体保温施工的位置要求不高，墙体的内外和外侧都是可以放置相关材料的。在保温的效果方面，设置在外侧的保温技术的效果一般会比较好，但是这种施工方式对施工技术的要求较高。在施工过程中如果操作不当的话很容易出现渗水、开裂和脱落的现象，并且这种施工方式的价钱也是比较昂贵的。从施工工艺来看，我们通常使用抹灰和喷涂两种方式来进行墙体的保温，也可以以干挂、复合以及黏贴的方式进行施工。同时还应当控制好抹灰的厚度，向其中添加相应的材料也是可行的。在施工过程中为了切实保证墙体表面不会受到水分的干扰，一些防潮措施也是必要的。

结语

房屋建筑的施工水平和质量的好坏不仅有关广大民众的生命财产安全，也紧紧关乎国民经济的发展。所以，有关单位和个人应当不断的加强房屋建筑施工技术的研究力度，严格控制好每一道施工工序和环节，让施工质量得以不断的上升和提高。

参考文献

[1]章阿毛.对高层房屋建筑施工技术的分析与思考[J].经营管理者，2012(05)

[2]张万库.对高层房屋建筑施工技术的分析与思考[J].黑龙江科技信息，2014(01)

[3]刘志坚.浅析高层房屋建筑施工技术的要点[J].江西建材，2014(10)

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