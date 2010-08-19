工程模板技术的施工特点以及未来发展趋势

来源：中国鸣网位置：建筑设计论文时间：2016-10-17 14:14

近些年我国建筑业的发展可谓是突飞猛进，建设施工技术不断提升，许多技术已经达到世界先进水平，极大地推动了建筑业的发展，同时也带了可观的经济效益，其中模板技术因为具有周转次数多、施工质量高的特征，在房屋建筑施工领域得到了人们的广泛应用。

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1、概述

现阶段，房屋建设结构的建立目的主要是提高防火性能，增强抗震能力，进而才有了模板技术的出现。我国所使用的模板技术有三种，即：组合式、永久式及工具式。

因为模板费用较高，通常为混凝土结构费用的30%左右，模板施工量也近乎混凝土工程量的一半，所以，房建工程中利用模板技术必须减少支拆模板施工量，提升模板施工频率，才能在提高房建工程总质量的前提下，降低混凝土工程成本。伴随房建施工技术的不断提升，模板施工已经在房建工程施工中占有重要地位，渐渐成为房建施工重要组成部分，模板技术的发展和进步，使其在降低工程成本、保证工程施工质量、提升工程整体效益中发挥着重要作用。

2、模板技术的定义

模板技术是根据混凝土构件与结构的设计要求，按照规定位置、一定尺寸建立模型板，再运用模型板进行建筑工程施工。模型板能够自由随意组合，工程施工结束后模型板能够拆卸，在将模型板运用到下个工程前，通常要清理一下，模型板能够反复运用，利用性非常强。因为模板技术能够确保工程具有良好施工质量，所以，它在建筑工程领域特别是房建工程施工中得到了广泛应用。

3、模板技术的房建施工中的发展

3.1模板技术施工要求

进行混凝土工程结构施工时，为提升工程施工质量与混凝土结构的安全性，确保施工进度，房建施工所运用的模板技术必须满足四方面要求：首先，要保证结构稳定性与强度。因为模板具有混凝土侧压力、自重等作用，所以，振捣、浇筑与养护混凝土时，不会使混凝土结构及构件遭受破坏或失去平衡，进而也就不能因为塑性变形很多而出现超载现象，也能够有效防止结构发生转变，构件和结构就不会不稳定。其次，模板需要有严密的接缝。若模板的接缝工作未做好，未达到工程要求，就会出现结构渗漏，给房屋结构整体质量带来一定影响。所以，要采取各种可靠安全措施进行接缝，确保不会有浆液外漏。例如：运用薄铁片、塑料布或钉油毡处理模板。再次，模板构造要非常简单，进而方便施工操作。混凝土结构要满足绑扎钢筋、安装钢筋和浇筑混凝土的一些基本需求，因为混凝土构造受力十分明确，所以，可以集中进行制造，让模板具有制造工厂化和机械化的特征，进而提升效率、节省材料。模板还要具有灵活方便的操作模式，这样才可以大大降低劳动强度，缩短施工工期。最后，运用模板技术前，必须明确混凝土构件与结构的位置和尺寸。混凝土构件位置与尺寸含有构件实际位置、截面尺寸、平面标高和形状等。

3.2模板体系

到20世纪80年代，伴随建筑工程数量不断增多和建筑工程结构形式渐渐由砖混结构向混凝土结构发生转变，模板技术逐渐呈现出其具有良好防火性能、抗震性能和工程结构成本低的优点，它推动了我国模板技术的发展。

4、模板技术在房建工程中的运用

4.1模板体系的选取

因为模板体系有许多种类，所以在进行房建施工前，必须合理选择模板体系，具体要按照建筑工程需要和实际情况，详细的进行分析和讨论。每种模板体系特征有所不同，在选择模板体系过程中要坚持几个方面依据来进行。

模板体系一定要和房建工程结构特征相符，选取模板时，要充分考虑其是否能够满足工程使用功能要求，既要保证工程结构质量，还要提高施工速度。降低施工成本。由于房建工程机械设备对模板体系有限制性作用，所以，模板要和房建工程施工所运用的机械设备相符，现有的施工起重机械要满足模板的尺寸大小、种类、重量及拆装要求，例如：剪力墙主要使用平模或筒模，组合钢模多利用散拼模板，不同种类模板都会受机械设备的一定影响。选取模板体系时，还要全面考虑工程周围环境，结合工程地域环境及房价施工技术水平进行选择，因为建筑业的快速发展，一些地区出现了很多专业的模板设计单位、设计部门及生产厂家，这对模板专业化、生产化起到了促进作用。同时，要充分考虑施工企业施工技术水平，使施工企业技术优势适宜的模板体系作用充分发挥出来。房建工程施工单位施工前进行方案设计主要就是合理选取模板体系，因为模板体系是否切当对房建工程施工效果有着重要作用，所以，一定要重视施工设计组织管理工作。当工程工期较严格时，选取早拆模板体系。另外，也有些房建施工运用玻璃钢模板，玻璃钢模板时运用无碱的玻璃纤维作基础材料，用聚酯树脂作粘结剂，玻璃钢模板时一种新模板，它不需要复杂的支撑，表面光滑平整，安装拆卸容易，具有良好的韧性与耐磨性。

4.2模板体系的运用

实际工程建设过程中，运用最广泛的是早拆工艺与爬升模板，墙体模板、清水模板、水平模板及竖向柱模板运用的较少。每种模板都有其优缺点，所以，进行房建工程施工时一定要合理进行选择，全面考虑工程实际情况、所处施工环境，有针对性的利用模板技术，充分发挥模板技术优势，促使房建工程顺利施工。大量实践充分证明，模板早拆工艺有成本低、周转速度快的特征，所以，早拆工艺在我国各地房建工程中运用的非常多。近年来，伴随早拆工艺的完善与健全，出现了很多种方式，例如：锁板式早拆柱头、早拆柱头、组装式柱头及自锁式柱头。爬升模板是把混凝土的竖向结构看成支撑点，利用爬升设备从上到下逐层爬升，爬升模板是一种混凝土结构的施工技术。爬升模板吸取了大模板技术和滑动模板技术的优点，已经渐渐发展成了具有良好应用前景的模板施工工艺。爬升模板技术利用从上到下的方式，逐层施工，配置完第一层模板至第一层楼施工结构，而后就能拆除该层模板，而无需反复装拆模板，非常简单方便。爬升模板技术的操作流程与大模板技术操作流程十分相似，能够保证混凝土构件、结构和各施工环节施工质量。除此之外，爬升模板还有很多滑动模板技术优点，在提升模板时，能够使用滑动模板装置，而不需要任何吊装设备，这样大大降低了工程施工成本。

5、结束语

模板技术是一种操作简单、综合性强、具有良好经济效益的新型施工技术，它能够确保工程施工质量，有效提升施工效率，降低工程成本，在房建施工方面得到了广泛应用。所以，进行房建施工时，要结合房建工程实际需要选取适宜模板体系，从而保证工程施工质量，最大化施工企业的经济利益。

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