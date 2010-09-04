如何有效控制建筑设备安装工程造价

来源：中国鸣网位置：建筑设计论文时间：2016-12-01 13:32

在建设设备的安装工程造价管理当中，相关的造价管理工作，可以说是贯穿了整个房屋的建筑、生产以及延伸的过程，所以，对于其总体的质量来讲，有着非常重要的意义，本文针对建筑设备安装造价的特点，提出了造价控制的具体措施。

《建筑监督检测与造价》以建筑业界从业人员、勘察、设计、施工、检测、监督、造价等广大中高级技术人员和管理人员、科研院校的工程技术人员和师生为主要读者。主要刊登内容为：国家政策法律法规及其解读;建设工程领域的热点问题探讨、行业动态报导;监督、检测、造价管理机构、建筑施工企业、监理公司、设计院、科研院校等人员的技术经验交流;现行标准规范的介绍和应用交流;名建筑赏析、名人访谈;建筑业发展新技术和重要成果介绍等方面的文章。

在建筑设备的安装工作当中的造价管理之中，很好的应用有针对性的方案策略，运用新型的管理模式，将对工作质量和效率的提升起到关键性的作用。文章将就这一方面的内容展开论述，详细的分析建筑设备的按照工程造价管理，并且对相关的造价控制措施进行深入细致的探析，力求从根本上解决存在的问题和不足之处，提升工作质量、改进工作效率。

引言

针对一些规模比较大并且功能也比较多的现代化的建筑工程，其相关的建筑设备安装过程，由于其中项目比较多，并且较为繁琐、技术的含量比较高，所以，涉及到的部门和单位，也就较多，对于整体的控制来讲，有着相当的难度。所以，在相关的工作当中，应该从实际的角度出发，综合的分析问题、解决问题，并且针对不同的情况以及施工建设的特点，来进行有针对性的方案制定，力求全面的保障安装工程造价的控制得到全面的掌控，保证相关企业的经济效益。

1. 建筑设备的安装工程造价主要特点概述

建筑设备的安装工程，其相关费用，主要包括有管理费、设备安装费、设备费等，而其相关的过程，也有独特之处，下文将进行重点的分析。

(1)设备的品牌、规格较多。在现代化的建筑工程当中，配备有大量的现今消防设备以及相关的设施，例如火灾当中的自动报警器、消防系统、水灭火系统、消火栓系统、自动的喷淋灭火系统等等，以及最为常用的防火门、水幕、防火的卷帘等等，每种设备、其品牌、规模都不一样，并且品种也比较多，所以，在进行相关工作的时候，应该结合实际的情况来进行综合的选定。

(2)新材料以及新工艺。在机械设备的更新当中，其频率比较快，相关的新设备等不断的投入到实际的使用和操作当中，这样就可以提升相关的工作效率，并且提升建筑的观赏性。

(3)安装过程之中不可测因素比较多。在设备的安装过程当中，要和相关的土建施工来交叉的进行，这样就涉及到了更多的专业知识以及职业技能，同时，设计图纸当中难免会有疏漏之处，还需要针对其考虑不周全的情况进行全面的分析， 对工程建设进行变更，这样又给造价控制带来更多的复杂性。

2. 建筑设备安装工程造价控制的主要影响因素

分析建筑设备安装工程造价控制的主要影响因素，有三个方面的内容，即设计的影响、招投标的影响以及施工单位的影响等，下文将进行综合性的分析。

(1)设计的影响。设计阶段，可以说是整个建筑工程成本以及造价控制的重要环节，其对于整体的工程造价的影响，达到百分之七十五以上，各项相关的设计以及相应的设计单位，人员的素质、专业的水平都是参差不齐，再加上可能存在管理之上的矛盾，所以，在每一个工程项目当中，设计人员的安排不应该是择优选择，这将直接的影响到整体的建设质量以及造价。

(2)招投标的影响。在此过程之中，相关的设备选型、类别的选择是重要的环节，如果没有很好的进行解决，就会影响到后期的工作。同时，在此过程之中，相关的计算错误、施工单位的选择不合理，也都会对造价造成直接的影响。

(3)施工单位的影响。在相关的工程结算之时，施工单位往往按照自身的利益和角度去考虑问题，针对一些定额当中的活口，更是加以利用，来提升工程的造价。针对这一点内容，在实际的工作当中应该有所准备，并且要制定详细的规定来杜绝此类情况的发生。

3. 造价控制的措施

根据上文的详细阐述和分析，可以对建筑设备的安装工程造价控制当中有关的影响因素和主要的特点有着一个明晰的了解和掌握，接下来，将针对主要的措施方案，进行全面的阐述，力求进一步加强工作、改进效率。

3.1设计阶段

在设计阶段当中，应该根据工程建设的实际特点，结合当前的主要情况进行全面的考虑和分析，力求设计方案的优化、合理并且科学。在相关功能不变的前提之下，进行工程造价的降低，并且根据经济以及综合性的效益，来进行科学的方案选定，按照相关的专业分配，来进行投资定额的设计和制定，严格的控制其中所有环节额的合理性，以实事求是以及精心设计的态度，来进行相关的工作，保证设计的方案可以降低投资并且有效的缩短工期。

3.2招投标阶段

在此阶段当中，应该本着公平、公正、公开的原则，来开展相关的工作，并且以诚实和信用，来针对存在的问题进行解决和改进，在众多的单位当中，选择最可靠并且信誉最为良好的单位，降低风险并且保证相关工作可以顺利进行，进一步的为设备安装工程的造价控制作出积极的贡献。

3.3施工阶段

施工阶段，要保证所有的工程量都符合设计的要求和规定，根据设计的图纸以及相关方案的变更，来进行规范化的管理和计算，并且加强现场的签证管理，监督其中的工作，减少疏漏和错误的发生，针对偏差，要及时并且准确的找出原因，进行改进，力求保证经济效益，保证造价管理在应有的控制范围之内。#p#分页标题#e#

3.4造价管理人员的控制

针对人员的管理，要制定详细的规范，并且严格的执行，使相关工作人员的职业能力、道德水平等更上一步台阶，并且加强其责任心，为相关造价控制的有效管理，打下坚实的基础，并且，合理的保证相关工作的开展和顺利进行。

4. 结束语

综上所述，根据对现代建筑设备的安装工程造价控制管理方案措施进行全面细致的分析和探究，并且深入的对其主要特点以及影响的因素，进行详细的研究，力求加强工作、改进存在的不足之处，使管理的措施内容更加充实，更好的为建筑设备的安装工程造价控制工作作出积极的贡献。

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