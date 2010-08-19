民用建筑给排水系统中的常见问题

来源：中国鸣网位置：建筑设计论文时间：2016-10-08 11:37

民用建筑是最为常见的建筑，我们每个人的日常起居生活都是离不开民用建筑的，在民用建筑中，排水系统的好坏直接关系到民用建筑的正常使用，如果民用建筑排水系统出现问题，不仅会影响到建筑企业的效益，还会对人们的生活带来隐患，浪费水资源。

《建筑》建筑科技期刊，创刊于1954年，由建设杂志社主办。中国建筑行业权威刊物，建设部优秀期刊一等奖。办刊宗旨：为建筑行业的改革和发展服务;为建筑企业壮大繁荣服务;为广大建筑职工服务。定位：面向全国建筑企业、服务全国建筑企业。

一、大地下室水暖管网施工过程中存在的问题及应对措施

在大地下室水暖管网施工过程中，专业设计人员虽然在绘制施工图前就对水暖电专业的管线和设备的标高进行了初步规划，但由于没有对水暖电专业的管线和设备的标高进行详细的校对，从而施工中经常出现管线标高、定位交叉严重、地下室净高不足的问题。在图纸标注不足的情况下按图进行施工，往往是先安装的管线施工很方便，后安装的管线施工很困难甚至无法施工。针对以上问题，采取的应对措施首先必须要求设计单位对该处的管网进行管路综合深化设计，使各专业管线在地下室空间上占有合理的位置，为管线工程的施工、运行使用、维修管理创造条件。其次施工管理人员应依据设计图纸和现场实际情况，对水暖电管线进行布局及微调，在保证管网正常使用的前提条件下，尽可能提高地下室的净高。地下室净高的重要限制因素，第一是风管的底标高;风管的宽高比取值有一定范围，风管的宽高比正常范围是4～7之间，最大不能超过10，要提高地下室的局部净高，风管的宽高比取大值。第二是防火分区防火卷帘门开启后的净高，防火卷帘门开启后的净高应将卷帘盒的高度500MM考虑到，如果该处设计有管线穿越，最好让穿越的管线从防火卷帘门中移往他处，从而满足地下室净高的要求。第三在施工过程中，当出现管线相互交叉、挤占同一空间的问题时，施工管理人员应从整体出发，使众多功能各异的管线布置得当。各专业管线在施工中发生矛盾互相避让的原则如下：有压管道避让无压管道;小管道避让大管道;空气管避让水管;冷水管避让热水管;不常用管在上，常用管在下等。此外还要考虑下列情况并预留出安装施工、维修更换管件时操作，设置支吊架的空间等。

二、预留孔洞、预埋刚性防水套管存在的问题及应对措施

在主体施工过程中，由于设计图纸有误、建设单位提供设计资料不齐全、土建与水暖专业人员配合不默契、水暖工专业技能不过硬等原因，导致预留预埋洞口位置及预埋刚性防水套管位置、套管直径尺寸不准确，造成后期施工中重新凿洞口等一系列质量缺陷，这样既影响建筑给排水工程施工质量和使用功能，又降低了建筑结构的承载力。针对以上出现的问题，采取的应对措施是首先施工管理人员预留孔洞、预埋刚性防水套管前应认真审查建筑、结构、水暖图纸，及时发现图面上的问题，提前与建设单位专业人员沟通好卫生洁具预留尺寸。确认预留没有问题时，模盒、刚性防水套管应提前制作好，做好准备工作。其次在施工过程中土建绑扎钢筋时，按设计图纸在混凝上楼板、梁、墙上标好预留孔洞、刚性防水套管等管道及设备的位置标高尺寸，及时将预制好的模盒、刚性防水套管固定在附近的钢筋上，必要时应点焊，以保证牢固。另外在混凝土浇筑过程中应有专人配合校对，看管好模盒，以免模盒移位。最后要求水暖工在拆模第一时间内清除预埋刚性防水套管内的砼及杂物，避免砼硬化后不易清理的情况发生。

三、室内给水管道隐蔽存在的问题及应对措施

在室内给水管道施工中，墙、板内暗装的塑料给水管道安装完成后，虽然施工人员对隐蔽管线进行水压试验后才隐蔽，但后期供水后仍出现渗漏现象造成返工。经现场解剖，发现是由于土建专业贴瓷砖挂线钉钉子时破坏的。针对上述现象，采取的应对措施是首先施工管理人员应要求水暖施工人员必须二次对室内给水系统进行水压试验，在适当处安装压力表，并保压至瓷砖贴完后，安排专人看管压力表;其次应做好水暖与土建专业人员的工序交接工作;最后水暖施工人员在土建专业贴瓷砖挂线钉钉子时应进行巡视或现场指向，出现问题时及时解决，避免造成二次返工现象。

四、排水管道堵塞的问题及应对措施

在室内排水管道施工中，埋地排水管道隐蔽前做灌水试验，经监理验收后合格，但后期施工人员发现有的排水管道做通水试验时，排水管道内的水流不通畅，通水试验不合格。经现场解剖，发现原因一是排水主管道已断裂、泥土已进入排水管道内，二是排水管道的基础已下沉，三是排水管道坡度不足。采取的应对措施是首先根据现场的实际开挖情况，或原土层或回填土，如排水管道的基础坐落在回填土上，回填土就必须按相关施工工艺处理好。本人的处理措施是挖到原土层后，原土层以上排水管道的基础以下均干插毛石。其次安装排水主管道时坡度尽可能大些，至少应在2%以上。最后施工人员应按相关施工工艺做好排水管道的隐蔽工作，且必须在土建施工地面前应对已隐蔽的排水管道二次做灌水试验，方可确保排水管道堵塞问题得到彻底解决。

五、高层或超高层雨水下部出水口出现的冲击问题及应对措施

对于雨水外排系统，由于滴水穿石的原理，往往直接造成散水的破坏;对于雨水内排系统，剧烈的冲击将会对起点检查井井壁造成冲刷性的破坏。众所周知，高层建筑的雨水量大，而且掺气现象严重，暴雨时雨水管内压力波动剧烈，从管道上部进入的雨水带入大量的空气，到达出口后排放到常压状态时，融进水中的气体瞬间分离，从而对散水或检查井井壁形成较为猛烈的冲击。对于一般的高层建筑雨水出水口采取的应对措施是在起点检查井中设一根放气管，将气体引导到一个合适的位置释放;对于排气量大或超高层建筑的雨水口，采取的应对措施是在起点检查井前设置一消能放气井，使水流先在井内消能放气，然后平稳进入检查井，避免检查井井壁遭到冲涮。

结语

建筑给排水工程施工过程中施工管理人员应精心组织施工，各工序严格把关，并针对施工中的重点、难点进行旁站或巡视，出现的施工质量问题必定愈来愈少。

参考文献：

[1]建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范(GB50242-2002)， 2002.

[2]姚镜双.浅析给排水施工中的相关问题及措施[J].广东科技，2009，(2).

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