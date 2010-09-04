建筑给排水中的节能环保措施

来源：中国鸣网位置：建筑设计论文时间：2016-11-21 14:36

给水排水系统在建筑工程中至关重要，建筑工程在初始设计阶段就应当给予充分的关注与考量，水资源是有限的自然资源，加之我国人口基数大，节能是各行各业都应关注的重要问题。

《给水排水》创刊于1964年，是中国建筑科学类中文核心期刊，中国科技论文统计源期刊。设有城市给排水，工业给排水，建筑给排水，施工、材料与设备，策略研讨，科技信息综述，标准规范交流园地，计算机技术，研究生论文摘要，信息市场等栏目。

随着我国城市化进程的加快，越来越多的人口由农村涌进城市，极大地促进了房地产的繁荣。在城市的总用水量中，居住建筑用水比例逐年增加，使得建筑节水节能问题不容忽视。

随着经济的增长和人们收入水平不断的提高，大部分人对房屋的要求也逐步在提高。而在住宅建筑中，人们所要的不仅仅只是居住，更多的是享受家的温暖和对生活的享受。住房的商品化后，人们花费大量的资金购房，希望买得物有所值，良好的居家环境能让业主称心如意。因此在建筑给排水设计中应全面考虑，在满足用水安全稳定性以及经济性的前提下，尽量考虑到设计中的环保节能问题。根据相关资料显示，中国人均水资源占有量约为2400多立方米，仅为世界人均水资源占有量的四分之一，属于缺水国家。随着我国国民经济的飞速发展，水污染日益加剧，水资源问题更加突出，节约用水成了重要而紧迫的任务。

1、 建筑给排水设计中的节水环保措施

现代城市建筑的污水处理排放过程一般是经过收集、化粪池初步处理、城市污水处理厂深化处理再排放到江河。由于城市污水处理厂的处理能量不足，或者污水管网的渗漏，很容易对环境造成污染，因此建筑设计时考虑将污水进行深化处理后再排放，减轻污染，减少污水处理厂的负担就很有必要。现在运用较多、取代化粪池、对污水进行深化处理而又不耗能的处理设备是污水处理装置是无动力微型污水处理装置。无动力微型污水处理装置它是通过在厌氧池投放微生物，污水通过重力流通过微生物的处理，再经过氧化处理、消毒处理后达到直接排放的污水处理设备。它有以下特点：无需电能;无气味;处理后的污水达到直接排放标准。

而建筑给排水中节水的重点在于：卫生器具及其给水配件;屋顶水箱浮球阀;建筑中水等几个方面。

1.1采用新的节水型卫生器具及其配件

老的卫生器具特别是大便器冲洗水箱耗水量大，卫生器具给水配件密封性和耐用性差，经常造成“跑、冒、滴、漏”等现象，造成水资源的巨大浪费。而新型的卫生设备，如JS型虹吸式高效节水型坐便器每次冲洗水量仅为5升，可节水50%;又例如大便器冲洗水箱容积从过去的12~26L减至6-9L节水型的水箱，最小的4.5L的水箱已有在国外使用。我国目前推广应用6L坐便器系统的条件已经具备。再者坐便器的冲洗方式有了很大改变，冲洗效果好的有虹吸式、虹吸喷射式、虹吸涡旋式，均着眼于用较少的水量达到良好的冲洗效果。公共浴室采用单管恒温供水配合脚踏阀淋浴器、光电淋浴器、手拉延时自闭淋浴器等比一般双管淋浴器可节水20～50%;而陶瓷芯水龙头密封性能好，开关数万次无滴漏，节水效果十分显著。

1.2屋顶水箱浮球阀的选用

屋顶水箱浮球阀继阀芯两步到位的配重逆开式浮球阀之外，有出现了双筒浮球阀、液压式浮球阀和呼吸阀。最具特点的是导阀控制型浮球阀，兼有浮球阀、减压阀、止回阀、流量控制阀、泄压阀等多种功能。这些新式浮球阀克服了传统产品开关不灵的现象，减少了溢流。

1.3建筑中水

“节流”也需“开源”，建筑中水使污、废水处理后回用，既可节约用水，又使污水无害化、资源化，起到保护环境、防治水污染、缓解水资源不足的重要作用，有明显的社会效益。最近颁布的《建筑中水设计规范》，对中水水源、水质标准、中水系统、处理工艺等几个方面都做了具体要求，对中水利用将起到极大地推进作用。

2、 建筑给排水设计中的节能环保措施

2.1二次供水设备的选择

传统的水泵-水箱供水方式中水质易受污染,所以二次供水已越来越多的被气压罐供水和变频调速供水所取代。其中变频调速设备是20世纪90年代以来迅速发展并得到广泛应用的供水方式，它采用变频器改变电机的供电频率,根据用水量的大小实现对水泵的无级调速和循环软起动。变频设备已从最初的恒压变量供水发展到变压变量、变频气压供水等方式,根据系统的运行特点和设备的节约特性，合理的选择设备,其节能效果是十分突出的。

2.2热水系统的应用

生活热水的制备传统上是依靠锅炉或热水机组，也可以靠蒸汽、高温水置换。不管哪种方式都是通过消耗电、煤、石油、天然气等能源，将这些能耗转化为热能。这些传统的能量转化方式在浪费了不可再生能源的同时，也增加了碳排放，污染了环境，而利用太阳能的直接加热设备有真空管式和热管式,其集热效率高,保温性能好,受环境影响小,全自动运行,操作简单、维护方便,可全年使用。太阳能热水系统的基本原理就是在屋面或墙面放置太阳能集热器，通过吸收太阳辐射，将太阳能转化为热能并加热水的系统。由于太阳能节能、环保的特点，所以现在各地纷纷制订有关政策，鼓励新建住宅设置太阳能生活热水系统。

2.3管网叠压技术的应用

常用的供水方式是市政自来水管网将市政水送入单体建筑的储水箱内，再通过变频水泵将储水箱内的水压力输送到建筑各用水点。市政自来水进入建筑时是有压的，也就是带着能量的，但进到水箱后，这部分能量就损失掉了，压力变为零，因此水泵需要将水从压力为零重新增加到用户需要的工作压力，这个过程因存在中间环节的能量损失所以是不节能的。而管网叠压技术就是充分利用市政自来水的压力，取消储水箱，将水泵与市政管道对接，直接加压送到建筑内的市政水。这种供水方式利用了市政水的压力，从而降低了水泵的功率，节约了电能。

3、 生活用水二次供水的污染防治措施

由于城市供水体制的原因，二次供水是建筑给排水设计中保证水压的必然措施，但因此也增加了贮水设施、供水设备等中间环节，增大了水质污染的可能性。要防治二次供水的水质污染，在设计上应主要从以下几个方面采取有效措施：

3.1系统

在确定供水系统时，应作多方案比较，尽量减少中间环节。如在市政管网允许的情况下，供水设备直接从市政管网吸水而不设贮水池;尽量采用变频调速设备，取消高位水池(箱)。

3.2水池(箱)

有很多情况下不得不设贮水池(箱)，水池(箱)中水质污染主要来源于以下三个方面：本体、附件、停留时间过长。

传统的钢筋混凝土水池、水箱由于表面粗糙，极易滋生青苔、微生物、细菌;钢板水箱则易锈蚀，使水质下降。建议采用不锈钢、搪瓷钢板或达到卫生要求的玻璃钢水箱代替传统钢板水箱，采用钢筋混凝土水池时宜加内衬。

水池(箱)检修孔、溢流管等附件极易封闭不严造成水质污染，在设计上应采取在溢流管上加防鼠网等措施。

有资料表明，水在水箱中贮存24h后余氯为零，超过24h后，水质会严重恶化，而生活消防合用水池中水的停留时间大都超过24h。为解决这个问题，除尽量单设生活水池外，应在水池中补充加氯或采取其他消毒方法。

3.3管材

绝大部分自来水水质有腐蚀倾向，致使金属管道腐蚀严重，从而导致水中余氯迅速减少，浊度、色度、铁、锰、锌、溶解性总固体、细菌学指标等明显增大，造成水质污染。一些发达国家已明确规定普通镀锌钢管不再用于生活给水管。我们也应当逐步推广使用硬聚氯乙烯给水管、铝塑管、钢塑管、聚丙烯管、聚丁烯管、交联聚乙烯管、纳米聚丙烯等卫生性能较好的新型管材，以保证生活用水在输送环节中不被污染。

4、 结束语

环保是未来社会生活中一个永恒的主题，对于每一个建筑给排水设计工作者来说，环保问题绝不是将污水简单处理达标排放那么简单，它贯穿于设计中的每一个细节。建筑给排水的绝大部分新材料、新设备、新工艺都与环保的要求密切相关，充分利用这些新技术实现建筑给排水的环保设计是我们的责任。

建筑设计论文发表流程

中国鸣网致力于为需要刊登建筑设计论文的人士提供相关服务,与多家省级、国家级、核心期刊杂志社合作。网站拥有丰富的媒体资源、提供迅速快捷的论文发表、写作指导等服务。

中国鸣网，中国核心期刊论文发表网，中国期刊网。杂志社直接对接合作，上百家国家级期刊、省级期刊、北大核心、南大核心、合作开展期刊、杂志征稿。中国鸣网期刊网，权威的职称论文、期刊、论文发表网。职称论文发表、期刊发表论文、杂志发表论文、期刊征稿、期刊投稿，论文写作指导、建筑设计论文发表正规机构。是您，论文发表、职称论文发表、期刊投稿、杂志投稿、首选最可靠，最快速的期刊论文发表网站。

本站收藏和推荐的期刊杂志全部是经国家新闻出版总署批准、在“中国期刊网全文数据库”“万方数据库”等多家期刊数据库上可以查到的正规省级以上刊物，具有CN和ISSN双刊号，发表程序正规，信息安全，有效保障作者的合法版权。作者来稿会在五个工作日之内给您回复，有效期十五天，五个工作日内未收到回复，论文可另投他处。

如果您有待发表的论文成品，可直接向本网站投递，详细投递方式、要求等请参考网站首页的“投稿须知”栏目；如果您没有建筑设计论文发表的稿件，请提供写作提纲或要求，本网站给予指导，内容原创，保证通过，详情请参考“写作流程”栏目。

凡是确定与本站合作的作者，须向本站提供50%定金（30000字符以上毕业论文），本网站提供相关收据证明。若论文未被杂志录用，本站退还全部定金，若客户不想发表了，此定金不退还。

鸣网系学术网站，对所投稿件无稿酬支付，谢绝非学术类稿件的投递。