计算机网络信息技术如何提升建筑工程管理水平

来源：中国鸣网位置：建筑设计论文时间：2016-10-20 14:48

现如今计算机网络信息技术已经在建筑业得到普遍应用，在建筑工程管理中也发挥了极其重要的作用，本文就计算机网络信息技术提升建筑工程管理水平的途径进行探讨。

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随着计算机网络信息技术的不断进步，越来越多的建筑施工企业利用计算机对建筑工程进行信息化管理。随着信息时代带来的方便与快捷，各行各业也承受着社会和市场竞争中的各种压力。信息时代的主要特征就是高效，谁能掌握品质，提高效率，谁就是赢家。因此，提高我国建筑工程管理信息化水平也是社会发展的必然需求。计算机网络信息技术在提升建筑工程管理水平方面发挥着越来越重要的作用，能够在极大程度上实现建筑工程项目管理、造价管理、施工管理等管理工作的快捷化、现代化、信息化。

一、应用计算机网络信息技术提升建筑工程管理水平的方法

1.重视思想转变，做到与时俱进

在应用计算机网络信息技术提升建筑工程管理水平的过程中，建筑工程企业一定要紧密结合企业自身的实际情况，切实转变传统思想观念，在思想上做到高度重视，与时俱进。建筑工程企业应该在企业内部局域网和管理信息系统实现办公自动化的同时，真正从思想上认识到计算机网络信息技术的重要作用，从而进一步构建建筑工程财务管理系统、招投标系统、造价管理系统、质量管理系统等一系列有利于提升建筑工程管理水平的应用系统，提高系统的集成性，提升建筑工程企业信息化的总体水平。建筑工程企业管理人员要做到与时俱进，不仅要不断完善企业已经取得的信息化工作成果，而且还必须认真学习先进企业的实践经验，更好地发挥计算机网络信息技术的作用。

2.明确建筑工程管理信息化的目标

建筑工程企业管理人员要明确目标，加快推进建筑工程管理信息化进程，以建筑工程项目的全生命周期为对象，实现全部信息无纸化。同时，要做到建筑工程管理信息化，必须保证所有的建筑工程信息一定要存储在专用的数据库中，并随时进行备份，从而保证建筑工程信息的共享和有效利用。建筑工程管理信息化的最终目的就是在最大限度上降低成本，实现建筑工程质量的提升，提高建筑工程管理效率，从而实现建筑工程企业市场竞争力的提升。

3.建立科学、规范的建筑工程项目管理信息化系统

应用计算机网络信息技术来提升建筑工程管理水平，必须建立科学的、规范的建筑工程项目管理信息化系统。在此系统中，必须能够方便快捷地确定建筑工程项目管理模式，设置建筑工程项目管理组织机构，分解建筑工程项目管理组织职能，划分建筑工程项目管理工作流程和项目管理信息流程。另外，一定要实现建筑工程项目的信息交换和共享，保证建筑工程项目信息的整合与标准化。切实实现建筑工程项目管理信息化系统的有效运作，提升建筑工程项目的管理信息化水平。

二、建筑工程管理信息化所具有的优势

1.提高建筑工程施工质量控制水平

随着计算机技术的不断发展更新，各领域都快速发展，实现全面现代化。然而在走向现代化的今天，建筑企业对建筑工程的施工质量要求也越来越高。众所周知，较高的建筑工程施工质量离不开有效地工程管理。就目前来看，传统的管理模式具有人力物力消耗大、工作强度大、管理效率低等难以克服的缺点，愈来愈不能满足现代化建筑的施工管理需求。因此，为改变这个现状，就迫切要求将传统管理模式利用信息进行脱胎换骨的改造，以全新的建筑工程信息化管理方式全面服务于建筑工程施工。并且，利用信息化的管理模式可具备实时监控、全面监控、重点监控施工现场的优势，及时发现施工过程中不易察觉的质量问题，尽快提醒施工人员予以完善，从而提高施工质量控制水平，促进建筑工程向前发展。

2.优化管理结构

传统的建筑工程管理是在多级参与、多人参与和多部门参与的情况下进行的，也就是政府建筑工程管理部门和施工单位管理机构全面参与。但是，众多的管理层级管理起来却达不到预想的管理效果，反而将建筑工程管理工作变得更加复杂化、低效化和无序化。其原因，就是参与管理的部门机构过多，管理机构臃肿，且具体管理责任不明晰。随着改革开放的深入，建筑管理机构的“瘦身”需求愈发迫切。那么，如何实现建筑管理机构的“精兵简政”呢?随着计算机网络信息技术向建筑工程领域的全面渗透，就为解决这个问题提供了契机。信息化的建筑工程管理模式依赖于电子计算机技术的网络技术，可以实现管理信息的快速收集、传递和处理，使管理现场和管理中枢实现信息直达而无需通过中间环节，既能提高信息传递的质量，又能节约大量的人力，从而实现建筑工程管理机构的优化。

3.提高管理效率

建筑工程的建设过程比较复杂，物料的选型与采购、施工现场的质量管理和安全管理、施工后的工程评价和验收等均需要工程管理部门的全面参与。在传统的管理模式下，管理部门通常使用“蹲点”的管理方法，也就是委派众多的管理人员实时跟踪管理建筑工程施工的每一个环节。但是这个办法具体操作起来却困难重重，抛开管理人员的精力是否能够实现“实时管理”不谈，就是将各个管理人员获得的管理信息收集汇总到管理指挥部就是一个天大的难题，可见这个办法管理效率及其低下。而信息化的建筑工程管理模式利用自身的信息收集源头广、能够实现二十四小时不间断监控、监管范围广且严密的优点，就可以很好地解决这一难题，从而极大地提高了管理效率。

三、提高建筑工程管理信息化水平的有效途径

1.强化建筑工程管理信息化意识

首先，要组织管理者进行计算机网络信息技术的学习，使其对计算机网络信息技术具备的优势有一个透彻的了解，及时的转变旧有思维，将工作重点转移到建筑工程管理信息化建设上来。另外，要做好信息化管理的宣传工作，及时纠正建筑工程相关人员信息化认知中存在的偏差，使其能支持并参与建筑工程管理信息化建设工作。

2.加大对信息化管理水平较低地区的扶持力度

在国家层面上，政府要对建筑工程管理信息化欠发达地区在资金和政策上给予一定的扶持。在地区层面上，信息化管理建设先进地区要对欠发达地区进行帮扶，如对其进行管理人员培训、管理技术转让和现金管理经验推广等，从而促进我国建筑工程管理信息化建设的整体进步。

3.培养建筑工程信息化管理的专业人才

一要开办专业的培训班，对现有的管理人员进行再培训，使其能满足管理信息化建设的要求;二要派遣优秀管理人员到国外进行深造，学习其先进技术和经验，为我所用。这两种途径要双管齐下，尽快培养出一批专业人才来，以支持建筑工程管理信息化建设。

四、 结束语

在以现代化、网络化、信息化、国际化为特征的新时代，建筑行业一定要抓住机遇，将计算机网络信息技术和建筑工程技术有机地结合起来，促进我国建筑工程管理水平的大幅度提升。建筑工程管理信息化是建筑行业向前发展的推动力，也是其实现现代化的必由之路。因此，无论是管理部门还是建筑企业，都要给与足够的配合和支持，尽快提升建筑工程的管理水平。

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