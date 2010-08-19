工程施工质量控制过程中的施工要点

来源：中国鸣网位置：建筑设计论文时间：2016-09-28 11:44

施工质量关系人们的生命安全，因此，施工质量管理一直是工程管理的重要内容之一，这其中起到关键作用的就是人，凡事以人为本，因此，必须提高人的管理意识，才能从本质上提高工程的安全和质量。

《陕西建筑》陕西省建筑期刊，办报宗旨:宣传党和国家对建筑业的方针政策,及时交流与传播陕西建筑行业两个文明建设的成就与经验,介绍与推广建筑施工新技术、新工艺、新材料，为推动我省建筑业改革与发展服务。杂志于1975年创刊，由陕西省建设厅主管，陕西省建筑科学研究院主办，面向国内外公开发行，是我省建设行业唯一的一份国家级刊物，陕西省一级期刊。

对于各类施工主体来讲，其有必要依照最新技术指标实施工程体系改造，全而引进创新设备，并做好内部工作人员的素质整改职务，尽早开创企业长足发展前景。这是特定时代赋予的最高任务，需要管制人员予以全而重视。

一、土木工程施工质量管理问题分析

1.管理人员缺乏施工质量管理意识

在土木工程的施工质量管理中，存在着管理人员缺乏施工质量管理意识的问题，管理人员的管理意识非常的薄弱，进而在实际的管理中，对于施工中出现的问题缺乏一定的敏感性，很多施工质量问题被忽略掉，导致土木工程施工出现了严重的质量问题，甚至是到工程验收阶段由于质量问题，无法按期交工，对建设企业的经济效益造成了严重的影响。另外，一些施工管理人员由于管理意识的薄弱，导致在施工管理中不重视质量管理，针对于施工中存在着的问题，没有采取针对性的解决措施，也影响到土木工程整体的质量。

2.对施工人员的管理不完善

在土木工程施工中，其施工的主体是施工人员，并且土木工程施工质量与施工人员的专业素质和专业能力有着很大的关系，如果施工人员的专业能力较差，在施工的过程中，就会出现很多的技术上的问题，影响到施工的质量。而针对于施工人员的管理方面，由于管理人员没有对施工人员的专业素质和专业能力进行考核，进而将一些不具有专业能力的施工人员引用到施工队伍中.影响到施工的质量。

二、土木工程施工质量控制

1.建立完善的土木工程施工质量管理体系

建立完善的土木工程施工质量管理体系是保证项目工程施工质量的前提，项目施工单位要积极做好土木工程施工质量管理体系，做好防范措施，将安全隐患扼杀在摇篮中，降低土木工程项目发生施工质量问题的可能性，提高项目工程施工质量。建立完善的土木工程施工质量管理体系，要对项目工程施工的每一个阶段，每一个细节，施工图纸以及项目细节结构进行充分的审查与管理，充分了解施工人员的技能，安排相应的工作岗位。在项目工程施工的过程中，要严格按照相关规定对其进行规划，明确项目工程内容，有效达到控制与防治土木工程施工过程中常见问题的目的。

2.对施工人员进行有效的管理

在土木工程施工质量管理的过程中，还需要对施工人员进行有效的管理，施工人员是土木工程施工的主体，施工人员的素质和能力与工程的施工质量息息相关。因此，需要对施工人员进行有效的管理。管理人员应该严格聘任机制，针对于施工人员的专业能力进行有效的考核，只有符合多方面的要求才能够纳入到施工队伍当中。另外，施工人员在施工的过程中，管理人员也需要对施工人员进行定期的考核，了解施工人员的专业素质情况，以便及时的发现施工人员素质和能力方面的问题，及时的采取有效的措施进行解决，以免出现施工质量的问题，影响到整个土木工程施工的顺利进行。

3.对施工材料进行科学的管理

要想进一步确保土木工程的施工质量，还需要对施工材料进行科学的管理。施工材料的管理应该包括如下2个方面的内容，一是，要选择优质的材料供应商，并在选购过程中进行质量检测，保证所购材料符合工程建设要求，防比次级材料进人施工现场。要建立个人负责制，严格规范材料采购人员行为，使其不因一己私利而忽视材料的质量。二是，对进入到施工现场的材料进行有效的管理，需要做好施工材料的储存管理，尤其是在储存的环境方面，要进行重点的管理，在温度上和湿度上进行重点的把握，一旦发现存储环境影响到材料的质量，要及时的更换存储环境，确保土木工程施工材料的质量，也才能够确保土木工程施工的质量，提高土木工程施工质量的管理水平。

三、结论

在我国基础工程建设脚步不断加快的今天，土木工程建设施工企业面临着巨大的发展机遇与挑战。针对我国土建工程施工企业质量管理现状、针对土木工程施工企业技术管理现状，我国土木工程施工企业应认识到质量控制与管理工作的重要性。采用新的质量管理方式及技术措施，提高施工过程中的质量控制能力。同时，从人、物、技术管理角度出发，完善施工

质量管理体系。并接触计算机数据库技术，实现质量控制点的科学设置与有效执行，保障土木工程施工质量。通过有效的施工质量控制与管理，为新时期社会主义城镇化建设奠定基础，为促进新时期和谐社会的构建奠定基础。

参考文献：

[1]任兆江.土木工程施工管理存在的常见问题及对策[J]价值工程,2010(35).

[2]吴德标.浅谈当前我国土木工程施工管理存在的不足及对策[J].中小企业管理与科技(下旬刊),2010(09).

[3]陈志辉.土木工程施工质量管理措施及方法的探讨[J].建筑施工技术资讯,2011(11).

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