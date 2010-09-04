绿色住宅建筑节能设计要点

来源：中国鸣网位置：建筑设计论文时间：2016-11-23 13:40

建筑业是比较耗能的产业，随着节能的观念深入人心，建筑节能设计是现代建筑设计必须考虑的问题，这就需要建筑企业的把握施工要点，提高工程的质量和水平，本文主要讨论了绿色节能住宅的概念和施工要点。

《建筑结构学报》本刊宗旨在报道和交流建筑结构领域中代表我国学术水平的最新研究成果，反映本学科发展最新动态和趋势，推动国内外的学术交流，主要刊登建筑结构、抗震防振、地基基础等学科的基础理论研究、应用研究和科学实验技术的学术论文，研究报告及最新进展动态，为我国建筑科学技术研究的发展服务。

在我国能源消耗的构成中，住宅建筑的能耗是最主要的消耗形式，其占有的比率是最高的。虽然目前建筑工程技术已经取得了较大的成就，但住宅建筑节能设计才处于初期阶段，无论是理论方面还是技术方面，都还存在一些问题。本文就绿色住宅建筑节能设计做出一些探究。

一、引言

随着我国社会经济的不断发展发展，社会的不断进步，能源消耗的速度也在逐渐的增加，与此同时，一些环境问题也随之出现。建筑可以说是一个能耗大户，其中资源浪费以及不合理利用现象时有发生，使建筑业的发展受阻。建筑物的建造过程建筑设计方案是否满足节能设计要求在很大程度上直接影响着整个寿命周期内是否达到建筑节能的目的，如何通过设计降低建筑的能耗，提高资源利用率，是当前建筑业首先要解决的问题。

二、绿色节能住宅概述

节能住宅是基于能源危机引发的人们对于生活方式、生活态度全面思考后提出的解决途径。绿色节能住宅，是在整个建筑的过程中通过科学的建筑设计以及采取新型材料来尽可能少的利用有限资源，实现资源最大的利用率，实现建筑价值的最大化。

三、绿色建筑的设计理念

1.节能能源

充分利用太阳能，采用节能的建筑围护结构以及采暖和空调，减少采暖和空调的使用。根据自然通风的原理设置风冷系统，使建筑能够有效地利用夏季的主导风向。建筑采用适应当地气候条件的平面形式及总体布局。

2.节约资源

在建筑设计、建造和建筑材料的选择中，均考虑资源的合理使用和处置。要减少资源的使用，力求使资源可再生利用。节约水资源，包括绿化的节约用水。

3.回归自然

所谓“绿色建筑”的“绿色”，并非简单指一般意义上的立体绿化、屋顶花园等，而是代表一种概念或者象征，是指建筑对环境无害，能够充分利用环境自然资源，并且在保证不破坏环境基本生态平衡的条件下建造的一种建筑，有时也可称为可持续发展建筑、回归大自然建筑、生态建筑以及节能环保建筑等。

绿色住宅建筑的室内布局应十分合理，尽量避免使用合成材料，且充分利用阳光，节省能源，切实为居住者创造一种接近自然的感觉。

为了深入贯彻落实科学发展观，切实转变城乡建设模式以及建筑业发展方式，充分提高资源利用效率，实现节能减排的宏伟目标，积极应对全球气候变化，建设资源节约型、环境友好型社会，充分提高生态文明水平，改善人民生活质量。

绿色建筑的基本内涵可归纳为：1.减轻建筑对环境的负荷，即节约能源及资源;2.提供安全、健康、舒适性良好的生活空间;3.与自然环境亲和，做到人及建筑与环境的和谐共处、持续发展。

四、发展绿色建筑的必要性

目前，城市化进程不断进步，建筑建设和使用过程中所产生的能耗相当巨大，例如建造能耗、使用能耗以及电能能耗等。建筑的节能设计是建筑节能工作最终效果的关键环节，是关系到建筑节能工程运行能否正常的技术保障，在建筑节能工程中具有重大的作用。因此，在建筑领域中，遵循可持续发展原则，将对人类实现永续发展发挥极其重要的作用，而且坚持可持续发展对我国的建设十分重要。与发达国家相比，我国的建筑能耗仍然较高，而且我国人口较多，建筑面积较大，所以建筑节能是目前所有建筑行业都需要认真面对的问题，做好建筑上的节能设计对于我国的节能工作至关重要。

五、建筑节能设计的工作要点

1.规划节能与节能设计要点

提倡建筑节能应首先重视规划节能，规划节能充分的考虑到建筑与外部环境的俄关系，充分的利用资源，实现从总体上为建筑节能创造先决条件的设计方法。影响居住区气候环境及建筑舒适性的最主要的两个因素是太阳辐射和空气流动，因此，通过降低太阳辐射、增强建筑的自然通风是规划节能的主要方向。由此，建筑的朝向、建筑的间距以及相互组合关系将是规划节能设计的重点。首先，应迎合当地的主导风向，利用自然通风，提高居住的舒适度;其次，居住建筑的间距应满足在当地规划部门的日照间距上适当的加大;最后，居住建筑群的组合应充分考虑到整体的节能效果，以有利于居住区内的自然通风。

2.建筑的单体通风和节能设计要点

对于建筑单体通风和节能要点要从平面通风设计以及剖面通风设计两个方面考虑。对于平面的通过风设计，应尽可能的从有利于空气的贯穿进行考虑;从通风的角度来讲，窗户的可通风面积是决定室内风速的关键，同时要注意到，窗户的开启形式对通风面积以及气流的流畅均会产生重要影响;最后，当建筑不具备形成贯穿堂风的前提下，有必要通过通风板设计尽可能的增加形成空气流通的条件。对于剖面的通风设计要点，首先，进出封口的高低决定了室内空气流通的方向，这会对人体的舒适度产生很大的影响;其次，在建筑剖面的上部设置出风口，这样的设计使得平面面积较大的建筑物也具有良好的通风效果。

六、建筑节能的基本途径

1.建筑平面设计中的节能设计

建筑的平面设计包括形状，建筑长度、宽度以及平面布局等。从住宅的布局、住宅的朝向、建筑的间距、气候风向等入手，进行必要的分析并总结出气候结构和地理因素对建筑节能的影响，选择有利的条件，避免不利的因素，通过合理的布局和对自然因素的利用，实现降低建筑使用能耗的目的。

2.建筑体形设计中节能设计

对于建筑体形设计对建筑节能的影响，主要从控制体形系数、控制表面面积系数等角度。以体形系数为例，体形系数越大，说明单位建筑空间所分担的热散失面积越大，能耗就越多。数据表明，体形系数每增大0.01，耗热量指标增加2.5%。因此，常规的控制体形系数一般为0.30一下。

3.建筑设计中窗的节能设计

建筑的窗是导热的薄弱环节，因为窗都是轻薄材料构成，其导热的性能高是降低能耗的薄弱环节针。对建筑设计中窗的节能设计，主要考虑到窗墙比、玻璃层数以及朝向对节能的影响。控制窗的面积，即控制窗墙或窗地的面积比，在满足基本采光和通风的前提下，应尽量缩小窗墙或窗地的面积比;改进窗户的材料和构造。

4.其他节能设计

在用电方上，应对建筑的电气设计合理的规划，并采取必要的措施降低供电配电系统中的线损，提高用电效率。另外，在住宅建筑设计中结合整体规划设计，尽可能的利用日光作为日常的光源，减少白天照明所产生的浪费。在供暖方上，应当配合集中供热系统来实现住宅的集中化供热，以此降低采暖的额外能耗。

七、总结

总而言之，绿色建筑住宅设计不仅是建筑室内环境的绿色设计，还应当充分考虑选址和与环境的协调，充分利用一切可以利用的自然条件和自然能源，从现场设计、布局设计和配套设施设计三方面都达到绿色设计的目标，并且为了更好的发展我国绿色建筑，应依靠多专业以及多学科的专家团队共同合作，以人们提供健康、舒适，安全的居住、工作和活动的环境为中心，同时兼顾高效率地利用资源且最低限度地影响环境，通过我们的智慧和努力，不断地探索，构建符合我国建筑业发展的绿色建筑技术体系。

参考文献：

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