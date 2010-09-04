建筑产业化推广的意义和建议

来源：中国鸣网位置：建筑设计论文时间：2016-12-02 11:45

建筑业的蓬勃发展极大的推动了经济总体水平的发展，与此同时，建筑业产业化发展趋势也势在必行，建筑业产业化具有重要意义，本文就对建筑业产业化发展提出建议。

《吉林建筑工程学院学报》本刊主要刊登土木工程、市政与环境工程、建筑学、材料科学与工程、交通科学与工程、电气与电子信息工程、计算机科学与技术、管理科学与工程、艺术设计、基础科学等与建筑领域相关的学术论文及科研成果，以及哲学、经济学、史学、法学、文学、教育学等社会科学、人文科学方面的学术论文，并优先刊登国家基金资助项目和省、部级以上项目的研究论文。

本文主要阐述建筑产业化的重要意义：节能、节地、节水、节材及环境友好;建筑品质提升，寿命延长，重复建设资源浪费减少;促进行业技术进步和创新，使建筑业加快转向技术密集型，并提出促进建筑产业化的建议：加强法制和机制建设;健全标准和监管体系;加快技术体系建设;建立经济激励政策;培育产业健康发展。

一、建筑产业化的重要意义

1.节能、节地、节水、节材及环境友好

根据数据资料分析研究，传统的建筑方式比建筑产业化的建造用水量多五分之三;木材多五分之四;材料的浪费大约在五分之一以上;建筑垃圾的制造大约多五分之四;建筑综合能耗也多消耗十分之七;建筑后续维护费用较之能降低95%(这个数据的主要来源是统计15年内香港房屋署的473所产业化房屋数据而后分析得出的)。建筑产业化使得建筑施工场地的占用率下降，利用率提高，并且有效的防止了对周边环境的破坏，周边人民的投诉率明显下降，更进一步促进施工的顺利进行。新型的建筑材料和先进的建筑技术不断的引入到产业化的建筑中，达到节能、节水、节材的良好目的，同时环境污染减少，生态环境得到大大的改善和提高，符合国家的可持续发展的政策，未来的发展道路宽广。

2.建筑品质提升，寿命延长，重复建设资源浪费减少

随着时代的发展变化，大量的新技术、新材料、新设备以及新工艺不断涌现，建筑产业化就是不断的运用科学技术的产物，使得建筑的性能发生较大的改变，建筑的安全性、健康性及其耐久性等不断的提升，从而建筑质量达到人们的住宅要求，舒适度符合人们的住宅需求常见的可以改变的建筑性能有：隔音、隔热、保温、抗震、耐火、防水等等。由数据资料证明，建筑产业化的建筑平均使用寿命延长43%到100%，这个数据充分表明建筑产业化的优势及其发展的必然趋势。

二、促进建筑产业化的建议

1.加强法制和机制建设

随着新时代的发展，新形势的形成，《关于推进住宅产业现代化提高住宅质量若干意见的通知》(1999年由建设部等部委出台)逐渐呈现出滞后的现象，已经不能满足新时代新形势的发展要求，因此急切需要研究制定新的《建筑品质促进法》来指导现代建筑企业的发展。新的建筑法的制定应该加入法律的手段，通过借用法律的强制性，规范建筑行业的行为，从而使其走向法治化的道路，保证后续的良好发展。在法制保证的基础上，逐渐形成机制制度(如构部件产品准用证制度、淘汰制度和质量认证制度等)，推行建筑产业化，保证建筑产品的质量，实现现代的建筑企业的自控、政府监督、行业管理、社会监理、用户评价的产业化建筑质量管理新体系。

2.健全标准和监管体系

建筑产业化得以健康发展的有力根基是完善的标准和监管体系。首先，完善相关的设计规划、勘探观测、生产施工、验收运营等建筑环节的标准和规范，使其符合建筑行业的特点满足建筑发展的需求，必要时采用法律的强制性手段，务必使规范和标准成为施工依据;其次，不断健全主体是技术标准(内含工作标准、管理标准)的标准体系，建筑企业因势利导，发扬自己的优势，使得建筑产业化的技术标准水平更高，效果更好;最后对建筑产业化实施全程监督管理，包括规划审批、设计审查、施工许可、竣工验收、销售许可等行政审批环节，制定明确的考核奖惩制度，将指标量化，责任到人，同时执法立法的力度不断的加强，落到实处，不能走形式化的道路。

3.建立经济激励政策

经济基础是任何行业发展都离不开的物质基础，因此财政的支持是激励建筑企业积极进行建筑产业化的有力保证，是建筑产业化中技术革新的必要物质和重要的资金保障，分析建筑企业的整体发展趋势，制定相应的标准，将建筑企业分为不同的等级企业，激励建筑企业的快速发展。同时政府对于购买产业化建筑的消费者和开发建设产业化建筑的企业进行奖励，采取相应的政府优惠政策，比如减免一定额度的税收款、下调贷款的比例期限以及利率、进行出让土地给建设单位时，将建筑产业化的制度融入出让政策中，成为出让政策的评价条件或者依据、奖励产业化的建筑优先安排建筑产业化达到一定规模的企业在资本市场融资等。另外还可以对城市建设的基础设施收费制度进行改革，将建筑产业化的相关优势融合到制度的制定过程中，也就是是征收的政策不同程度的与建筑产业化相联系，更有利于建筑产业化的推广进行，一般主要按照建筑面积进行收费，水电费价格也适当调整，转变消费者的购买成本观念，使之向关注综合使用成本发展。

三、结语

建筑产业化是现代社会建筑企业发展的一条必经之路，不仅节水、节材、节地，对环境好符合可持续发展之路，而且对于建筑房屋的质量提升和质量保证具有重大促进作用，同时加快建筑行业向技术密集型转变，推动绿色建筑的的建设。未来建筑产业化的道路还很漫长，着重向法制和机制建设、标准和监管体系制定、技术体系规划等几个方面不断完善，不断改进，使得建筑行业整体向健康企业推进。

参考文献：

[1]赖明.建筑产业化是建筑工业化发展的必然趋势[J].建筑,2014,05:25.

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[3]孟刚,胡向磊.建筑产业化:工业还是后工业[J].工业建筑,2009,S1:110-112+93.

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