建筑工程全寿命周期管理方法

来源：中国鸣网位置：建筑设计论文时间：2016-10-08 11:26

在所有的建筑施工工程中，都需要科学有效的施工管理，施工管理是一项长期的工作，贯穿于建筑工程的始终，因此，如何有效的进行项目管理，直接关系到建筑施工工程的质量与整体的水平，甚至关乎人们的生命安全，本文对施工管理管理方法的重要性进行分析，并提出改进管理的方法与对策。

《管理工程学报》(季刊)创刊于1988年，是由国家教委管理工程专业教学指导委员会出版委托浙江大学主办的全国唯一与管理工程学科领域相对口的学术性刊物，本刊由全国高等院校有影响的管理科学与管理工程的专家组成编委会，领导本刊的编辑出版工作，旨在反映我国管理科学、管理理论、管理教育及管理科研的最新成果，提出重大管理问题，引导我国管理工程的发展。

随着我国国民经济的快速发展和城市化进程的不断推进，越来越多的建筑工程投入建设，促进了建筑行业的繁荣发展。与此同时，建筑工程的质量问题得到了社会各界人士的广泛关注，他们希望建筑施工单位能够加强施工管理，以提升建筑工程的使用安全和效果。因此，我们应重视施工管理在建筑工程中的影响，并积极探寻解决之道。

一、施工管理在工程建设中的重要性

1、施工管理能够有效提升建筑施工企业的核心竞争力。随着建筑行业的发展，建筑市场的竞争也日趋激烈，为了能够在纷繁复杂的市场竞争中脱颖而出，很多建筑施工单位都存在着疑虑和困惑。而施工管理能够有效对施工中的各种要素进行控制和管理，有效防范施工中的风险，对施工中的安全和质量进行保障，使建筑施工单位的社会效益得到保障，提高其核心竞争力。

2、施工管理能够有效降低施工过程中的工程造价。施工管理贯彻到施工的全过程中，不仅对建筑工程的材料、设备采购进行管理，同时也对施工人员的数量和费用、施工过程中的材料和设备的使用情况进行管理，能够有效实现对建筑工程中各种费用的管理，能够尽最大限度的降低工程造价，提高建筑施工企业的经济效益。

二、施工管理在建筑工程全寿命周期中的应用方法

1、施工管理在决策和设计阶段的应用

在建筑工程的决策和设计阶段，涉及到建筑工程的建设地址、范围、规模、造价，并对建筑工程中材料数量及质量、设备型号及数量、施工人员数量进行确定，因此，对建筑工程决策和设计阶段的管理能够有效实现对建筑工程的整体控制。因此，管理人员应在决策阶段对施工具体情况进行大致的了解，分析当地的建筑材料水平和人力资源水平，熟知当地的气候条件和水文地质条件，进而对建筑工程的建造方案和施工图纸进行确定。当设计公司将建筑工程制造成型之后，应联合建筑单位、施工单位、设计单位、监理单位共同对施工方案和图纸进行会审，当发现方案中有不合理的地方要及时进行更改。

2、施工管理在施工现场的应用

施工现场涉及到材料、设备的使用，也涉及到对人员的管理，是一个复杂的过程，因此，我们应加强施工管理在施工现场的应用。对于人员的管理，应在招聘时尽可能录取具有专业技术认证和丰富施工经验的人员，并且在入职之后对其进行施工现场规范、标准、政策的培训，并进行安全教育和施工专业技术培训。对于施工材料的管理，应加强对采购阶段的管理和使用过程中的管理，采购材料和设备时应注重质量和成本，在使用的过程中注重对材料的摆放和设备的操作，防止由于不当操作而造成的材料和设备的损坏。同时，要注重对材料和设备的养护，加强维修和管理。施工中涉及到的各种设备都应经由上级主管部门进行安全监察与检验，合格后方可投入生产。同时，对于每台设备应有专人负责，使操作人员都能够严格按照操作流程进行规范化作业，确保施工设备的运行安全，保障施工进度及施工现场施工人员的人身安全。

3、施工管理在竣工阶段的应用

建筑工程的竣工阶段的管理应主要分以下三个步骤执行：首先，应在施工结束后立刻进行施工现场清理工作，施工单位应及时退出施工现场;其次，应在竣工后对整个施工项目进行检查，并对其中的几个环节进行检查与完善，并对检查过程中发现的问题进行整改，以确保施工质量;最后，管理部门应在竣工后召开管理人员交流会议，对该建筑工程施工过程进行总结与经验交流，对其中发现的问题进行原因追求并提出整改措施，对其中新技术、新材料以及创新管理方法的科学应用进行表扬与推广。

三、结语

从上文中可以看出，在长期、复杂的建筑工程中，施工管理发挥着重要的作用，不仅关系着建筑工程的质量、进度、安全和成本，也对建筑施工企业的经济效益和社会效益的取得起到积极影响。因此，我们应在施工过程中加入更多的管理因素，学习国内外先进的管理模式和方法，并投入使用到我国建筑施工实践中，以提升我国建筑施工企业的核心竞争力，使其在激烈的市场竞争中立于不败之地，并促进我国建筑行业向着更加快速、繁荣、绿色的方向发展。

参考文献：

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