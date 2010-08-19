沥青混凝土在施工过程中的应用控制
来源：中国鸣网位置：建筑设计论文时间：2016-10-17 15:11
沥青混凝土是建筑业必备的建筑材料，早已在建筑行业得到广泛应用，沥青混凝土的应用过程中同样需要科学的管理，才能保证建筑工程的合理建设并且保证工程的质量。
《混凝土世界》建筑科技杂志，创刊于1980年，由北京建筑材料科学研究总院有限公司主办，是我国混凝土材料与工程行业的综合性期刊。内容涵盖国家相关产业政策解读与行业经济运行分析;行业标准与质量技术规范、指南;国内外混凝土材料与工程科技发展导航;市场需求动态信息与展望;国内外混凝土与水泥制品行业发展动态与新技术、新产品等。主要栏目有：行业关注、专家论坛、经济运行、科技导航、企业发展、协会工作、新技术新产品、装饰混凝土、各抒已见、新视角等。
我国从建设高等级公路以来沥青路面的设计一直采用马歇尔设计方法，其混合料类型的选择一般是：采用空隙率小、不透水的连续级配沥青混凝土AC型， AC型是一种密实型沥青混凝土结构，其矿料级配按最大密实原则设计，属于连续性级配，强度和稳定性主要取决于混合料的粘聚力和内摩阻力，因为结构密实、空隙率小，所以AC型路面的水稳定性较好。免费论文。但是，由于其表面不够粗糙，耐磨、抗滑、高温抗车辙等性能明显不足，并且矿料间隙率也难以满足要求，通常采用减少沥青用量的方法来满足间隙率的要求，这样使沥青路面的耐久性能降低，因此，AC型在高等级公路的上面层中已很少采用，主要用于中、下面层。鉴于以上原因，在S243省道句容段的路面设计中将原设计中AC型调整为superpave型。同时在上面层中采用SBS改性沥青。
一、具体设计：
4cm superpave-13 (SBS改性沥青)上面层
7cm superpave-20下面层
二、施工中的配合比设计及控制
在本工程中，生产配合比在施工现场完成，用生产配合比进行试拌，沥青混合料的技术指标合格后铺筑试铺段(K8+160-K9+000)。免费论文。取试铺用的沥青混合料进行旋转压实检验、马歇尔试验检验和沥青含量、筛分试验，检验标准配合比矿料合成级配中，至少应包括0.075mm、2.36mm、4.75mm及公称最大粒径筛孔的通过率接近目标配合比级配值，并避免在0.3mm~0.6mm处出现驼峰。由此确定正常生产用的标准配合比。
三、施工中沥青混合料的温度控制
由于在本工程的上面层superpave-13的沥青混合料中采用了SBS改性沥青，而SBS改性沥青混合料的施工温度要求较高，SBS沥青比普通沥青的温度要提高15~20°C，因此在路面施工时摊铺温度控制在160°C，前两车出料温度提高5°C。运输车必须加盖篷布或其它保温材料，防止结合料表面结硬，为确保摊铺连续以及平整度大小符合技术规范要求，必须保证摊铺机前至少有两辆车等待卸料，决不能出现摊铺机等料的现象。施工中具体的各工序温度控制指标见表二。
三、施工中的碾压控制
对于上面层superpave-13沥青混合料使用了SBS改性沥青，适宜的碾压温度范围是130~150°C，最终碾压温度不低于110°C。在本工程中，上面层沥青混合料的压实工艺本着“紧跟、慢压、高频、低幅”八字方针进行，压路机必须紧跟摊铺机的后面，如在高温条件下碾压可取得更好的效果，压实速度控制在4~5km/h。碾压速度均衡，倒退时关闭振动,方向要逐渐地改变,不许拧着弯行走，在每一道碾压起点或终点可稍微扭弯碾压，消除碾压接头轮迹。决不允许在新铺沥青混合料上转向、调头、左右移动、突然刹车或停车休息。改性沥青路面碾压，不宜用胶轮压路机。我们通过做实验段，确定的压实工艺为：英格索兰DD110初压1遍，戴纳派克CC722或DD130压路机中、低档各碾压2遍，即高频低幅振动碾压2遍，DD110终压2遍。特别注意：施工时若发现压路机粘轮时，用洗衣粉水处理效果较好。
四、施工接缝的处理
(1)本工程中，采用两台摊铺机摊铺，纵向接缝采用热接缝，即施工时将已铺混合料部分留下10～20cm宽暂不辗压，作为后铺部分的高程基准面，然后再跨缝碾压以消除缝迹。上下面层纵缝错开15cm以上
(2)本工程中，横向施工缝全部采用平接缝。免费论文。用六米直尺沿纵向位置，在摊铺段端部的直尺呈悬臂状，以摊铺层与直尺脱离接触处定出接缝位置，用锯缝机割齐后铲除;继续摊铺时，将摊铺层锯切时留下的灰浆擦洗干净，涂上少量粘层沥青，摊铺机熨平板从接缝处起步摊铺;碾压时用钢筒式压路机进行横向压实，从先铺路面上跨缝逐渐移向新铺面层。
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