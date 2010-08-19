如何保证建筑工地用电的安全

来源：中国鸣网位置：建筑设计论文时间：2016-09-30 14:26

近年来建筑市场的竞争十分激烈，许多建筑工程项目拔地而起，建筑工程的施工离不开用电，用电安全至关重要，如何做好工地用电的工作显得尤为重要，用电的安全不仅关系到施工人员的生命安全，也关系到建筑企业发展与生存。

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市场的发展和激烈的竞争对建筑工地用电提出了更高的要求，建筑单位应加强工地用电的管理措施和安全管理。工程的用电管理工作在整个工程中占有重要地位，因此应该加强用电管理的力度，找到工地用电存在的病和管理措施，规范工地用电，提高建筑工程的效率。

一、建筑工地用电存在的通病

用电是建筑工地必要的工作内容和环节，而且用电是否规范直接影响着工程安全和质量。我国工地用电管理工作取得了一些成效，但其中还是存在着一些问题。

1.用电技术的安全施工设计工作不到位

建筑工地用电具有临时性，但其影响力是不可小视的，小小的用电隐患肯能会引起工程的巨大损失。但实际上，很多施工单位对工地用电的工作疏于防范，导致在施工过程中存在了安全隐患，为用电事故埋下了隐患，影响工程的质量和效果。

2.施工人员缺乏专业用电技术

施工人员是否具备专业的用电技术影响着用电安全系数。工地员工具有很强的流动性和分散性，员工管理工作不如其他行业有效和简捷。再加上现在考取相关资格证的难度增加，导致很多用电员工并不具备相关的专业术和素质，不具备用电操作资格。若施工用电之前不对员工进行相关的培训，员工的用电技术、基础知识比较薄弱，在操作程中容易出现安全事故。一些施工单位为了节约成本，省去了对员工用电培训的过程，往往正是这种不重视导致了工程中用电安事故的出现，安全管理工作出现重大漏洞。

3.对于用电的危险点缺乏必要的控制

工地用电的临时性使得员工对用电工作不重视，不认真落实用电安全责任制。对员工用电操作有进行严格的监控，忽视了危险点的存在。因此，很多员工在进行用电操作时疏于管理，不能进行规范的用电操作，影响工程的进行，为事故的发生垫下了隐患，很大程度上为工程和员工带来生命安全威胁和财产威胁。

4.施工现场用电管理混杂

施工现场用电是临时的，这往往导致施工单位对用电工作有所疏忽，工地现场用电的管理处于杂状态。比如，施工现场经常出现随意拉动电线的现象，而且这种拉动没有架空电线，也没有相应的保护措施;一些电线压在其他物体下，有的还被浸泡在水里，有的电线已经老化或者用电器具损坏等等。这些现象对工程的安全都是威胁因素，也工程的安全埋下了隐患，随意拉动电线浪费了资源，加大了工程的成本。

5.漏电保护器装置存在的隐患

国家的相关法律对工地使用的漏电保护器装置有严格的要求，但实际上很多施工单位在施工场地并没有安装漏电保护器装置，尽管安装了这些装置，但对装置本身存在的问题和安全隐患，施工单位没有真正对装置进定期的检查和实验，因此漏电保护器装置存在着很大的隐患，不利于工程的顺利进行。

6.缺乏电气设备检验

施工场地配备了相应的电气设备，这些设备需要进行定期的严格的检验。只有定期的检验，才能够保障电气设备的安全，从而保障施工的顺利进行;反之，则会加大电气设备在施工中出现问题的几率，最终影响工程施时间。在施工场地上，施工单位对电气设备的检查力度和关注度并不高，这给工程施工带来了重大的安全隐患，甚至对工程和施工人员的安全产生威胁，使得工企业蒙受巨大损失。

二、建筑工地用电通病的治理措施

建筑工地用电存在的通病大大影响了施工效率和工程质量以及安全，因此，对于这些通病，我应该提出治理措施，提高工程的效率和质量，保证工程的顺利竣工。

1.规范用电技术的安全施工设计

对于工地上的用电技术的安全施工设计应该是规范的和符合国家相关规定的，在施工用电过程严格按照规定和要求进行操作和管理，安全施工设计应该包括安全措施、用电技术措施等多方面的内容，确保施工人员安全的工作环境下操作，见地安全隐患发生的几率，保障工程的顺利进行。

2.加强对施工人员的岗位技能培训

作为用电操作的主体，施工人员的技能是关键。在工程施工之前，应加强对施工人员的岗位技培训，增强员工的安全意识和操作技能，普及相关的用电基础知识，提高施工人员的整体素质和职业道德水平。对于用电员工，做到严格规范操作技能和过程，为工程施工提供有技能的秀用电员工，保证用电技术和安全管理工作落到实处。加强对员工的岗前技能培训，提高工程施工的效率和质量。

3.严密控制用电危险点

为了更好地保证用电管理的安全，施工单位和相关人员应该对用电危险点进行严密地控制。做好用电管理工作，切实落实好每项工作并将用电责任具体到个人，增强用电员工的安全意识和用电操作技能;对施工人员进相应的资格检验，确保员工的操作技能和道德素质。施工单位对用电危险点进行严格的控制和监控，确保施工人员在安全的环下进行工作。

4.加强施工单位用电管理

施工单位需要对施工现场进行安全保障，并进行行之有效的管理措施。对于施工现场使用的线，施工单位应进行严格的检查和监督，确保电线的质量。对于施工人员拉动电线的现象要严格控制，禁止出现电线泡水压在其他物体下的想象，对用电操作实施相应的安全措施和保护措施，避免用电事故的发生和把安全隐患的发生率降到最低。

5.加强漏电保护器装置的管理

施工现场应该根据相关的法律要求和规定配备和装置漏电保护器装置，并做好相应的管理措施和安全措施。对安置的漏电保护器装置应进行定期的严格检查，确保漏电保护器装置处于良好的工作状态，避免用电安全事故的发生，保证施工现场的用电操作和管理工作。总而言之，施工场地的用电是需要严格控制和管理的。行之效的管理会保证工程的顺利进行，反之则会给多方造成巨大损失。因此，对施工现场的用电理需进一步强化和规范，确保工程的顺利进行。

参考文献：

[1]徐洪义.建筑施工临时用电的常见隐患及防范措施[J].建筑安全，2007，(04).

[2]廖文.建筑施工现场临时用电的通病及防治对策[J].大众科技，2008，(02).

[3]陈新元.浅谈施工现场的临时用电[J].山西建筑，2001，(06).

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