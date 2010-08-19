推广绿色建筑工程过程中的技术问题

来源：中国鸣网位置：建筑设计论文时间：2016-09-30 12:31

建筑行业的突飞猛进极大地推动了经济的发展，也推动了城市化进程，但与此同时，土地的开发与利用难免会影响生态环境，尤其近几年环境问题成为全世界范围内的热点问题，人们的环保意识逐渐增强，这就需要大力推广绿色建筑工程，使经济发展与环境保护协调发展。

《绿色建筑》杂志旨在宣传国家推进绿色建筑和建筑节能方面的各项方针政策，报道建筑节能、节地、节水、节材、保护环境和运营管理中的领先理念、前瞻技术，传播推广绿色建筑新技术、新工艺、新材料，介绍国内外绿色建筑工程案例，是绿色建筑行业重要媒介，是建筑行业广大从业人员沟通、交流的重要平台。

虽然现阶段我们大力推广绿色建筑工程，但是由于种种问题的限制，绿色建筑工程管理仍存在着问题，要对关键性问题进行分析，并研究相应的策略，加强对此方面问题的重视，并采取有效的解决方法，把问题解决好，保证我国绿色建筑业的可持续发展。

人类经历了对大自然过度开垦和破坏的时期，现在全世界都在提倡保护自然，提倡环保的理念我国的建筑工程也正在向着绿色环保理念发展，所以，建筑工程的绿色施工管理应运而生。

1 绿色建筑施工管理的必然性

绿色建筑在各方面的效益对社会的可持续发展都是无害的，尤其是在环境方面和社会方面，然而由于其最开始的投资成本要比传统建筑高几个百分点，于是使得特别注重很短时间便可得到收益的开发商们对绿色建筑投资不是特别有信心，因此绿色建筑的推广一直难以进行。但是实际上，由于绿色建筑对各种生态节能技术的运用，使得其比非绿色建筑相对要耗费的各种能源和资源要少得多。在如今的建筑领域中实施可持续发展战略，除了应对建设项目的成本问题和规划设计阶段的可持续技术的应用加以重视外，建筑施工管理阶段也是应该引起重视的一个阶段。项目施工管理过程中一般都会对环境、资源造成严重的负面影响。一般在很多情况下，建设和项目完成后的清除都毁坏了现场的自然资源，取缔的是非自然的由人制造的系统，建设和拆卸产生的废弃物在填埋废物总量中所占的比例是很大的，在建设一个项目期间，由于很多空气污染物的产生无疑对健康又在进行挑衅。而绿色管理方法则能以可持续发展为前提显著减少对场地环境的影响、无用之物的分量以及对自然资源的使用，另外，室内空气品质在建筑物建成后由于周边环境对它的干扰也会随之消减至最低。

2 绿色建筑工程管理的关键性问题

2.1 关于绿色建筑发展的问题

很多人对绿色建筑的本质与特点还是模糊不清，从而使绿色建筑的概念以及目标变得不明确。而且关于绿色建筑的工程目标问题，政府是以民生为本，提倡以健康、舒适作为目标，采用绿色环保的施工材料，而开发商作为生意人，大多数都以利益为中心，会选择一些高品质的建筑材料以取得一定的盈利。这就使绿色建筑发展的道路变得有些不明确，对建筑的设计与发展有着重要的影响。

2.2 关于技术方面的问题

绿色建筑工程需要有相关的管理人员对工程进行有效监管，管理人员一定要熟知专业技能，但目前很多管理人员并不充分满足这个条件，没有达到专业的标准，这样就无法对工程进行有效的管理与控制。

2.3 关于政策保障的问题

由于绿色建筑还在逐步的发展成熟过程中，所以绿色建筑的工程在某些方面仍然存在着很多问题。比如政策问题。所谓没有规矩不成方圆，做任何事都要有一个相关的制度来对种种行为进行制约，有一个相关的标准来对一些操作进行衡量。绿色建筑工程的政策体系并不是十分完善，规章制度虽然也对人类的行为进行了制约，但是没有法律条款的融入，强制性作用就会大大降低。以至于很多情况会控制不当，如施工的监管、施工材料的准备等方面。

3 绿色建筑工程实施的相关策略

3.1 科学合理的施工方案

施工单位在开始施工前首先一定要制定详细的施工方案，明确工序先后顺序和所有工种的相互协作的程序，通过这样的方式我们的施工才能变得仅仅有序。在建筑项目施工前，施工图纸都会发到施工单位，以便让施工技术人员先对图纸熟悉和审核，如果在看图纸的过程中发现了任何疑问，施工人员应与设计人员进行沟通并给出详细的解释，协商之后还有任何问题，设计单位则必须进行论证并及时做出损失最小的调整，但一般应尽量避免图纸问题影响项目的正常施工。施工组织和管理方案是由建筑项目的实际情形来决定的，并由相关方面的专家进行审核，之后根据审核的结果和建议进行修正，最后更好地去指向现场施工。

3.2 建立健全法规标准体系，强力推进绿色施工

对于具体实施企业，往往需要制定更加严格的施工措施、付出更大的施工成本，才能实现绿色施工;这是制约绿色施工推进的主要原因。绿色施工在部分项目进行试点推进是可能的;但要在面上整体、持续推进，必须制定切实措施，建立强制推进的法律法规和制度。只有建立健全基于绿色技术推进的国家法律法规及标准化体系，进一步加强绿色施工实施政策引导，才能使工程项目建设各方各尽其责，协力推进绿色施工;才能使参与竞争者处于同一基点，为相同目标付出相同成本而竞争;才能解决推进过程中的成本制约，促使企业持续推进绿色施工，实现绿色施工的制度化和常态化。

3.3 加强对绿色建筑评价体系构建

首先，要建立严格的绿色建筑行业准入制度。对于没有资质的企业，决不允许进入到建筑行业中，在准入机制上就要严格把关。对于不符合规定的绿色建筑行业，坚决不审批，并责令取消，防止某些普通项目打着绿色建筑旗号欺骗客户，同时对社会的资源也是一种浪费。其次加强对绿色建筑建设过程中的控制。绿色建筑是一项系统化工程，施工、设计等过程都应严格控制，保证绿色建筑在建设过程中的每一环节都能够执行绿色建筑的有关规定。

3.4 加强协调统筹，发挥建筑管理部门主导作用

对当前我国绿色建筑工程管理中的部门协调进行加强对于形成强有力的绿色管理建立体系意义重大，在此过程中，需要从以下几个方面做出努力：一是建立专门独立的绿色建筑组织。通过对我国国情的结合建立起专门独立的绿色建筑管理组织可以有效的提高绿色建筑工程管理质量，绿色建筑管理组织隶属于当地建设委员会并有工程管理局负责，主要职务包括制定绿色建筑管理工作的发展战略以及标准体系，组织绿色建筑交流学习与研讨并对绿色建筑工艺和材料进行推广，同时帮助评估机构进行认证与评估工作;二是积极进行绿色建筑交流平台建立，从而促进绿色建筑的合作与交流。我国绿色建筑以及绿色建筑管理工作的发展需要对国外经验做出借鉴，在此过程中加强与国际间的合作和交流对推动学习国外在绿色建筑方面的先进经验和先进技术具有重要的意义，所以通过绿色建筑交流平台的建立可以推动我国绿色建筑以及绿色建筑工程管理工作取得良好的发展。

3.5 应用信息化技术

施工中工作量是动态变化的，施工资源的投入也将随之变化。加强信息技术的应用，如绿色施工的虚拟现实技术、三维建筑模型的工程量自动统计、数字化工地等等;通过应用信息技术，进行精密规划、设计精心建造和优化集成，依靠动态参数，实施定量、动态的施工管理，以最少的资源投入完成工程任务，达到高效、低耗、环保的目的。

4 结束语

绿色建筑工程管理作为比较科学合理而且适应我国发展趋势的管理方式，很好的诠释了建筑工程的环保理念，把绿色环保的意识真正落实到了工程管理中，要研究绿色建筑工程工程管理落实方法向社会宣传绿色建筑工程管理环保管理方式，促进我国建筑工程管理的发展。绿色施工管理工作涉及的专业内容较多，并且需要工程项目进行中进行综合的管理，需要多个施工部门进行协调的配合。工程管理人员需要不断提高对于绿色施工的认识水平，并且不断提高管理能力，有效的将绿色施工理念进行推广，提高绿色施工的管理水平。

参考文献：

[1] 王兴杰.绿色建筑工程管理进行中的主要问题及对策[J].中国城市经济，2012.

[2] 吴锡?`.浅谈建筑施工现场节约管理[J].今日南国，2010(09).

[3] 马桂娟，张巍献.关于绿色建筑施工的思考[J].建筑与预算，2010，(2).

建筑设计论文发表流程

中国鸣网致力于为需要刊登建筑设计论文的人士提供相关服务,与多家省级、国家级、核心期刊杂志社合作。网站拥有丰富的媒体资源、提供迅速快捷的论文发表、写作指导等服务。

中国鸣网，中国核心期刊论文发表网，中国期刊网。杂志社直接对接合作，上百家国家级期刊、省级期刊、北大核心、南大核心、合作开展期刊、杂志征稿。中国鸣网期刊网，权威的职称论文、期刊、论文发表网。职称论文发表、期刊发表论文、杂志发表论文、期刊征稿、期刊投稿，论文写作指导、建筑设计论文发表正规机构。是您，论文发表、职称论文发表、期刊投稿、杂志投稿、首选最可靠，最快速的期刊论文发表网站。

本站收藏和推荐的期刊杂志全部是经国家新闻出版总署批准、在“中国期刊网全文数据库”“万方数据库”等多家期刊数据库上可以查到的正规省级以上刊物，具有CN和ISSN双刊号，发表程序正规，信息安全，有效保障作者的合法版权。作者来稿会在五个工作日之内给您回复，有效期十五天，五个工作日内未收到回复，论文可另投他处。

如果您有待发表的论文成品，可直接向本网站投递，详细投递方式、要求等请参考网站首页的“投稿须知”栏目；如果您没有建筑设计论文发表的稿件，请提供写作提纲或要求，本网站给予指导，内容原创，保证通过，详情请参考“写作流程”栏目。

凡是确定与本站合作的作者，须向本站提供50%定金（30000字符以上毕业论文），本网站提供相关收据证明。若论文未被杂志录用，本站退还全部定金，若客户不想发表了，此定金不退还。

鸣网系学术网站，对所投稿件无稿酬支付，谢绝非学术类稿件的投递。