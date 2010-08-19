如何控制路桥工程招投标阶段的风险

来源：中国鸣网位置：建筑设计论文时间：2016-10-24 11:45

路桥工程在招投标阶段也是存在风险的，如报价风险、决策失误风险、合同风险等等，这些风险会从一开始就影响路桥工程的进度与质量，不严加管理会造成不良影响。

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要想控制路桥工程在招投标阶段的风险，就得从源头开始重视，所谓的源头也就是包括工程招投的决策，招投标内容的响应以及招投标文件的编辑。本文旨在介绍了路桥工程在招投标阶段的风险以及针对这些风险所能采取的控制策略。

一、 引言：

路桥工程的招投标阶段是工程合同的形成阶段，路桥工程的项目的实施取决于招投标活动的成功与否。所以在路桥工程招投标阶段中，对其风险的把握与控制至关重要。

二、路桥工程招投标阶段的风险：

在一个路桥工程的招投标过程中，任何一个环节的出错都有可能导致工程的招投失败，任何一个细节都是潜在的安全隐患，在整个过程中，有这几个风险是值得我们去重点关注的。

1、路桥工程招投标决策的风险。路桥工程招投标决策的风险是指承包商在路桥工程的建设中所采取的一系列的投标的方法，而这种决策对于承包商来说至关重要，决策的失误会导致投标过程中出现许多不可挽救的问题，换句话说，这个失误不仅会导致承包商及路桥工程失去发展机会，同时，路桥工程的相关单位将会蒙受巨大的损失。

2、与招投标内容不相符的响应。在招投标工作中招投标内容是绝对不容忽视的一部分。招投标内容的包括投标人须知，投标文件及附件，如文案，图稿，工程量清单，技术操作规范等。在一个路桥工程的招投中，招投标文件发挥着极大的作用，招投人必须根据招投标文件的要求去编辑该文件，而且招投标文件应与实质性的要求和条件做出具体的响应，如果一份文件没有实质性的招投标文件相对应，那该招投标文件也将没有什么意义。

3、路桥工程在项目组织构成和设计的不合理性。工程的项目组织是由各种专业技术人员和相关的负责经理构成，在这个项目的组织中，这两者都很重要，负责经理如果没有过硬的相关方面的能力，或是技术人员没有扎实的专业底子，任何一个环节的差错都有可能导致这个路桥工程在招投标过程中失败。在项目组织的设计方面，如果工程的施工方案设计不合理，或是生疏不符合实际，不够详细具体的话，都有可能导致工程在招投标过程中的失败。所以在整个工程中的项目组织构成和设计也成了一种需要重视的潜在风险。

4、路桥工程在招投标过程中的报价风险。在招投标过程中，如果投标的价格过高或是无法满足招标者的期望，就有可能导致该工程中标的几率大大降低，从而也限制了工程的发展。但反之如果投标报价过低，则会使工程的承包商承受巨大的损失。所以，在招投标过程中，报价的度拿捏不好的话也会招来风险。

5、招投标过程中的合同风险。在一个工程的招投标过程中，除了前面说的几点，到后期，承包合同的风险也不容忽视。在工程的合同中。合同的条文不清晰，不完整，这样都会导致合同双方关系不清楚带来的风险，因为如果在合同中条例不清楚的情况下就会使路桥工程在实施的过程中双方发生分歧，最终会给双方带来不可挽回的损失。所以在路桥工程招投的后期过程中，合同这一环节的出错也可能导致该工程的失败。

三、路桥工程招投标阶段的风险控制策略

针对在招投标过程中可能存在的风险，也会有相关的控制策略，只有在之前做好防范，把风险控制在可以掌控的范围内，才能把一个路桥工程做的圆满①。

1、在路桥工程的决策方面。

负责人首先要根据工程项目的特点和实际情况，在招投标过程中，选择适合该工程的策略方案，切勿只看表层盲目下决定，负责人可以委托些资深的信誉好的;工程咨询单位去咨询，这样可以减少工程在招投标过程中的困难。

2、规范招投标的程序，灵活采取报价策略。

规范好招投这一过程的程序，能够使工程在一开始的招投标过程中有一个比较明确的目标，而且要根据工程的具体情况制定评判标准，对工程的报价及技术方案的考虑可以多多参考与分析，以便能够选出更适合该工程的承包商，一个合适的承包商会使路桥工程的进度及其他方面的协商工作省力不少②。在招投标过程中，工程的报价要根据企业和工程的具体情况灵活的报价，并且仔细的检查相关环节，避免在一些小细节上产生失误。

3、积极合理的安排工程的项目组织和设计。

针对路桥工程在项目组织构成和设计的不合理性，首先在项目组织上，要优先或是尽量选择有相关经验的项目经理来负责管理该工程，如果实施过类似的项目工程都有可能增加招投的成功率。另外，要选择具有扎实专业底子的技术人员，技术人员是基础，所以要严肃把关。编制一支高质量高水平芙蓉施工组织设计，从而可以增加外界对该工程的信任度，扩大路桥工程的发展范围。

工程项目组织详细例图

4、合同风险的防范措施。

既然是合同产生的风险，风险就落实到合同文件的一字一句。首先，合同的当事人应该了解相关的国家法律，可以请相关的专业人士做顾问，减少运行阻力，充分考虑合同在实施过程中的各种因素，搜集相关的资料，以便能够在合同的探讨过程中不出差错。

四、结语

一个工程的成功与否，在招投标过程中就可以有体现，这个过程也决定工程的实施，招投标活动的最终结果是确定选中的承包商以及制定相关的合同，合同生效后，在这份合同中，双方有具有了对该工程的法定义务及责任，此时，任何人都无法撤销和改变这份合同，双方必须严格的履行该尽的义务。只有在招投标过程中合理的及时的发现风险并及时避免风险，才能将一个路桥工程完整的实施下来。提高风险意识提高避免风险的水平在一个路桥工程中尤为重要。

参考文献：

【1】.罗丽华.建筑工程项目投标策略分析应用探讨. (2008)

【2】.朱枫.风险管理技术在项目投标过程中的应用.(2007)

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