桥梁工程路面平整度问题及对策

来源：中国鸣网位置：建筑设计论文时间：2016-10-21 11:39

道路桥梁工程的质量是工程能否投入使用的基础，过硬的质量也可以延长道路桥梁工程的使用寿命，相反，如果质量不过关，后果不堪设想。

《桥梁建设》现由中国铁路工程总公司主管，中铁大桥局集团有限公司主办，中铁大桥局集团武汉桥梁科学研究院有限公司出版。《桥梁建设》主要报道和交流我国桥梁工作者在科技、设计、施工等方面的实践成果和理论探讨，重点突出桥梁工程领域的新技术、新工艺、新设计、新设备、新材料及最新科研成果，为读者提供相关的技术、经济信息。本期刊具有准确的市场定位和突出的办刊特色，已成为国内桥梁界具有权威性的刊物，在全国桥梁工程领域具有较高的知名度。

我国桥梁路面大都都由沥青铺置而成，在这一施工环节中，许多工程过于追求路面的平整度，却忽视了工程的根本质量，导致大量问题出现。笔者首先就道路桥梁工程路面平整度存在的问题进行了分析，并以此提出了相应的解决对策。

一、道路桥梁工程路面平整度存在的问题

(一)、水泥路面的断裂

通常道路桥梁路面水泥的强度不达标，或者由于土基的强度不均匀，都会产生路面水泥铺设的地段开裂或者断裂的现象。另外，如果施工队伍是在春季或者秋季作业的话，受昼夜温度差值过大的影响，混凝土路面尤其容易在应力的施压下，造成板体断裂。众所周知，重要水泥路面产生断裂，自然道路桥梁的平整度就会受到影响。由此在道路桥梁的建设中，常常会因为土基强大不均衡或者季节昼夜温度的影响，造成白天与晚上温差过大，从而较大翘曲应力致使板体断裂。水泥路面的完好与否直接关系着路面平整度的安宁。因此，做好必要的水泥路面的保护显得尤为重要。

(二)、沥青路面的破损

施工过程中的质量控制是极其重要的环节，如果质量把关不严，沥青在投入使用之前就已经产生裂缝，那施工完成进行通车以后，绝对会产生大范围的道路破损，进而影响到路面的平整度。道路桥梁的平整度是评价整个工程水平的重要标准。若对沥青使用控制不当，投入了不合格产品，则会致使路面平整度加速衰退，缩短使用寿命。目前我国道路桥梁工程过于追求路面的平整度，却对路面沥青的压实度忽略不计。同时，用于碾压的材料由于配合比例不适当，致使沥青不达标，造成路面基地的承载力不够，再加之长年累月的自然环境影响，例如地下水或雨水的侵蚀，太阳的直射、浓雾的干扰，都会使沥青混凝土养护不佳，疲劳开裂。

(三)、路面本身不平整

由于施工企业本身在施工阶段就未控制好路面的平整度，造成开裂或者凹凸的现象一开始就存在，从而路面的平整度早已存在安全隐患。那么在投入使用的过程中，就会加剧路面的平整度破损，其整条路面的价值都已得不到应有的体现。同时，如果道路桥梁的路面平整度出现问题，那么行车的舒适度降低、速度减慢，以及安全性都会直接受到密切影响，对于车辆的保养来说，其磨损程度的加倍也会是一大困扰。

(四)、软土地基的沉陷

软质土地的沉陷是目前众多道路桥梁建设面临的一大难题，也是迫切需要解决的紧急课题。因为软土中包含大量的水分，并且其承载能力不强，从而在道路桥梁中作为地基的使用存在巨大的风险，极容易造成路基的压缩沉陷、滑脱，甚至道路坍塌等重大问题。从而对路面的平整度造成影响，影响路面的正常使用。

二、解决道路桥梁工程路面平整度存在问题的对策

(一)、加强路基的坚实度

路基是整个路面建设的基础，在道路桥梁的施工中，路基的强度以及稳定性都为其安全考虑提出了严格的质量要求。当路基填筑未符合扫路设计的规定之时，那么路面的所谓平整度也就不复存在，其平整度的指标也将随之降低。因此，加强路基的坚实度，首先就要对待施工的路段进行周密具体的研究，相关技术人员要深入现场，对土地的性质、周围的环境都要经过详细分析，从而根据准确的调查结果判断出施工需要的要求。再严格依据要求编制合理的设计方案，同时要安排好路基的排水系统以及周围的边坡防护处理等相关设施的工作。如此便可最大限度的保证路基的强度以及稳定性能。另外要按照相规定严格控制路基的密实度。关键环节是要控制好桥涵与通道台背的路基填筑。

(二)、严格防范路面的开裂

路面的开裂是导致路面平整度受到影响的重要因素。因此，在施工环节中要严格加以预防，从源头上控制路基以及基层的完好、平整度。使用的混凝土材料必须是经过国家认证的优质原料，尤其是水泥，保证是路用的低碱含量水泥。由于混凝土的过振会使路面崩离，从而产生板块的裂缝。所以在混凝土的振捣中，对于一些密实度不够的路面环节，一定要采用碾压式的干硬性混凝土，以免造成路面开裂。另外，在伸缩缝的预留时，也要按照相关工程设计规定严格进行。

(三)、提升基层铺设的平整度

在施工中，摊铺机熨平板的牵引点，会根据履带的运动，从而不停的上下浮动，因此，施工中的平整度就会对将来的整个路面的凭证呢个度产生影响。在路面用于填筑的材料，其松厚度都存在一定的差异。当道路桥梁的基层高差过大或者是产生剧烈的变形，都会对路面的平整度大打折扣。如何提升基层铺设的平整度，首先是思想上的重视，要对路基顶面的标高全数熟悉，从而控制好路面的整体厚度以及平整度。接下来是要很好的开展分层摊铺。在动工前，要对平整度进行深入分析，如果遇到平整度较差的路段，在施工的过程中，要实行分层摊铺法，同时在选用摊铺机时，尽可能的采用捣固频率较大的机器。保持路面基层的平整性。另外，对于构建也要及时进行清理打扫，去除构件上的混凝土、砂浆等干扰物。

(四)、合理执行摊铺工序

摊铺是道路桥梁工程路面平整度施工中的关键环节，它的适当能够保证平整度的高指标质量。首先是制定好正确的摊铺操作程序，在动工前要进行彻底全面的数据分析，以此来作为捣固频率、摊铺速度等的制定依据。其次是接头工作，在每一台摊铺机的启动阶段，都会留有一定的调整距离，如果这段距离所产生的施工缝没有处理好，排水系统则会受到影响。因此，要将接头缝去除，同时，最大限度的减低机器的停留次数。最后，对于摊铺机的管理工作也不能轻视，施工路段上的杂物要及时清理，以免影响摊铺机的工作质量与效率，致使平整度不平整。在摊铺机工作时，要树立警示标志，严禁路人以及车辆通过，同时要派专人对每个滑靴与感应梁板进行打扫，还有履带前面的车辆，在倒料与收料时掉落下来的材料，也要及时的清除，以免阻挡车辆施工速度。

(五)、合理控制碾压工序

压路机是在道路桥梁路面建设中的碾压执行程序，它是保证路面平整度最重要的施工程序。因此，正确执行碾压工序，合理操作压路机机器，是维持路面最佳平整度的必要保证。在路面碾压过程中，一定要控制好压路机的碾压力度，依据“先重后轻再重”的原则。在开始碾压的过程中，车轮要选择钢轮或者胶轮，在接下来的重复碾压中，就要选择振动钢轮或者振动胶轮。整个碾压工序中，重复碾压也就是复压是最为重要的，必须使用胶轮压路机，从而效果能够保持的最好。另外，在开始第一轮的初压中，要尽量降低刹车的次数，以免刹车轮机影响平整度。碾压的路线是从低至高、错论碾压。

参考文献：

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