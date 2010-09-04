工程测量在建筑施工中的应用

来源：中国鸣网位置：建筑设计论文时间：2016-12-01 11:47

建筑施工中离不开工程测量，工程测量是建筑施工过程中的重要环节，可以说是贯穿工程始终，本文对建筑施工中的工程测量的研究领域和应用进行探讨。

《电子测量技术》电子技术期刊发表，创刊于1977年，由北京无线电技术研究所主办。以为国际和国内市场提供有竞争力的产品、为科技工作者提供先进的测量技术，一直以来深受测量领域工程师和研究者的关注，而为他们搭建沟通行业信息的平台，开创学术交流的广阔空间则是《电子测量技术》创刊30年来的核心使命。荣获中文核心期刊(1992)。

在我国房屋建筑施工过程中，需要借助各种测量工作来保证工程质量符合设计要求，并作为以后测绘、维修等的重要依据。工程测量，在房屋建筑施工、国民经济建设、乃至国防建设及科学研究领域，都占有很重要的地位，对国家的可持续发展发挥着越来越重要的作用。

一、引言：

工程测量技术有着悠远的历史，它的服务范围也极其广泛。现代工程测量己经远远突破了仅仅为工程建设服务的概念，它不仅涉及工程的静态、动态几何与物理量测定，而且包括对测量结果的分析，甚至对物体发展变化的趋势预报。工程测量的服务对象主要是各种工业与民用工程建设。按照工程建设过程，工程测量通常包括控制测量、地形测量、放样定位、工程检测与监测、数据处理分析以及数据管理等方面。总体上讲，当前工程测量技术发展的特点可以归纳为，测绘方案追求科学化和合理化，测绘过程趋向自动化、智能化、集成化、动态化和(准)实时化，测绘成果呈数字化、可视化和多样化，应用领域日益广泛化。

二、工程测量学的内容与研究领域

1、工程测量学的内容

工程测量的内容划分在工程测量学中是一门应用学科，按其研究对象可分为：建筑工程测量、铁路工程测量、公路工程测量、桥梁工程测量、隧道工程测量、水利工程测量、地下工程测量、管线(输电线、输油管)工程测量、矿山测量、军事工程测量、城市建设测量以及三维工业测量、紧密工程测量、工程摄影测量等。

2、工程测量学的研究领域

工程测量学的研究领域既有相对的固定性，又是不断发展变化的。笔者认为，工程测量学主要包括以工程建筑为对象的工程测量和以设备与机器安装为对象的工业测量两大部分。在学科上可划分为普通工程测量和精密工程测量。工程测量学的主要任务是为各种工程建设提供测绘保障，满足工程所提出的要求。精密工程测量代表着工程测量学的发展方向，大型特种精密工程建设是促进工程测量学科发展的动力。

三、工程测量在建筑施工中的应用

从应用的角度看，工程测量是一门服务性技术。其应用主要表现在：

1、工程测量中的控制测量对建筑施工的应用

工程测量中的控制测量是施工的基础，对建筑的控制测量一般布设成方格网形式，为了便于施工，其坐标系采用建筑坐标系，坐标轴平行于建筑物的主轴线。工程控制网的布设，一般遵循从整体到局部、分级布网、逐级控制的原则。在工程开始施工前，首先通过测量把施工图纸上的建筑物在实地进行放样定位以及测定控制高程，为下一步施工提供基准。在基础施工阶段，基础桩位的施工更加需要准确的工程测量技术保证。在土方开挖及底板基础施工过程中，由于设计要求，底板、承台、底梁的土方开挖是要尽量避免挠动工作面以下的土层，因此周密、细致的测量工作能控制土方开挖的深度及部位，避免超挖及乱挖。工程测量在基础施工阶段的另外一个重点是基础墙柱钢筋的定位放线，对于结构复杂，面积较大的工程，只有周密、细致的进行测量放线方能保证墙柱插筋质量，避免偏位、移位等情况的发生。

2、三维测量技术在建筑施工中的兴起和应用

80年代以来，随着高新技术发展和社会进步，现代建筑物施工进入了一个崭新阶段。三维测量系统应用而生，其是以电子经纬仪或近景摄影仪为传感器，在电子计算机的支持下而形成的三维测量系统，不仅可以应用于现代建筑施工中，而且还广泛应用于汽车、飞机工业及空间技术等方面。

3、数字化测绘技术的工程测量对建筑物施工的应用

大比例尺地形图和工程图的测绘，是城市与工程测量的重要内容和任务。常规的成图方法是一项脑力劳动和体力劳动结合的艰苦的野外工作，同时还有大量的室内数据处理和绘图工作，成图周期长，产品单一，难以适应飞速发展的城市建设和现代化工程建设的需要。

随着电子经纬仪、全站仪的应用和GEOMAP系统的出现，把野外数据采集的先进设备与微机及数控绘图仪三者结合起来，形成一个从野外或室内数据采集、数据处理、图形编辑和绘图的自动测图系统。据不完全统计，我国目前有60%城市与工程测量单位已不同程度的应用数字化测绘技术。

4、摄影测量技术在建筑物施工中的应用

摄影测量技术在建筑物施工中的应用基于高质量的摄影机，高精度测量仪器和GPS及计算机技术，并需要测量软件的不断改进和完善，测量精度和效率显著的提高。摄影测量技术由于可以提供实时的三维空间信息，无需接触被测物体，以及野外工作量少、效率高和成果品种多等优点，具有广泛的应用前景。

近几年由于全数字摄影测量工作站的出现，为摄影测量技术应用提供了崭新的技术手段和方法。同时，由于GPS技术在摄影测量中的应用，大量减少野外控制点的连测，大大提高了航测的效率与效益，开创了摄影测量向自动化、数字化方向迈进。

5、数据库技术与GIS技术的应用

随着测量数据采集和数据处理的逐步自动化、数字化，数据库技术或GIS技术建立数据库或信息系统，成为测量工作者更好地使用和管理长期积累或收集的大量测绘信息的有效方法。如城市或工程控制网数据库、管线数据库、地形图数据库、城市基础地理信息系统等，其目的是把大量的测量数据或信息进行科学的存储，以便于检索、分析、分发和利用，以实现管理和服务的科学化、现代化。

6、大型与精密工程测量的应用

改革开放以来，随着国民经济建设的飞速发展，大型工程建设、超高层建筑物与构筑物建设、大坝变形监测以及自动化生产线和超高精度的设备安装等愈来愈多，对工程测量工作者来说是实践的极好机会，也是极大的挑战。许多工程测量科技人员大胆地进行技术革新或技术攻关，解决各种技术难题，为各项大型和精密工程建设提供了可靠的测绘技术保障，出色地完成各项工程测量任务。

例如，广州国际金融中心大厦为103层，主层建筑物高432m，经过工程测量工作者的努力，各层中心偏差均在0～9mm，保证了大厦的建筑质量。

三、结束语

随着经济的发展，科技的进步，我国的测量工作不仅在建筑施工中有广泛的应用，全新的进展，也会更好的为国家经济建设服务，直接对改善人们的生活环境，提高人们的生活质量起着重要作用，进而推动整个国家的发展。

参 考 文 献：

[1]颜俊萍.工程测量中新技术的应用与研究[A].中国新技术新产品，2009(11)

[2]张正禄.工程测量学[M].武昌：武汉大学出版社，2005.

[3]刘学，张弘.工程测量[M] .海南：海南出版社，2007.

[4]卢正主编.建筑工程测量[M] .北京：化工出版社，2004

[5]陈永奇. 当今测绘服务领域的探索与拓展[A]. 地理空间信息技术与应用[C]. 成都：成都地图出版社，2002

[6]吴来瑞，邓学才.建筑施工测量手册[M] .北京：中国建筑工业出版社，2005

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