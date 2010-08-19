国际承包工程需要注意的事项

来源：中国鸣网位置：建筑设计论文时间：2016-10-08 11:24

改革开放以来，我国经济飞速发展，专门从事公路工程施工的企业数量越来越多，整个行业的施工水平和管理能力都有了显著提高，这使得有些企业开始在国际市场上逐渐开展业务，极大地推进了企业的发展，并且逐渐在国际市场上树立起自己的品牌与声誉。

《铁路工程造价管理》工程管理期刊，创刊于1986年，由铁路工程定额所主办。是全路唯一的以工程定额与工程造价管理为主题、工程技术与经济相结合的学术性刊物，是广大铁路工程技术、工程经济人员开展学术研究、经验交流、信息互通的园地。

三十多年来，积累了不少承包国际工程项目的施工和管理经验，同时也吸取了许多教训。尤其近十几年的时间，在中国加入WTO以后，伴随着全球经济一体化时代的到来，海外工程市场为我国施工企业提供了更为广阔的空间和机遇，加上国内公路工程承发包市场竞争日趋激烈，出现了“僧多粥少”的局面，很多单位为了生存也纷纷走出国门，到海外承揽工程项目。但是从工程参建各方的地位上看，在国际工程承包市场上，长期以来也都是买方的市场，虽然名义上市“三角关系”，但业主作为出资方，肯定还是处于无可撼动老大地位，他聘请的咨询工程师名义上是中间人，其实就是业主的代理人，承包商地位排在最后，这就使得施工企业必然要面对很多未知的风险，机遇与挑战并存。既然存在这么多未知的因素，作为出国企业如何承包工程，如何在海外站稳脚跟赚钱，笔者作为参与过国际工程管理的一员，在此谈几点心得与体会。

1. 走出国门的第一步是要组建一支国际型、技术型、创新性、复合型的管理团队，这样才能是项目具备高的管理和决策水平。

而且这支团队必须要协同作战，要是说专业技术水平，中国公司技术水平非常高，我们每个人的技术水平也很高，但是综合起来当你真正运作一个项目的时候不是靠单打独斗，要求的是对项目综合的驾驭能力。大多数海外项目成败的基本取决于管理团队水平的高低，这也是许多走出国门的施工企业的共识。然而由于种种原因，我们总是很难培养出符合国际工程项目管理工作要求的人才，企业中懂得国际工程管理、精通国际商务、掌握一两门外语(尤其是英语能力)、熟悉专业技术、善长经营管理、能吃苦耐劳的全面型人才更是少之又少，因此走出去的和想走出的企业必须首先要加强人才基础的培养，不断提高人员自身的综合素质，积蓄力量，以待时机。

2. 第二阶段就是就是投标。

可以说这一步对于整个工程承包的成败是最为关键的一步，要想在国际建筑市场竞争中获得一席之地，不但要挤掉受保护的当地单位，还要击败高手云集的国际队伍，难度之大可想而知。这就要求我们必须投好标。怎样才能做到这一点呢，经过多年的实践，也总结出了不少的经验。首先要有选择的投标，而不是见标就投，什么活都想干。如果盲目的投标，是有很大风险的，到头来不仅没有收获，而且还会劳民伤财、得不偿失。那么我们必须要结合自己单位的各种因素和优势所在，扬长避短，认真研究业主的招标文件和工程项目特点，力争做到能创造利润的同时，也为公司和国家争得良好的信誉，从以上几点判断自己是否适合做这个标。其次要做好标，做好标的前提要吃透招标文件，弄清楚关键因素，如工程范围、界限、工期、币种、汇率、付款条件、税收、采用的规范、法律、仲裁等相关内容。其次要对项目所在所在国进行详尽的考察和市场调研，考察主要包括对工程项目现场的自然环境，如地形地貌、水文地质、气象潮汐、自然灾害等情况;另外必须要了解项目所在国的法律、法规、民风民俗、社会的稳定以及项目资金的来源、业主的信誉及管理特点等情况;其次是要对当地工程市场进行调研，包括当地劳动力资源供求、材料资源供求、机械购置和租赁情况、交通运输能力、日常生活物资供应情况、税收以及清关、分包、物价、货币、银行服务、供水供电等情况。在对上述各方面条件调查研究完成后，再开始做标，就会对整个项目了然于胸，达到事半功倍的效果。至于投标报价方面的策略，这个有很多种，如不平衡报价法、保本从长记忆法、突然降价法等等，企业可以根据具体情况采用比较灵活的方法，在此笔者不一一赘述，但是建议赔本报价的买卖不要做，最起码不签赔本报价的协议。

3. 国际工程投标过程还包含议价谈判阶段。

这一阶段是业主基本同意但未正式接受承包商报价条件和价格前进行。业主通过价格谈判来从参加投保单所有承包商中选择几家标价最低且报价条件相同的承包商，要求他们再次报价，或者分别和他们进行讨价还价的谈判，可以达到低价判标的目的，并为其最终正式选择一家承包商(即最终判标)做好了准备。在这一阶段，作为承包商来说，谈判的目的应该是促成项目的成交，为争取拿到项目和今后签订正式合同创造条件。可见，议价谈判工作进行的好坏，对项目能否成交起决定性作用。因此，承包商要认真对待谈判工作，做周密、细致的安排布置，切不可大意、草率。另外，承包商还要注意绝对的保密，一旦竞争对手掌握了你的主要报价条件和价格之后，你就可能成为失败者。

4. 签定了正式合同后即进入合同履行阶段。

这也是工程项目成败是至关重要的环节，所谓合同履行是指合同双方全面地、实际地履行合同中约定的义务和责任，为自身的权利创造条件，为实现工程承包合同的标的打下基础。本阶段内容很多，在此主要对以下几方面简述几点注意事项。

5. 施工组织管理。

承包商与业主签订工程承包合同后，就要按照合同规定的期限组织施工力量(人员、机械)进驻工地现场开展工作，研究图纸，编制施工组织设计、质量及安全环保检查办法及工程进度计划报请工程师批准;组建试验室，开展前期的相关检验工作。安排专职人员研究相关规范，规定提前进行的工作不能耽误(如地质补充调查等)。制定严格、科学的材料和设备的采购计划，开展材料和设备的市场调查和询价工作，积极认真的采购符合质量标准的施工材料和机械设备，并按照施工进度计划的日期进场开展工作。

6. 质量管理。

保证工程质量是承包商重要的义务之一，这就要求承包商必须严格按照设计、规范的规定组织施工，以保证工程质量符合合同要求，在国际承包竞争中争得信誉，占领市场。质量是工程项目和企业的生命，也基本决定了企业能否在这片市场有没有继续生存的空间。我国很多企业在非洲承包工程项目，由于工程质量保证到位了，工程完工后，当地政府和业主都极力挽留我们，希望继续为他们国家的基建事业服务，这就是对我们工程质量最好的肯定。

7. 合同管理。

这个任务其实贯穿整个项目的全过程，虽然只有短短四个字，但是内容却是复杂。但是国内施工企业一般对合同和法律的概念比较淡薄，疏忽了合同管理工作，很难适应国外的合同管理理念和方法，结果是本来能盈利的项目结果却赔了钱。反盈为亏的例子屡见不鲜，我国海外工程承包商在中东市场上，往往因实施合同不严格而被发包商反索赔，造成劳而无功，无利可图的客观事实。这就要求施工企业重视项目实施过程中的合同管理，设置专门的合同管理团队。反复研究分析合同文件，字斟句酌，实施过程中紧紧依靠合同条款，把握索赔机会。做好充分的准备，避免和减少因违约造成的损失，寻求经济和工期上的补偿，降低风险，保护自己，提高经济效益。

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