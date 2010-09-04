预防建筑外墙防渗漏的施工技术

来源：中国鸣网位置：建筑设计论文时间：2016-11-25 11:40

外墙渗漏是建筑工程中比较常见的问题之一，也是比较难解决的问题，外墙渗漏的主要原因是混凝土的品质不高，因此，施工企业应当对混凝土的品质严格把控，本文就提出了一些预防外墙渗漏的具体措施。

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近年来,外墙渗漏问题是近年来用户的投诉热点和施工单位极为头痛的问题,也是目前急需研究解决的问题。施工企业不仅应对混凝土内部质量紧抓不放, 同时也应注意到外观质量的效应,防止建筑物外墙渗漏的措施是墙体检查与处理;确保外墙面砖的施工质量;确保屋面施工质量;为企业争取更大的竞争力。

外墙防渗漏的质量好坏,直接影响到建筑物的使用效果,给物业管理、专业维修带来了极大的麻烦,更给业主和住户带来物质和精神的巨大损失,也给施工单位的企业形象造成了一定的影响。为此,在施工过程中必须予以高度重视,分类明确易产生渗水的部位和施工薄弱环节,采取因地制宜的措施,检测落实,给住户有“居者有其屋,住者无漏忧”的完美答卷。以下着重对防止建筑物外墙渗漏的措施作一些探讨:

1墙体检查与处理

1.1 外墙砌筑要求:砌筑时避免墙体重缝、透光,砂浆灰缝应均匀,墙体与梁柱交接面,应清理干净垃圾余浆,砖砌体应湿润,砌筑墙体不可一次到顶,应分二至三次砌完,以防砂浆收缩,使墙体充分沉实,另注重墙体平整度检测,以防下道工序批灰过厚或过薄。

1.2 墙体孔洞检查及处理:批灰前应检查墙体孔洞,封堵墙身的各种孔洞,不平整处用1:3水泥砂浆找平,如遇太厚处,应分层找平,或挂钢筋网、粘结布等。混凝土剪刀墙上的螺栓孔应四周凿成喇叭口,用膨胀水泥砂浆塞满,在用聚合物防水浆封口,封堵严密。

2确保找平层的施工质量

2.1 找平层抹灰前的工作:应注重砌体批灰前表面的湿润,喷洒水充分,砌体部分与混凝土部分交接处的外墙面在抹灰前要用200mm宽16#钢丝网片覆盖并加以固定,以反抗因不同材料的膨胀系数不同而引起的开裂。对混凝土墙面的浮浆、残留的模板木屑,露出的钢筋、铁丝一定要清理干净,以利抹灰砂浆与基层粘结牢固。

2.2 找平层抹灰时应注重:①砂浆应严格按配比进行,严格计量,控制水灰比,严禁施工过程中随意掺水;②对抹灰砂浆应分层抹灰,尤其是高层建筑,局部外墙抹灰较厚,这就需要进行分层批灰,每层抹灰厚度不应超过2cm,如厚度过大,在分层处应设钢丝网;③批灰砂浆可用聚合物防水砂浆;④外墙抹灰脚手架拉接筋等,应切割后,喇叭口抹实压平,定浆后,可用铁抹子切成反搓,然后再刷一道素水泥浆。

3确保外墙面砖的施工质量

3.1 饰面砖的施工质量主要要解决材料各自的温度变形和干缩不等的问题。因饰面砖是烧结砖,干缩率很小背面凹凸槽较浅,影响其与水泥砂浆的粘结力。目前闽北地区贴饰面砖多采用水泥油膏粘贴,因纯水泥油膏干缩大,影响粘结力,应改用1:2的水泥细砂浆+油膏为好,以增加粘结力和提高面层的抗裂能力。

3.2 镶贴前应找好规矩,按砖实际尺寸弹出横竖控制线,定出水平高和皮数。节缝宽度应符合设计要求,一般约为1~1.5mm。然后用瓷砖按粘贴结层厚度用混合砂浆贴灰饼,找出标准,根据弹线稳好平尺板,作为镶贴第一瓷砖的依据。贴时一般从阳角开始,由下往上逐层粘贴,使不成整块的留在阴角。如有水池、镜框者,应以水池、镜框为中心往两边分贴,总之,先贴阳角大面,后贴阴角、凹槽等难度较大的部位。

4确保门窗施工质量

在进行门窗安装前需对门窗洞尺寸进行检查,对尺寸偏差较大的要进行处理,以免因窗框周边缝过大或过小影响塞缝质量,一般要求框边与洞口间缝宽约20mm。安装必须按规范,横平竖直,进行固定,并做好隐蔽工程验收。窗框固定好后,经用聚合物防水砂浆对窗框周边进行塞缝,塞缝前先刷一道水泥防水砂浆以利于砂浆粘结,塞缝要压实、饱满,绝不能有透光现象出现,检查确认塞缝质量后方可继续进行窗框周边抹灰施工。水泥砂浆粉饰的窗套天盘必须做好滴水线。水泥砂浆括糙后面砖贴面的天盘外口必须比里口低。门窗安装、粉饰成型后,要进行产品保护,门窗不能被破坏。

5确保屋面施工质量

屋面与外墙面联系紧密,屋面节点设计和施工至关重要。《屋面工程技术规范》及《屋面工程质量验收规范》GB50207-2002明确要求应做好一头(防水层的收头)、二缝(变形缝、分格缝)、三口(水落口、出入口、檐口)和四根(女儿墙根、设备根、管道根、烟囱根)等泛水部位的细部构造处理。对于解决屋面节点渗漏水问题,从设计上要求设计人员对这些部位强化处理,具体出图。充分考虑结构变形、温差变形、干缩变形、振动等影响,采用节点密封、防排结合、刚柔互补、多道设防等做法满足基层变形的需要。从施工上,施工前应制定屋面防水施工专项方案,对施工人员要具体交底,让他们对操作要点做到心中有数,以确保节点防水的可靠性。

6改善抹灰层的施工质量

抹灰层的施工质量是影响墙体渗水的直接原因,保证抹灰层的施工质量,要解决好与墙体表面的粘结及砂浆的干缩,要做到:①抹灰前提前对墙体进行淋水冲去泥粉,对砌块在其砌筑完成后用108胶水+水泥浆打“草鞋底”,对抹灰层厚度大的地方要分层施工并适当挂网。②使用添加剂,对内墙抹灰层最好添加杜拉纤维作抗裂用,添加量为0.9kg/m3,能有效地减小砂浆因干缩、温度变化等因素引起的微裂缝,防止及抑制裂缝的形成和发展,提高砂浆的抗裂性能。在砂浆中加入杜拉纤维搅拌3分钟后,出槽后的纤维分散均匀,与砂浆有较强的粘结力,体积微小,容易与砂浆材料混合而均匀分布,因其表面积大,能在抹灰层内形成一种均匀的乱向支撑体系,削弱抹灰层的干缩并分担其收缩能量,减少收缩裂缝,实践证明渗加杜拉纤维的抹灰层可大幅度提高抹灰的抗裂性。③操作力度均匀,抹灰层要压实,砂浆含水率适中,不开裂不掉灰。

综上所述,外墙面渗漏是质量通病,是顽症,但不是不可避免的。外墙渗漏的防治应从材料、施工管理及房屋构造等环节进行处理来消除渗漏隐患,根据实际情况,制定出相应的施工措施,同时在施工过程中只要严格切实按规范、规定执行,认真对待每一个步骤,同时积极学习、应用新技术和新材料,就能有效地控制渗漏现象的发生,为用户提供更好的产品。

建筑外墙体渗漏产生的原因复杂多样、影响因素多、控制难度较大,但总体上不外乎以上几种类型。只要采取全过程控制的方法,从设计到选材和施工都加强管理,严格遵守相关规范和操作规程,就能大大减少外墙体渗漏产生的可能性,从而确保工程施工质量,提高人们的生活水平。

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